В прошлом году игра World of Warcraft отметила свое пятнадцатилетие. Это не только важная веха в видеоигровой индустрии, но и свидетельство огромных размеров и масштабов мира, который развивался и менялся в течение множества лет – ведь сама вселенная Warcraft с нами уже больше четверти века.

В 2020 году "WoW" не сбавляет темп, и World of Wacraft: Shadowlands станет восьмым крупным дополнением для близзардовской долгоживущей онлайн-рпг, которое погрузит нас в следующую увлекательную главу в запутанной истории Warcraft.

Он разительно отличается от того, что мы видели раньше ... Дополнение Shadowlands в настоящее время находится на финальной стадии доработки Blizzard и должно появиться в ближайшие месяцы. Что сразу выделилось из того, что мы привыкли видеть раньше, так это повествование и сеттинг, которые смещают фокус с Азерота (царства смертных) на загробную жизнь. Расположенные среди звезд Shadowlands – Темные земли – это место, куда попадают души со всех миров, когда их индикатор здоровья достигает нуля. Но, как и все части вселенной Warcraft, Темные земли обладают богатой историей (хотя и вневременной) и стали домом для множества персонажей и загадок. Главная идея следующего дополнения World of Warcraft – исследование места, куда попадают все жители Азерота – Загробного мира, заставила команду Blizzard стереть пыль со многих книг (и, вероятно, пары-тройки свитков), чтобы расширить ту часть мира, которая до сих пор упоминалась лишь вскользь.

К Тыквовину готов! © Blizzard

«Все знакомы с концепцией Shadowlands – Загробного мира для смертных, которые умирают в Азероте и других мирах», – повествует нам Стив Данусер , ведущий дизайнер World of Warcraft: Shadowlands. «Несмотря на то, что мы уже пересекались с некоторыми сопряженными с Азеротом мирами, ни один человек ни разу не сталкивался с Темными землями. Для нас это стало прекрасной возможностью показать как визуальную, так и историческую эстетику Shadowlands, и то как земли связаны с обитателями Азерота».

Shadowlands – это дом для четырех бескрайних и таких отличных друг от друга регионов: от небесного, спокойного до зловещего, и именно последний лучше всего известен фанатам Warcraft. Малдраксус – обитель некромантов и родина Плети – как ее называли в Азероте в классической стратегии для ПК Warcraft III. Даже по паре этих фраз нам становится понятно общее представление о Малдраксусе.

«Малдраксус стал потрясающей возможностью показать регион, в котором бесконечно идет война,» – объясняет Стив вневременную природу Темных земель. «Война против некоторых других космических сил, которые бросили вызов Темным землям, или против тех, кому обитатели Малдраксуса решили сами нанести превентивный удар. Это дало нам не только шанс развить глубокую историю конфликта на планетарном уровне, но и раскрыть несколько очень личных историй».

По сравнению с ярким светом и сияющей белой архитектурой в Бастионе , Малдраксус – по крайней мере визуально – темный и мрачный. «Плохое место», так сказать. Но, как говорится, не позволяйте внешности обмануть вас. Это дом для вооруженных сил Темных земель, где война, честь и амбиции идут рука об руку с космической реальностью, не поддающейся объяснению.

«Когда вы попадаете в новую зону, то первое ваше впечатление о ней – это визуальное восприятие: цвета, формы, существа, которые действительно задают тон тому, что вам предстоит испытать», – восторженно рассказывает Стив. «Искусство и история идут бок о бок. Когда мы разрабатывали Shadowlands, мы знали, что хотим видеть локации, которые выглядели бы идиллическими, но нам нужны были и такие места, которые заставили бы вас немного понервничать, в них была бы тьма, и именно так появились Малдраксус и Ревендрет ».

В хитросплетениях истории Малдраксуса нам предстоит прилично разобраться. © Blizzard

«Вы видите жутких существ, с которыми приходится сражаться, – продолжает Стив, говоря о созданиях, которые зовут Малдраксус своим домом. Эти существа в тот или иной момент появлялись в Азероте. «Но с мнением некоторых из них вы согласитесь и обнаружите, что за ними стоят благородные стремления. Часть из них пытаются исправить положение в мире, который погрузился в хаос».

Но, как и первое впечатление, этот необычный мир дополнения всецело служит тому, чтобы придать жизнь этому новому место...

Когда впервые объявили о Темных землях, многие смотрели на World of Warcraft: Shadowlands как на возможность для Blizzard, вернуть павших героев, и, возможно, сосредоточить историю на их путешествии в загробную жизнь. Но, как и то первое впечатление, этот необычный мир дополнения всецело служит тому, чтобы оживить это новое место...

«Когда вы попадаете в Малдраксус и встречаете женщину-орка Дреку , то вы сразу вспоминаете о жизни, которую она вела в Азероте, и видите, как отголоски тех лет влияют на ее решения, которые она принимает в кампании Некролордов ,» – объясняет Стив. «А когда вы сталкиваетесь с Леди Вайш , при жизни очень горделивой и дерзкой, то видите, что она сохранила качества, сделавшие ее такой успешной. Несмотря на то, что все эти истории выглядят чудовищно, вы увидите множество проявлений также и героизма на протяжении существования Малдраксуса, сражающегося с целью защитить Темные земли от вражеских вторжений».

Я что-то не то сказал? © Blizzard

В обычной для Warcraft манере на самом деле все не так, как кажется на первый взгляд по прибытии в Темные земли, – анима , жизненная сущность, которая движет всем в загробной жизни, таинственным образом исчезла и остатки ее крайне малы. Засуха среди духов в самом прямом смысле слова, которая, в свою очередь, по-разному влияет на каждый регион Ковенантов .

«В случае с Бастионом вы видите, как разыгрывается кризис веры», – продолжает Стив, отмечая, что благородные кирии Бастиона начинают подвергать сомнению века царившего там порядка. «Система, которая работала в течение очень долгого времени, теперь перестала функционировать, и это имело серьезные последствия для людей, которые должны были посвятить все существование служению».

«В Арденвельде вы видите результаты, которые засуха анимы оказывает на этот древний лес, и его работу по возвращению павших древних духов и богов обратно в круговорот жизни. В Ревендрете вы видите, как крупицы анимы отдают только самым "нуждающимся" – элите местных обитателей – вентиров, безжалостно отнимая ее у обитающих в регионе душ, жаждущих искупления».

Берем квесты – тащим коробки? © Blizzard

В Малдраксусе отсутствие анимы означает меньшее количество солдат и борьбу между различными домами, проживающими по всему королевству. Blizzard описывает происходящее здесь как "очень макиавеллиевскую историю", то есть полную политических интриг и тайн.

«Это придает Малдраксусу совершенно иное ощущение, чем от некоторых других зон, через которые вы будете путешествовать – это ощущение внутреннего конфликта этих конкурирующих домов, то формирующих альянсы, то поворачивающихся против своих союзников, то даже заключающих соглашения с внешними силами», – заключает Стив. «Нам действительно понравилось разбираться в этих хитросплетениях и привносить в Малдраксус этот особый ни на что не похожий в других регионах Темных земель колорит».

Blizzard продолжает бросать вызов своим игрокам, погружая их в более масштабную, чем обычная жизнь, историю, полную неожиданных поворотов. И здесь, в Темных землях, это ощущение большего чем жизнь Warcraft'а вот-вот обретет новое значение.