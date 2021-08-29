Вот почему велосипедный мотокросс — это очень круто

BMX: краткая версия

По словам ведущей австралийской спортсменки по BMX Саи Сакакибары, велосипедный мотокросс — это зрелищный и достаточно непредсказуемый вид спорта. Почему непредсказуемый? Потому что райдер соревнуется с семью другими спортсменами на специально построенном бездорожье, длина которого составляет около 300–400 метров. На трассе встречается множество трамплинов, валов и резких поворотов. Победителем становится тот, кто первым пересечет финишную прямую.

Прохождение дистанции займет всего 30–40 секунд, но в течение этого времени нужно будет продемонстрировать навыки, которые оттачиваются на тренировках годами.

«Велосипедный мотокросс — это очень непростой вид спорта, — объясняет Сакакибара. — Нужно развиваться сразу в нескольких направлениях: сила, выносливость и быстрота реакции. Необходимо иметь определенный набор навыков, чтобы успешно пройти такую дистанцию».

Вот хороший пример того, что я имею в виду:

Alle Highlights vom Red Bull R.Evolution im Mellowpark Berlin

История происхождения

Велосипеды BMX начали использоваться в качестве спортивного инвентаря с начала 1970-х годов. «У истоков основания BMX находятся два ребенка, которые любили мотокросс, но не могли позволить себе мотоциклы», — говорит Сакакибара. — Они строили грунтовые дороги и катались по ним на велосипедах, копируя приемы быстрой езды из мотокросса».

Считается, что данный вид спорта зародился в Южной Калифорнии, США, благодаря таким спортсменам, как Рон Маклер, который организовал гонки еще в 1969 году, и Скот Брайтхаупт, который начал заниматься этим видом спорта в 13 лет. Брайтхаупт сделал больше, чем кто-либо другой, для развития и популяризации BMX в Америке, до того как данным видом спорта начали заниматься во всем мире.

Дизайн ранних гоночных велосипедов BMX основывался на модели велосипеда с 20-дюймовыми колесами Schwinn Sting-Ray. Размер колес остается неизменным по сегодняшний день, а конструкция рамы с 80-х годов прошла процесс эволюции и усовершенствовалась до того вида, который мы наблюдаем сейчас.

Так в чем же суть?

Чего ожидать от заездов? Одним словом, как говорит Сакакибара, это настоящая «бойня».

«Все происходит очень стремительно, — продолжает она. — Восемь райдеров пытаются обогнать друг друга и делают это настолько быстро, что если ты моргнешь, то пропустишь очень много. Иногда нужно посмотреть повтор, чтобы увидеть, что именно произошло».

И поскольку каждая гонка длится менее минуты, часто победитель может определиться буквально за доли секунды.

«В одной и той же гонке могут участвовать несколько человек, профессиональные навыки которых находятся примерно на одном уровне, но из-за того, что гонка длится предельно короткий промежуток времени, иногда все сводится к тому, что победителем становится тот, кто является более последовательным и настойчивым, — объясняет Сакакибара. — Не всегда побеждает самый быстрый».

Как говорит Сакакибара, с точки зрения райдера, несмотря на то что гонка всегда «полна адреналина», инстинкт в полной мере начинает проявляться тогда, когда открываются стартовые ворота.

«С момента закрытия ворот и до пересечения финишной линии инстинкты отходят на второй план и ситуация находится под контролем твоего тела, которое механически повторяет те действия, которые ты отрабатывал на тренировках, — объясняет Сакакибара. — Ты действуешь на автопилоте. Когда ты пересекаешь финишную черту, ты возвращаешься к реальности и говоришь себе: "Ого, это сейчас произошло! Это было очень захватывающе!" Я люблю это чувство».

Как выглядит современный гоночный велосипед BMX (и гонщик) © Andrew Fawcett/Red Bull Content Pool Тван ван Гендт во время чемпионата мира по суперкроссу UCI BMX © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool Жорис Доде во время чемпионата мира UCI BMX в Баку © Andrey Pronin/Red Bull Content Pool Сая Сакакибара во время чемпионата мира UCI BMX в Баку © Andrey Pronin/Red Bull Content Pool

Очень круто, я загорелся этой идеей и хочу заниматься. Что мне необходимо?

Хочешь круто гонять на двух колесах? Прежде всего, как объясняет Сакакибара, ты должен знать разницу между велосипедом BMX для фристайла и гоночным велосипедом BMX.

