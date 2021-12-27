2021 – золотой год для киберспорта в СНГ

Сложно переоценить влияние игроков из СНГ на мировой киберспорт. Наши команды регулярно занимают призовые места на крупных турнирах, попадают в хайлайты и заставляют говорить о себе весь мир. Особых успехов регион достиг на поприще CS:GO и Dota 2, что неудивительно, учитывая безграничную любовь наших игроков к этим проектам.

С командами из СНГ всегда считались – о Virtus.pro, Natus Vincere и Gambit Esports знает и говорит весь мир. В разные года они забирали чемпионские титулы на мажорах по CS:GO и The International, но 2021 стал совершенно особенным в истории мирового киберспорта в целом, и в рамках нашего региона в частности.

Уходящий год прошел под знаменем СНГ практически во всех крупных дисциплинах. И если на Чемпионате мира по LoL – самом популярном турнире в мире – успехи наших команд пока скромны, то это с лихвой компенсируют другие крупнейшие международные ивенты. CS:GO, Dota 2, VALORANT – в этом году трофейная полка региона буквально ломится от наград.

Dota 2

Team Spirit на The International 10 © Valve

Победа Team Spirit на The International 10 шокировала абсолютно всех – наш регион, других участников турнира и, кажется, даже самих TS. Ребята из СНГ не только выиграли более 18 миллионов долларов в качестве главного приза – они за считанные дни стали легендами. Каждый шаг на пути к финалу сопровождался радостными выкриками со стороны болельщиков, но до самого последнего момента никто не мог представить, чтобы они это сделают.

The International проводился впервые за два года, а потому привлек к себе особенно пристальное внимание. Team Spirit, будучи самой молодой командой турнира, не являлись фаворитами, с борьбой вышли из группы, а в плей-офф сразу упали в нижнюю сетку. А затем началось невероятное: Team Spirit с боем прорывались все дальше и дальше, одолев всех именитых оппонентов, включая двукратных чемпионов мира OG и тех самых Invictus Gaming, которые ранее отправили их в сетку лузеров. В финальном bo5 они столкнулись с китайцами PSG.LGD, и после максимальной валидольной серии со счетом 3:2 забрали домой крупнейший приз в истории киберспорта.

Масштабы празднования этой победы потрясали воображение. Казалось, еще чуть-чуть и мы услышим победные выкрики из окон и пение восторженных фанатов на улицах, как это было в 2008 после победы России в полуфинале чемпионата Европы по футболу. О Team Spirit говорила вся страна: множество заголовков в крупных изданиях, приглашение в “Вечерний Ургант”, номинации на разнообразных премиях с припиской “лучшие”, упоминания в телевизионных передачах, номера в КВН и даже поздравление от самого президента России!

Counter Strike: Global Offensive

Natus Vincere на PGL Major Stockholm 2021. © PGL Esports

Недостатка в сильных командах на сцене CS:GO у нашего региона в этом году однозначно не было. Gambit Esports, Virtus.pro и Entropiq достигли приличных высот в 2021. Однако своем интервью Red Bull, huNter из G2 отметил, что Natus Vincere являются лучшей командой планеты по CS за последние два года, и чтобы их одолеть, другим командам необходимо продемонстрировать нечто совершенно особенное. Его мнение вполне обосновано: за один только 2021 год NaVi выиграли 7 турниров S-тира, включая главный мажор года – PGL Major Stockholm 2021.

По факту, состав во главе с Александром 's1mple' Костылевым забрал практически все турниры в этом году, оставив за собой цепочку поверженных противников и армию восторженных фанатов, в один голос твердящих о “СНГ эре” и “эре NaVi”.

В финале PGL Major Stockholm 2021 NaVi буквально разгромили G2 Esports, поставив финальную точку в своем доминировании на международной арене. При том на арене блистал не только вышеупомянутый ветеран s1mple, но и молодой игрок Валерий 'b1t' Ваховский, который в свои 18 лет заработал наград на чемпионатах больше, чем другие киберспортсмены за всю свою карьеру. А s1mple залутал, кажется, все титулы MVP, которые только были возможны, и даже стал киберспортсменом года по версии Esports Awards 2021.

VALORANT

Gambit Esports на VCT Masters 3 в Берлине. © Riot Games

VALORANT – совсем молодая дисциплина, популярность которой, при этом, увеличивается в геометрической прогрессии. И если в Северной Америке и Европе она уже достигла серьезных высот, то в СНГ известность VALORANT пока набирает обороты. Что особенно сильно помогает развитию киберспорта в регионе и дает мотивацию начинающим атлетам? Верно, успехи региональных команд на мировой арене.

Титаническую работу на этом поприще проделали Gambit Esports – чемпионы СНГ по VALORANT и одна из лучших команд планеты. Пока другие команды региона только набирают силу, Gambit уже завоевывает мир. Тренер Engh и его команда без устали оттачивали свой скилл на протяжении всего года, и их результат виден невооруженным глазом: сначала завоевали региональный Challengers, став безоговорочным фаворитом, затем показали неплохой результат на первом международном турнире, где встретились СНГ, Европа и Турция. Следующий подобный турнир они уже выиграли, и вышли на мажор из мира VALORANT – VCT Masters 3 в Берлине. Там собрались самые сильные представители всех киберспортивных регионов VALORANT, и Gambit Esports опять шокировали всех, одолев в финале североамериканский коллектив Team Envy и прочно закрепившись в списке сильнейших коллективов планеты.

В декабре VALORANT провел свой первый Чемпионат мира – VCT Champions, где Gambit Esports опять блистали. Однако Redgar и компания остановились в шаге от чемпионского титула, проиграв европейцам ACEND со счетом 2:3 в гранд-финале, когда счет пошел уже на раунды. Так или иначе, это огромный шаг для дисциплины в СНГ, и Gambit своим трудом и упорством проложили путь на вершину для всего региона.

Турниры Red Bull

Team Spirit по CS:GO – чемпионы Red Bull Flick 2021. © Victor Engström / Red Bull Content Pool

В уходящем году Red Bull провел несколько крупных турниров, на которых СНГ регион тоже отличился. Все соревнования, которые мы организовываем – открытые, и с каждым годом популярность турниров и количество участников только увеличивается. Этому способствуют и успехи наших игроков на международных этапах.

В гранд-финале мирового этапа Red Bull Flick по CS:GO выиграли Team Spirit , которые одолели всех оппонентов на пути к триумфу. На Red Bull Flick присутствовали как любители, так и профессионалы, однако все киберспортивные команды, включая вице-чемпионов Стокгольма G2 не вышли даже из групповой стадии, проиграв любителям, в то время как Team Spirit стали победителями всего ивента.

В декабре завершился международный этап Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile, где в первую десятку попали сразу 3 наши команды. Чемпионами всего ивента стали VISTA GAMING, которые оторвались от ближайших преследователей на целых 11 очков. Третью строчку заняли Major Pride, а 9 строчку Titan Gaming, бывшие ARCRED.

Великолепный и полный побед год подходит к концу, но мы с уверенностью заявляем – то ли еще будет. В современных реалиях локдауна киберспорт завоевывает все больше места в сердцах людей, а наши команды выкладываются изо всех сил, чтобы в СНГ не было недостатка в золотых медалях. Поздравляем всех с Новым Годом и с уверенностью заявляем, что следующий год будет не менее интересным – следите за новостями в группе Red Bull Gaming и на этом сайте!