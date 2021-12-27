Team Spirit lifted the Aegis after an incredible comeback at TI10
© Valve/Flickr
Киберспорт

2021 – золотой год для киберспорта в СНГ

Подводим итоги киберспортивного года и вспоминаем самые крупные победы команд из СНГ.
Автор FoxSociopath
Читать 6 минОпубликовано
Сложно переоценить влияние игроков из СНГ на мировой киберспорт. Наши команды регулярно занимают призовые места на крупных турнирах, попадают в хайлайты и заставляют говорить о себе весь мир. Особых успехов регион достиг на поприще CS:GO и Dota 2, что неудивительно, учитывая безграничную любовь наших игроков к этим проектам.
С командами из СНГ всегда считались – о Virtus.pro, Natus Vincere и Gambit Esports знает и говорит весь мир. В разные года они забирали чемпионские титулы на мажорах по CS:GO и The International, но 2021 стал совершенно особенным в истории мирового киберспорта в целом, и в рамках нашего региона в частности.
Уходящий год прошел под знаменем СНГ практически во всех крупных дисциплинах. И если на Чемпионате мира по LoL – самом популярном турнире в мире – успехи наших команд пока скромны, то это с лихвой компенсируют другие крупнейшие международные ивенты. CS:GO, Dota 2, VALORANT – в этом году трофейная полка региона буквально ломится от наград.

Dota 2

Team Spirit на The International 10
Team Spirit на The International 10
© Valve
Победа Team Spirit на The International 10 шокировала абсолютно всех – наш регион, других участников турнира и, кажется, даже самих TS. Ребята из СНГ не только выиграли более 18 миллионов долларов в качестве главного приза – они за считанные дни стали легендами. Каждый шаг на пути к финалу сопровождался радостными выкриками со стороны болельщиков, но до самого последнего момента никто не мог представить, чтобы они это сделают.
The International проводился впервые за два года, а потому привлек к себе особенно пристальное внимание. Team Spirit, будучи самой молодой командой турнира, не являлись фаворитами, с борьбой вышли из группы, а в плей-офф сразу упали в нижнюю сетку. А затем началось невероятное: Team Spirit с боем прорывались все дальше и дальше, одолев всех именитых оппонентов, включая двукратных чемпионов мира OG и тех самых Invictus Gaming, которые ранее отправили их в сетку лузеров. В финальном bo5 они столкнулись с китайцами PSG.LGD, и после максимальной валидольной серии со счетом 3:2 забрали домой крупнейший приз в истории киберспорта.
Масштабы празднования этой победы потрясали воображение. Казалось, еще чуть-чуть и мы услышим победные выкрики из окон и пение восторженных фанатов на улицах, как это было в 2008 после победы России в полуфинале чемпионата Европы по футболу. О Team Spirit говорила вся страна: множество заголовков в крупных изданиях, приглашение в “Вечерний Ургант”, номинации на разнообразных премиях с припиской “лучшие”, упоминания в телевизионных передачах, номера в КВН и даже поздравление от самого президента России!

Counter Strike: Global Offensive

Natus Vincere на PGL Major Stockholm 2021.
Natus Vincere на PGL Major Stockholm 2021.
© PGL Esports
Недостатка в сильных командах на сцене CS:GO у нашего региона в этом году однозначно не было. Gambit Esports, Virtus.pro и Entropiq достигли приличных высот в 2021. Однако своем интервью Red Bull, huNter из G2 отметил, что Natus Vincere являются лучшей командой планеты по CS за последние два года, и чтобы их одолеть, другим командам необходимо продемонстрировать нечто совершенно особенное. Его мнение вполне обосновано: за один только 2021 год NaVi выиграли 7 турниров S-тира, включая главный мажор года – PGL Major Stockholm 2021.
По факту, состав во главе с Александром 's1mple' Костылевым забрал практически все турниры в этом году, оставив за собой цепочку поверженных противников и армию восторженных фанатов, в один голос твердящих о “СНГ эре” и “эре NaVi”.
В финале PGL Major Stockholm 2021 NaVi буквально разгромили G2 Esports, поставив финальную точку в своем доминировании на международной арене. При том на арене блистал не только вышеупомянутый ветеран s1mple, но и молодой игрок Валерий 'b1t' Ваховский, который в свои 18 лет заработал наград на чемпионатах больше, чем другие киберспортсмены за всю свою карьеру. А s1mple залутал, кажется, все титулы MVP, которые только были возможны, и даже стал киберспортсменом года по версии Esports Awards 2021.