«Очевидно, что тебе в первую очередь понадобится гоночный BMX, — говорит она. — Разница между гоночным велосипедом BMX и велосипедом BMX для фристайла заключается в том, что гоночный велосипед имеет более тонкие шины и более низкую посадку».

Низкая посадка снижает сопротивление, помогая тебе двигаться быстрее. Толщина шин меньше, потому что во время гонок тебе не понадобится столько тяги, как на велосипеде для фристайла, на котором ты сможешь пробовать трюки и приземляться под разными, менее стабильными углами.

Конечно, ты должен принять все необходимые меры безопасности.

«Тебе понадобится шлем, закрывающий лицо, одежда с длинными рукавами, длинные брюки и перчатки, — говорит Сакакибара. — Во время отработки элементов фристайла падения случаются чаще, чем во время обычной езды. Во фристайле ты постоянно учишься отрабатывать трюки. В ходе этого процесса ты предпринимаешь много попыток, которые сопровождаются падениями. И только так ты сможешь продвинуться дальше и усовершенствовать исполнение трюков. Во время отработки навыков велосипедного мотокросса ты больше рассчитываешь на свои силы, поэтому падения случаются реже».

Секреты профессионалов

Если мы говорим о трюках, на что нужно обратить внимание? Поскольку в велосипедном мотокроссе крайне важным показателем является максимально быстрое пересечение финишной черты, исполнению трюков уделяется меньше внимания. Но если мы говорим о фристайл-мотокроссе, тогда речь идет и о трюках.

Тем не менее Сакакибара рассказала несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание или даже попытаться сделать на своем собственном велосипеде.

«Одна из первых техник, которые все усваивают, называется «раскачка», — объясняет она. — Во время исполнения этой техники два колеса находятся на земле, а райдер использует мышцы руки и ноги для раскачки, чтобы разогнаться и преодолеть трамплин. Ты не крутишь педали, ты просто переносишь вес своего тела, чтобы набрать большую скорость».

Освоив технику раскачки, ты сможешь развить еще два основных навыка.

«Ты научишься делать мануал (балансирование на заднем колесе), а также прыжки, — говорит Сакакибара. — Если ты владеешь техникой раскачки, ты сможешь освоить эти навыки».

Имена, которые нужно знать

Мариана Пахон © Camilo Rozo/Red Bull Content Pool Тван ван Гендт © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool Жорис Доде © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool Саэ Хатакэяма © Kunihisa Kobayashi/Red Bull Content Pool

Круто, когда есть спортсмен, за которого ты болеешь. В список лучших гонщиков BMX Сакакибара внесла в том числе несколько талантливых спортсменок. Спортсмены, на которых следует обратить внимание:

Мариана Пахон : самая успешная и знаменитая велосипедистка Колумбии. Это вполне закономерно, ведь она является двукратной олимпийской чемпионкой.

Тван ван Гендт : действующий чемпион мира среди мужчин и велосипедист, который внимательно относится к малейшим деталям, прикладывая максимум усилий для совершенствования.

Жорис Доде : в свои тридцать лет обладает титулом двукратного чемпиона мира. Он является одним из самых возрастных спортсменов в данной категории, но, несмотря на это, он уверен, что у него есть потенциал для победы на соревнованиях самого высокого уровня.

Элис Уиллоуби: американская гонщица, которая является действующей чемпионкой мира среди женщин и настоящим образцом для подражания для девушек, желающих заняться этим видом спорта.

Саэ Хатакэяма : японская гонщица, которая с юношества имеет славу феноменальной спортсменки, а сейчас готова участвовать в соревнованиях самого высокого уровня.

Ник Кимманн: голландские спортсмены сильны в дисциплине BMX; Кимманн — представитель следующего поколения гонщиков, которое стремится к большим победам.

Где я могу увидеть больше?

Фильмы

Соревнования и культура BMX всегда находили свое отражение в кинематографе. На протяжении нескольких десятилетий было снято немало по-настоящему культовых фильмов. Мы составили список лучших фильмов, которые ты можешь посмотреть на Red Bull TV или найти самостоятельно.

События

Теперь ты знаешь базовую информацию и имена выдающихся спортсменов. А где можно посмотреть соревнования BMX?

«Я обычно слежу за Мировым шоссейным кубком UCI, — говорит Сакакибара. — В прошлом году первые четыре раунда проходили в Австралии, потом, как правильно, несколько раундов проходят в Европе, иногда в Америке, а также в Южной Америке. Это здорово. Их всегда транслируют в прямом эфире на YouTube, поэтому достаточно просто следить за всеми событиями».