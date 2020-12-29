MTB

6 событий Red Bull, которых мы с нетерпением ждем в следующем году

© Peter Morning/Red Bull Content Pool
Следующий год обещает быть насыщенным! Тебя ждет невероятно захватывающие и техничные мотогонки, зрелищные соревнования по МТВ-фрирайду, головокружительный клифф-дайвинг и умопомрачительные танцы.
Автор Benjamin SaldiasОпубликовано
Не имеет значение, являешься ли ты заядлым поклонником МТВ-фрирайда, жаждущим увидеть блистательные и невероятно техничные спуски на дикой местности, или же тебе больше нравится наблюдать за плавными движениями на танцполе: так или иначе, в уходящем году у тебя почти наверняка не было возможности наслаждаться зрелищными мероприятиями.
Пришло время без всяких угрызений совести оставить в прошлом 2020 год. Пора настраиваться на новый 2021-ый и крутые события, которые можно будет смотреть в прямом эфире на Red Bull TV. Чем бы ты ни увлекался, ты обязательно оценишь наш список: мы приготовили для тебя нечто совершенно особенное. Вот шесть событий, которые мы с нетерпением ждем в следующем 2021 году.

1. Не пропусти настоящий драйв в пустыне

Лучший способ хорошенько взбодриться после новогодних праздников — наблюдать за сотней мотоциклов, автомобилей, грузовиков и багги, оснащенных по последнему слову техники, которые стремительно и ловко мчатся по песчаным склонам. Речь идет о самой зрелищной мотогонке — ралли «Дакар».
Скорее всего, только лишь к настоящему моменту участники наконец-то прекратили вытряхивать песок из самых укромных уголков своей одежды после прошлогоднего «Дакара», который проходил в Саудовской Аравии. Старт легендарного ралли-марафона запланирован на 2 января, а это значит, что тебя ожидают две недели захватывающих гонок и, несомненно, множество эпичных эпизодов на протяжении всего пути.
Интрига этого года заключается в том, сможет ли команда Red Bull KTM Factory Racing взять реванш за предыдущее поражение и опередить команду HRC Honda после того, как гонщик этой японской команды Рикки Брабек завершил свою серию из 18 побед KTM в прошлом году. С самого начала градус соперничества находится на максимуме. Ты станешь свидетелем напряженной борьбы, а это значит, что тебе вряд ли захочется пропустить хотя бы день этого зрелищного пути.
Следи за самыми яркими моментами всех 12 этапов ралли «Дакар» 2021. Погрузитесь в события, происходящие за кадром: покоряйте сложные участки самого престижного ралли-марафона вместе с командами, гонщиками и легендарными чемпионами по ралли.
Будь в курсе всех событий, смотри наше шоу «Dakar Daily» каждый день во второй половине дня.

2. Вокруг света вместе с чемпионатом мира по ралли

Самый зрелищный этап Чемпионата мира WRC, и ты оценишь его по достоинству
Самый зрелищный этап Чемпионата мира WRC, и ты оценишь его по достоинству
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Если ралли «Дакар» тебя не вдохновляет, как насчет того, чтобы совершить мировое турне в рамках Чемпионата мира по ралли вместе с участниками, которые обожают мчаться по трассе в миллиметре от огромных скал, густых сосновых лесов и готовы пролететь мимо импровизированного концерта, устроенного музыкантами-мариачи (Привет, Ралли Мексика!), когда на спидометре отображается трехзначная цифра?
Звучит круто, не правда ли? Тогда скорее погружайся в захватывающую атмосферу 12-этапного Чемпионата мира по ралли! Есть отличные новости: тебе не придется долго ждать, ведь новый сезон начнется с классического Ралли Монте-Карло уже 21 января.
Во время проведения классического Ралли Монте-Карло и в течение следующих 11 месяцев гонщикам придется проявить свое мастерство в рамках Чемпионата мира по ралли на маршрутах со всевозможными видами покрытия в самых живописных местах мира, и, в конечном итоге, побороться за звание лучшего гонщика в мире.
Пристегни ремень и ежедневно следи за новостями каждого этапа серии Чемпионата мира по ралли 2021 года на Red Bull TV. Присоединяйся! Ведь это абсолютно уникальный контент.

