«Я так хочу, чтобы лето не кончалось», пела популярная советская певица, однако, тем, кто готов продать душу за вылизанный кикер или грамотную перилку, это ваше лето – как кость в горле.

С самого зарождения сноубординга райдеры искали возможность продлить сезон на максимально долгий срок. Появились летние лагеря, которые, в основном, проходили там, где располагаются ледники, в высоких суровых горах. Денис Бонус и команда, которые в этом году с 14 июня по 11 июля уже третий раз организовывают Bonus Summer Camp в Красной Поляне, пошли немного иным путём.

Bonus Summer Camp 2021: большая стройка © Илья Елин

Денис «Бонус» Леонтьев, организатор Bonus Summer Camp : «Первый лагерь получился спонтанно, мне поступил запрос от Ромы Егорова, сотрудника курорта Красная Поляна, я с радостью согласился, полагая, что речь идёт о зимнем или весеннем лагере. Оказалось, что Рома предлагает провести лагерь в июне… я был уверен, что лето в Сочи – это море, жара и максимум сёрфинг со скейтбордингом. Но Рома скинул мне фотографии цирка, мы поняли, что снега достаточно и оперативно, буквально вручную, провели небольшой, но очень душевный кэмп».

Основные сложности при постройке летних парков, естественно, заключаются в том, чтобы нагрести достаточное количество снега. Чем больше снега, тем больше фигур, тем комфортнее подъезды к ним и чётче приземления.

После сезона снег собирают в запасники © Илья Елин На размер фигур сильно влияет количество снега на приземлении © Илья Елин Летнее катание очень приятное: снег мягкий и учить новые трюки безопаснее © Илья Енин

Иван Грибков, главный шейпер сноупарка : «После окончания сезона мы стараемся собрать как можно больше снега в так называемые «запасники». Ну а в процессе проведения лагеря используем соль для того, чтобы фигуры меньше таяли, а на подъездах к ним всегда хватало скорости. Размеры любой фигуры в парке зависят от того, насколько большое и крутое приземление под неё нам удастся нагрести: чтобы катание было максимально комфортным и безопасным».

Даже если зима удалась и в распоряжении шейперов достаточное количество снега, летняя жара постоянно вносит свой вклад в разрушение парка. Между солнцем и шейперами разворачивается настоящая битва.

Конфигурация парка позволяет комфортно прогрессировать и про, и любителям © Илья Елин

Иван Грибков: «Конечно, в летнее время шейперы работают на пределе, постоянно восстанавливая подтаявшие за катальный день фигуры. Могу всем посоветовать вставать пораньше и успевать покатать в утренние часы, когда кондиция снега и состояние парка наиболее оптимальное».

Денис Бонус: «В любом случае, летнее катание очень приятное: снег мягкий и учить новые трюки куда безопаснее, чем на ледяных зимних трамплинах».

Изначально организаторы задумывали этот лагерь, как некое продолжение сезона для профессиональных райдеров с акцентом на сложные фигуры и съёмки фото и видео-профайлов. Но довольно быстро стало понятно, что покататься летом хотят буквально все!

Денис Бонус: «Как показывает моя практика, сколько площадок бы я ни делал, все, кто приезжает, хотят отдыхать. Поэтому, конечно же, у нас есть и музыкальная программа, будем проводить контесты в скейтпарке, ходить на водопады, слушать лекции… Ну а если качнёт, всегда есть возможность сорваться и взять пару волн на сочинском лайнапе!».

Фигуры парка на Bonus Summer Camp © Илья Елин

Иван Грибков: «Мы стараемся сделать парк универсальным для всех, чтобы райдер любого уровня мог прокачать свой скилл! В этот раз я постарался собрать конфигурацию парка так, чтобы линии для разного уровня катания не пересекались и все могли прогрессировать индивидуально: комфортно и безопасно, а также смотреть на то, как это делают прорайдеры. У нас даже есть небольшой склон без фигур для тех, кто только начинает осваивать азы сноубординга или лыж».

Работа шейпера заставляет Ваню постоянно находится на склоне, правда, катать самому ему удаётся не так часто, как хотелось бы. «Я стараюсь покататься каждый день, хотя бы совсем немного. Но главное, что меня заряжает, это эмоции людей, которые приехали и катают в нашем парке!»

Иван Грибков, главный шейпер сноупарка © Илья Елин

Кэмп посещает большое количество самого разного народа и задача организаторов – сделать всё, чтобы каждый смог найти себе активность по душе: как наверху, в парке, так и внизу, в базовом лагере.

Денис Бонус: «Конечно, я бы хотел, чтобы в моих лагерях всё максимально было посвящено катанию, чтобы прорайдеры, коровые райдеры и любители, которые хотят подняться, использовали лето с пользой для прокачки своего уровня. Но мы стараемся разнообразить программу лагеря, чтобы недовольных не было, тем более, что инфраструктура Красной Поляны это позволяет».

Даже при наличии в программе Bonus Summer Camp лакшери спа и экзотической, пока что, для жителей России возможности посерфить, первое место всё равно занимает сноупарк, в котором можно продлить сезон на целый месяц!

Сноупарк, в котором можно продлить сезон на целый месяц © Илья Елин

Иван Грибков: «На данный момент в нашем парке есть практически всё, что нужно для полноценного катания. Ну, а в будущем хотелось бы, разве что, увеличить про-линию до таких размеров, чтобы даже члены сборной России могли максимально повышать свой уровень в нашем кэмпе!»

Лагерь в самом разгаре и продлится до 11 июля – все, кто мечтает о том, чтобы снова расчехлить доску или лыжи, ещё могут успеть ворваться и катнуть!