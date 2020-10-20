Финальный эпизод Raw 100: Брэндон Семенюк в заброшенной шахте

Достигнув пика в профессиональном спорте Брэндон и не подумал завязать. Летом этого года про-райдер выпустил экспериментальный эдит, перевернувший представление о возможностях

. А уже осенью выпустил в свет шестое финальное видео Raw 100. Для тех, кто не знаком серией – это 100-секундные ролики, которые наглядно демонстрируют красоту и простоту маунтинбайка с использованием только естественного звука.