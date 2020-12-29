6 событий Red Bull, которых мы с нетерпением ждем в следующем году

Не имеет значение, являешься ли ты заядлым поклонником МТВ-фрирайда, жаждущим увидеть блистательные и невероятно техничные спуски на дикой местности, или же тебе больше нравится наблюдать за плавными движениями на танцполе: так или иначе, в уходящем году у тебя почти наверняка не было возможности наслаждаться зрелищными мероприятиями.

Пришло время без всяких угрызений совести оставить в прошлом 2020 год. Пора настраиваться на новый 2021-ый и крутые события, которые можно будет смотреть в прямом эфире на Red Bull TV. Чем бы ты ни увлекался, ты обязательно оценишь наш список: мы приготовили для тебя нечто совершенно особенное. Вот шесть событий, которые мы с нетерпением ждем в следующем 2021 году.

1. Не пропусти настоящий драйв в пустыне

Лучший способ хорошенько взбодриться после новогодних праздников — наблюдать за сотней мотоциклов, автомобилей, грузовиков и багги, оснащенных по последнему слову техники, которые стремительно и ловко мчатся по песчаным склонам. Речь идет о самой зрелищной мотогонке — ралли «Дакар».

Скорее всего, только лишь к настоящему моменту участники наконец-то прекратили вытряхивать песок из самых укромных уголков своей одежды после прошлогоднего «Дакара», который проходил в Саудовской Аравии. Старт легендарного ралли-марафона запланирован на 2 января, а это значит, что тебя ожидают две недели захватывающих гонок и, несомненно, множество эпичных эпизодов на протяжении всего пути.

Интрига этого года заключается в том, сможет ли команда Red Bull KTM Factory Racing взять реванш за предыдущее поражение и опередить команду HRC Honda после того, как гонщик этой японской команды Рикки Брабек завершил свою серию из 18 побед KTM в прошлом году. С самого начала градус соперничества находится на максимуме. Ты станешь свидетелем напряженной борьбы, а это значит, что тебе вряд ли захочется пропустить хотя бы день этого зрелищного пути.

Следи за самыми яркими моментами всех 12 этапов ралли «Дакар» 2021. Погрузитесь в события, происходящие за кадром: покоряйте сложные участки самого престижного ралли-марафона вместе с командами, гонщиками и легендарными чемпионами по ралли.

Будь в курсе всех событий, смотри наше шоу «Dakar Daily» каждый день во второй половине дня.

2. Вокруг света вместе с чемпионатом мира по ралли

Самый зрелищный этап Чемпионата мира WRC, и ты оценишь его по достоинству © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Если ралли «Дакар» тебя не вдохновляет, как насчет того, чтобы совершить мировое турне в рамках Чемпионата мира по ралли вместе с участниками, которые обожают мчаться по трассе в миллиметре от огромных скал, густых сосновых лесов и готовы пролететь мимо импровизированного концерта, устроенного музыкантами-мариачи (Привет, Ралли Мексика!), когда на спидометре отображается трехзначная цифра?

Звучит круто, не правда ли? Тогда скорее погружайся в захватывающую атмосферу 12-этапного Чемпионата мира по ралли! Есть отличные новости: тебе не придется долго ждать, ведь новый сезон начнется с классического Ралли Монте-Карло уже 21 января.

Во время проведения классического Ралли Монте-Карло и в течение следующих 11 месяцев гонщикам придется проявить свое мастерство в рамках Чемпионата мира по ралли на маршрутах со всевозможными видами покрытия в самых живописных местах мира, и, в конечном итоге, побороться за звание лучшего гонщика в мире.

Пристегни ремень и ежедневно следи за новостями каждого этапа серии Чемпионата мира по ралли 2021 года на Red Bull TV. Присоединяйся! Ведь это абсолютно уникальный контент.

3. Взгляни на настоящих покорителей атмосферы

Τα Big air highlights

В рамках соревнований Rampage участники проявляют свое мастерство и техничность на высоте, ведь они совершают прыжки со скал. Но если же речь заходит о полетах, настоящими покорителями атмосферы можно смело назвать кайт-серферов. Зрелищность этого вида спорта можно оценить на соревнованиях Red Bull King of the Air .

