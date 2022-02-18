Топ-10 гоночных игр в 2022 году

Дамы и господа, запускайте свои двигатели. Игровой 2022 год медленно, но верно набирает скорость. Итак, садись за руль, пристегни ремень безопасности и поверни ключ в замке зажигания: эти топ-10 гоночных игр ожидают тебя в 2022 году.

01 GRID Legends

GRID Legends © Codemasters

Релиз: 25.02.2022

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Симкадная серия от Codemasters возвращается с новой частью. GRID Legends продолжает традицию, в которой аркадный стиль вождения, отлично подходящий для новичков, сочетается с реалистичным подходом. Однако в этот раз количество классов автомобилей заметно увеличилось (среди них: кузовные автомобили, стадионные грузовики, болиды «Формулы-1», гоночные автомобили для дрифта и многие другие), а вся игра построена на реалистичном документальном сюжете по мотивам культового сериала Netflix «Formula 1. Драйв выживания».

02 Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 © Polyphony Digital

Релиз: 04.03.2022

Платформы: PS4, PS5

Культовая серия, выпускаемая эксклюзивно для PlayStation, в седьмой части возвращается к своим корням. В Gran Turismo 7 , после урезанной GT Sport, поклонников снова ожидает полный комплект. В него входят автомойка, запчасти для тюнинга, настоящий режим карьеры, включая экзамены по вождению, и все, что можно пожелать в Gran Turismo. Около 420 различных автомобилей и более 90 трасс — это колоссальный объем, да и технологии, особенно на PlayStation 5, сделали огромный рывок вперед. Теперь GT7 снова гарантированно сможет дарить поклонникам автосимуляторов хорошее настроение в течение ближайших лет.

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8 мин. Beginnings Go behind the scenes with Sebastian Job as he shares his love of motorsport and how he got into sim racing.

03 Chocobo GP

Chocobo GP © Square Enix

Релиз: 10.03.2022

Платформы: Nintendo Switch

Если ты ищешь веселые гонки наподобие Mario Kart и у тебя есть Nintendo Switch, то тебе может отлично подойти Chocobo GP . Продолжение игры Chocobo Racing, вышедшей в 1999 году, отличается очень ярким дизайном, а геймплей придется по вкусу поклонникам других гоночных игр в стиле Kart. К тому же здесь есть настоящий режим истории и мультиплеер на разделенном экране, а также в режиме онлайн. Даже возможны турниры с участием до 64 игроков.

04 F1 2022

Вот как может выглядеть гоночный автомобиль Red Bull в 2022 году © formula1.com

Релиз: Лето 2022

Платформы: неизвестно

Нам пока мало что известно о новой части F1 , над которой работает Codemasters. Только то, что F1 появится в 2022 году. Благодаря новому регламенту «Формулы-1» на предстоящий сезон, стартующий в марте, нам стали известны некоторые технические новшества, которым найдется применение и в игре.

Но и в остальном можно ожидать, что новая игра во многом ощутимо прибавит по сравнению с F1 2021. И тогда летом 2022 года мы сможем, в том числе и виртуально, вместе с действующим чемпионом мира «Формулы-1» Максом Ферстаппеном, устремиться к цели — защитить титул.

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05 Test Drive Unlimited Solar Crown

Релиз: 22.09.2022

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Создатели WRC из KT Racing, выпуская Test Drive Unlimited Solar Crown , дарят новую жизнь одной из самых старых и почтенных серий гоночных игр. Подобно тому, как это недавно было реализовано в пятой части Forza Horizon в Мексике, в Solar Crown тебя ожидает полностью открытый игровой мир, который познается за рулем многочисленных дорогих автомобилей. Третья часть Unlimited перенесет тебя на остров Гонконг, населенный, благодаря формату MMO, многочисленными реальными игроками — в том числе и в однопользовательском режиме.

06 Nano Racing

Релиз: 2022

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Nano Racing слегка напоминает старую добрую серию Micro Machines, за исключением того, что здесь тебе не нужно смотреть на миниатюрные гоночные автомобили сверху вниз. Вместо этого ты пронесешься в классической гоночной манере по игровым площадкам, жилым комнатам и прочим «окрестностям» в доме, и это на выбор — в режиме одиночной игры или в онлайн-мультиплеере. В любом случае, благодаря используемому движку Unreal Engine 5, все это выглядит очень впечатляюще. В течение 2022 года игра появится в доступе для ПК и актуальных консолей.

07 Dakar Desert Rally

Dakar Desert Rally © Saber Interactive

Релиз: 2022

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Захватывающее ралли «Дакар — 2022» уже закончилось, но еще в этом году нас наконец-то ожидает новая гоночная игра, посвященная самому суровому автомобильному спортивному мероприятию в мире. Так или иначе, с момента последнего релиза игры Dakar 18 прошло уже четыре года.

На выбор предлагаются все лицензированные мотоциклы, автомобили, грузовики, квадроциклы и багги SSV, участвующие в ралли «Дакар», а также более 30 этапов на основе официальных маршрутов ралли «Дакар» 2020 и 2021 годов. Гонки проводятся в открытом мире, поэтому к победе на этапе ведет не только маршрут. Четыре времени года, а также цикл смены дня и ночи и динамическое изменение погодных условий делают игру еще более увлекательной.

В эпицентре самого сурового ралли в мире: наша передача Dakar Daily познакомит тебя со всеми этапами соревнований 2021 и 2022 годов. В том числе и с впечатляющим рекордом Сета Кинтеро (11 побед на этапах) и триумфом Сэма Сандерленда.

21 мин. Dakar Daily – Пост-шоу Следи за всеми яркими событиями ралли "Дакар" в Саудовской Аравии.

08 Redout 2

Релиз: 2022

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Футуристический рейсинг Redout 2016 года был хорошо принят поклонниками и критиками. В 2022 году наконец-то выйдет настоящее продолжение по мотивам старинной серии игр Wipeout.

Но в запасе у Redout 2 есть еще несколько свежих идей. К ним относится обширный режим карьеры, напичканный сотнями гонок, мероприятий на арене и даже битвами с боссами. Конечно, ты также можешь включить форсаж в многопользовательском онлайн-режиме и побороться за победу в гонках под сочный электронный бит, сопровождающий игру в качестве фоновой музыки.

09 Need for Speed

Gelingt Criterion Games endlich wieder ein gutes Need for Speed Game? © Electronic Arts

Релиз: 2022

Платформы: unbekannt

Возрождение серии Need for Speed , запланированное на 2021 год, так и не состоялось. Однако в этом году все-таки должно наконец выйти продолжение серии аркадных гоночных игр, предположительно осенью. За выпуск новой части отвечают создатели Burnout из Criterion, что вселяет надежду в фанатов игры.

10 Forza Motorsport

Релиз: 2022

Платформы: PC, Xbox Series X/S, Xbox One

В прошлом году компания Microsoft представила мощный рейсинг —Forza Horizon 5. Теперь же на очереди новая часть автосимулятора — Forza Motorsport, которую обещают сделать самой реалистичной в истории. Речь идет о гонках по бездорожью и реалистичном влиянии температуры асфальта, а также о новой симуляции давления в шинах. Forza Motorsport всегда была символом качества, и даже несмотря на проблемы с проработкой деталей мы уверены, что нас ждет настоящий гоночный блокбастер.