3. Взгляни на настоящих покорителей атмосферы

Кайтсерфинг · 2 мин.
Τα Big air highlights
В рамках соревнований Rampage участники проявляют свое мастерство и техничность на высоте, ведь они совершают прыжки со скал. Но если же речь заходит о полетах, настоящими покорителями атмосферы можно смело назвать кайт-серферов. Зрелищность этого вида спорта можно оценить на соревнованиях Red Bull King of the Air.
Нет ничего страшного, если вы не знакомы с концепцией соревнований Red Bull King of the Air. Все очень просто: сначала отправляем лучших в мире кайт-серферов в Кейптаун, столицу ЮАР. Затем терпеливо дожидаемся подходящих погодных условий: в нашем случае — сильного пронзительного ветра. И, наконец, когда соблюдены все необходимые условия, начинаем соревнования, для участия в которых, пожалуй, пригодится лицензия пилота.
Мы уверены, что ты придешь в восторг от техничных маневров, которые выполняют на кайте участники соревнований Red Bull King of the Air. Следи за этим мероприятием на Red Bull TV. Мы гарантируем: ты абсолютно точно получишь море новых эмоций. Ждать осталось совсем недолго: предварительная дата начала запланирована на 30 января, все будет зависеть только от погодных условий.

4. Насладись самым зрелищным видом спорта

Клифф-дайвинг · 2 мин.
Лучшие моменты Red Bull Cliff Diving в Боснии
Попробуй назвать более зрелищный вид спорта или более захватывающие соревнования, чем Мировая серия Red Bull Cliff Diving. Ну-ка, попытайся вспомнить. Тебе придется хорошенько подумать, ведь клифф-дайвинг сочетает в себе целое комбо из прекрасных локаций и тренированных спортсменов, которые совершают техничные и захватывающие прыжки с головокружительной высоты.
Ознакомься с лучшими моментами знаменитого этапа Red Bull Cliff Diving в Мостаре на видео выше, чтобы понять, что мы имеем в виду.
В 2020 году все серии соревнований Red Bull Cliff Diving были отменены, однако уже в 2021 году культовое событие возвращается вновь. Нам не терпится увидеть, что же приготовили для нас профи клифф-дайвинга! Мы уверены, что это будет что-то абсолютно фееричное. Включайте Red Bull TV и ныряйте в водоворот новых впечатлений, для этого вам даже не понадобится форма Speedo.

5. Пришло время погрузиться в атмосферу безумия Red Bull Rampage... Поистине захватывающего безумия!

MTB · 5 мин.
Unvergleichliche Action
Смотрите это зрелищное соревнование по МТВ-фрирайду на Red Bull TV в этом году — получите новые эмоции и мощный заряд адреналина от просмотра прямой трансляции Red Bull Rampage.
После перерыва в 2020 году культовое мероприятие по фрирайду возвращается на свою «духовную родину» — на дикие склоны штата Юта. Мы возлагаем большие надежды на это мероприятие в новом 2021 году, мы ждем от участников проявление безрассудной храбрости и высочайшего уровня мастерства, который продемонстрируют лучшие фрирайдеры со всего мира. Они совершат техничные спуски с таких крутых и сложных склонов, на которые простому обывателю вряд ли захочется забираться без полной экипировки.
На видео выше ты можешь оценить лучшие моменты соревнований 2019 года, чтобы вспомнить и проникнуться уникальной энергетикой этого мероприятия. Следи за обновлениями, чтобы быть в курсе и не пропустить начало соревнований Red Bull Rampage 2021.

6. Все на танцы!

Брейк-данс · 6 мин.
Shigekix vs Alkolil
Скорее всего, в этом году у тебя не было возможности удивить своих коллег своим блестящим чувством ритма и танцевальными движениями на предновогодней вечеринке, но не стоит сильно расстраиваться: ведь после просмотра мирового финала Red Bull BC One ты точно возьмешь на вооружение несколько техничных приемов, благодаря которым ты абсолютно точно станешь королем танцпола в следующем году.
Ладно, мы, конечно, не можем утверждать это с абсолютной уверенностью, но одно мы знаем совершенно точно: просмотр выступлений лучших би-боев и би-герлз со всего мира, выполняющих самые ловкие и техничные брейк-движения, которые вы когда-либо видели, точно вдохновит тебя на танцевальные эксперименты.
Участники BC One никогда не перестают удивлять нас ловкостью, мастерством и мощной энергетикой. Первенство 2021 года обещает стать особенно ярким и мощным зрелищем. Следи за новостями, чтобы не упустить это уникальное событие.
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