Нет ничего страшного, если вы не знакомы с концепцией соревнований Red Bull King of the Air. Все очень просто: сначала отправляем лучших в мире кайт-серферов в Кейптаун, столицу ЮАР. Затем терпеливо дожидаемся подходящих погодных условий: в нашем случае — сильного пронзительного ветра. И, наконец, когда соблюдены все необходимые условия, начинаем соревнования, для участия в которых, пожалуй, пригодится лицензия пилота.

Мы уверены, что ты придешь в восторг от техничных маневров, которые выполняют на кайте участники соревнований Red Bull King of the Air. Следи за этим мероприятием на Red Bull TV. Мы гарантируем: ты абсолютно точно получишь море новых эмоций. Ждать осталось совсем недолго: предварительная дата начала запланирована на 30 января, все будет зависеть только от погодных условий.

4. Насладись самым зрелищным видом спорта

Лучшие моменты Red Bull Cliff Diving в Боснии

Попробуй назвать более зрелищный вид спорта или более захватывающие соревнования, чем Мировая серия Red Bull Cliff Diving . Ну-ка, попытайся вспомнить. Тебе придется хорошенько подумать, ведь клифф-дайвинг сочетает в себе целое комбо из прекрасных локаций и тренированных спортсменов, которые совершают техничные и захватывающие прыжки с головокружительной высоты.

Ознакомься с лучшими моментами знаменитого этапа Red Bull Cliff Diving в Мостаре на видео выше, чтобы понять, что мы имеем в виду.

В 2020 году все серии соревнований Red Bull Cliff Diving были отменены, однако уже в 2021 году культовое событие возвращается вновь. Нам не терпится увидеть, что же приготовили для нас профи клифф-дайвинга! Мы уверены, что это будет что-то абсолютно фееричное. Включайте Red Bull TV и ныряйте в водоворот новых впечатлений, для этого вам даже не понадобится форма Speedo.

5. Пришло время погрузиться в атмосферу безумия Red Bull Rampage... Поистине захватывающего безумия!

Unvergleichliche Action

Смотрите это зрелищное соревнование по МТВ-фрирайду на Red Bull TV в этом году — получите новые эмоции и мощный заряд адреналина от просмотра прямой трансляции Red Bull Rampage .

После перерыва в 2020 году культовое мероприятие по фрирайду возвращается на свою «духовную родину» — на дикие склоны штата Юта. Мы возлагаем большие надежды на это мероприятие в новом 2021 году, мы ждем от участников проявление безрассудной храбрости и высочайшего уровня мастерства, который продемонстрируют лучшие фрирайдеры со всего мира. Они совершат техничные спуски с таких крутых и сложных склонов, на которые простому обывателю вряд ли захочется забираться без полной экипировки.

На видео выше ты можешь оценить лучшие моменты соревнований 2019 года, чтобы вспомнить и проникнуться уникальной энергетикой этого мероприятия. Следи за обновлениями, чтобы быть в курсе и не пропустить начало соревнований Red Bull Rampage 2021.

6. Все на танцы!

Shigekix vs Alkolil

Скорее всего, в этом году у тебя не было возможности удивить своих коллег своим блестящим чувством ритма и танцевальными движениями на предновогодней вечеринке, но не стоит сильно расстраиваться: ведь после просмотра мирового финала Red Bull BC One ты точно возьмешь на вооружение несколько техничных приемов, благодаря которым ты абсолютно точно станешь королем танцпола в следующем году.

Ладно, мы, конечно, не можем утверждать это с абсолютной уверенностью, но одно мы знаем совершенно точно: просмотр выступлений лучших би-боев и би-герлз со всего мира, выполняющих самые ловкие и техничные брейк-движения, которые вы когда-либо видели, точно вдохновит тебя на танцевальные эксперименты.

Участники BC One никогда не перестают удивлять нас ловкостью, мастерством и мощной энергетикой. Первенство 2021 года обещает стать особенно ярким и мощным зрелищем. Следи за новостями, чтобы не упустить это уникальное событие.