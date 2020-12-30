7 значимых экстремальных фильмов 2020 года

Есть что-то особенное в фильмах, которые пытаются осмыслить всю силу спорта. Возможно, именно способность запечатлеть грубые моменты боли, радости, горя и триумфа вызывает такую эмоциональную реакцию. Одно мы можем сказать точно, что нет ничего лучше, чем поудобнее устроиться на диване и посмотреть хороший документальный фильм. Это относится ко всем фильмам в списке ниже, которые входят в топ-7 самых популярных экстремальных картин 2020 года.

1. Saturdays

Saturdays

Прогрессивный фильм о скейтбординге с самым известным райдером из всех, кто когда-либо катался на доске – Тони Хоуком. Картину Saturdays от Birdhouse Skateboards снимали более трех лет на наиболее эпичных спотах планеты. Результат настолько впечатляет и вдохновляет, что уже на середине фильма ты будешь сидеть с доской в руках, в готовности рвануть на улицы своего города.

2. К северу от ночи

К северу от ночи

Культовый фильм об экспедиции на край света. Группа топовых MTB-райдеров отправилась в самый отдаленный регион Земли – необитаемый остров в Заполярной тундре, чтобы стать первооткрывателями одной из крупнейших горных трасс в мире. Это история о том, как любовь к маунтинбайку оставляет на географической карте планеты всё меньше белых пятен.

3. K2: Немыслимый спуск

K2: Немыслимый спуск

Эта картина описывает историю спуска Анджея Баргеля с вершины К2 на лыжах. Документальный фильм об уникальном достижении польского ски-альпиниста – первом в мире спуске с пика второй по высоте горной вершины Земли до базового лагеря на лыжах.

4. Going In

Going In

Лента Going In демонстрирует обратную сторону медали профессионального велоспорта. Это история о том, какой путь проходят профессиональные MTB-райдеры, чтобы принимать участие в гонках высочайшего уровня. Пришло время познакомиться поближе с профессиональными MTB-райдеры и узнать, как они тренируются, а также с какими сложностями и препятствиями сталкиваются по пути к заветной победе.

5. Андреа Довициозо: неустрашимый

Андреа Довициозо: неустрашимый

Путь от тёмной лошадки до одного из лидеров чемпионата мира. История итальянского мотогонщика Андреа Довициозо, который за девять лет выступления в премьер-классе MotoGP лишь раз оказался в призах по итогам сезона. Но затем нашёл в себе силы изменить ситуацию.

Начиная с 2017 года, Андреа Довициозо является одним из главных претендентов в борьбе за чемпионский трон. Впрочем, так было далеко не всегда. В предыдущих девяти сезонах выступлений в премьер-классе MotoGP итальянец лишь раз завоевал награды по итогам чемпионата мира. Но как и за счёт чего далеко не юному гонщику удалось с шумом ворваться в элиту мотогонок? Фильм «Андреа Довициозо: неустрашимый» наглядно демонстрирует то, как страсть и любовь к скорости способны круто изменить ход событий.

6. История пит-стопа

История пит-стопа

Лучший фильм о закулисье Формулы-1 и двух секундах, навсегда изменившие автоспорт. Что можно успеть сделать за это время? В мире автоспорта борьба между гонщиками ведётся в буквальном смысле за каждый миг. Команды уделяют много внимания времени, которое требуется для смены покрышек в боксах. Любая заминка или неверное действие может стоить пилоту победы.

За более чем полувековую историю Формулы-1 пит-стоп прошел путь от закулисной процессии до момента, за которым следят болельщики в каждой гонке. В этом документальном фильме рассказывается история взлетов и падений, громких скандалов и великих побед. Эта лента наиболее полно показывает закулисье Формулы-1.

7. Момент

Момент

Это история о возникновении и развитии MTB-фрирайда. Три группы искателей приключений из канадской глубинки в Британской Колумбии сделали огромный рывок в развитии мирового маунтинбайка. Картина повествует о том, как возникло и развивалось MTB-фрирайд сообщество от маленькой группы людей у её истоков до гигантского комьюнити по всему миру в наши дни.