VALORANT

Gambit Esports на VCT Masters 3 в Берлине.
Gambit Esports на VCT Masters 3 в Берлине.
© Riot Games
VALORANT – совсем молодая дисциплина, популярность которой, при этом, увеличивается в геометрической прогрессии. И если в Северной Америке и Европе она уже достигла серьезных высот, то в СНГ известность VALORANT пока набирает обороты. Что особенно сильно помогает развитию киберспорта в регионе и дает мотивацию начинающим атлетам? Верно, успехи региональных команд на мировой арене.
Титаническую работу на этом поприще проделали Gambit Esports – чемпионы СНГ по VALORANT и одна из лучших команд планеты. Пока другие команды региона только набирают силу, Gambit уже завоевывает мир. Тренер Engh и его команда без устали оттачивали свой скилл на протяжении всего года, и их результат виден невооруженным глазом: сначала завоевали региональный Challengers, став безоговорочным фаворитом, затем показали неплохой результат на первом международном турнире, где встретились СНГ, Европа и Турция. Следующий подобный турнир они уже выиграли, и вышли на мажор из мира VALORANT – VCT Masters 3 в Берлине. Там собрались самые сильные представители всех киберспортивных регионов VALORANT, и Gambit Esports опять шокировали всех, одолев в финале североамериканский коллектив Team Envy и прочно закрепившись в списке сильнейших коллективов планеты.
В декабре VALORANT провел свой первый Чемпионат мира – VCT Champions, где Gambit Esports опять блистали. Однако Redgar и компания остановились в шаге от чемпионского титула, проиграв европейцам ACEND со счетом 2:3 в гранд-финале, когда счет пошел уже на раунды. Так или иначе, это огромный шаг для дисциплины в СНГ, и Gambit своим трудом и упорством проложили путь на вершину для всего региона.

Турниры Red Bull

Boris 'magixx' Vorobyev and Viktor 'somedieyoung' Orudzhev of team Spirit celebrate winning at the Red Bull Flick 2021 Invitational in Helsinki, Finland on November 20, 2021
Team Spirit по CS:GO – чемпионы Red Bull Flick 2021.
© Victor Engström / Red Bull Content Pool
В уходящем году Red Bull провел несколько крупных турниров, на которых СНГ регион тоже отличился. Все соревнования, которые мы организовываем – открытые, и с каждым годом популярность турниров и количество участников только увеличивается. Этому способствуют и успехи наших игроков на международных этапах.
В гранд-финале мирового этапа Red Bull Flick по CS:GO выиграли Team Spirit, которые одолели всех оппонентов на пути к триумфу. На Red Bull Flick присутствовали как любители, так и профессионалы, однако все киберспортивные команды, включая вице-чемпионов Стокгольма G2 не вышли даже из групповой стадии, проиграв любителям, в то время как Team Spirit стали победителями всего ивента.
В декабре завершился международный этап Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile, где в первую десятку попали сразу 3 наши команды. Чемпионами всего ивента стали VISTA GAMING, которые оторвались от ближайших преследователей на целых 11 очков. Третью строчку заняли Major Pride, а 9 строчку Titan Gaming, бывшие ARCRED.
Великолепный и полный побед год подходит к концу, но мы с уверенностью заявляем – то ли еще будет. В современных реалиях локдауна киберспорт завоевывает все больше места в сердцах людей, а наши команды выкладываются изо всех сил, чтобы в СНГ не было недостатка в золотых медалях. Поздравляем всех с Новым Годом и с уверенностью заявляем, что следующий год будет не менее интересным – следите за новостями в группе Red Bull Gaming и на этом сайте!
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