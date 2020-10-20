Финальный эпизод Raw 100: Брэндон Семенюк в заброшенной шахте
Смотри решающий 100-секундный блокбастер в исполнении одного из наиболее универсальные профессиональных спортсменов в мире.
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Брэндон Семенюк – один из наиболее универсальных спортсменов современности. 5 октября 2020 года за рулём Subaru раллийной команды легендарного Трэвиса Пастраны 29-летний канадец выиграл первую профессиональную гонку American Rally Association в Хьюстоне.
Значимости этому успеху предаёт тот факт, что Брэндон впервые сел за руль Subaru Motorsports USA и принял участие в раллийной гонке только в апреле этого года, когда завоевал бронзу этапа ARA Rally в штате Огайо. Таким образом Семенюк доказал всем, что он виртуозный и быстрый гонщик. Но главная изюминка всей этой истории заключается в том, что всему миру этот спортсмен известен как топовый вело-райдер. Брэндон Семенюк выиграл абсолютно все возможные крупные турниры по маунтинбайку во фристайле и слоупстайле.
В возрасте 21 года атлет стал самым молодым двукратным победителем FMB World Tour. Годом позже завоевал золотые награды Crankworx Les 2 Alpes в слоупстайле, а затем стал первым на Bearclaw Invitational. В 2014 году Семенюк в третий раз за пять лет примерял корону чемпиона FMB World Tour, в 2017-м трижды за тот же период времени отпраздновал победу на Red Bull Joyride, а в 2019-м стал трёхкратным победителем Red Bull Rampage.
Достигнув пика в профессиональном спорте Брэндон и не подумал завязать. Летом этого года про-райдер выпустил экспериментальный эдит, перевернувший представление о возможностях слоупстайла на трейловом байке. А уже осенью выпустил в свет шестое финальное видео Raw 100. Для тех, кто не знаком серией – это 100-секундные ролики, которые наглядно демонстрируют красоту и простоту маунтинбайка с использованием только естественного звука.
С целью увековечить Raw 100, для съёмок, по словам самого Семенюка: «последнего и величайшего видео», команда отправилась в заброшенную шахту го местечка Мерритт в Британской Колумбии. И если ты никогда не видел предыдущих эпизодов Raw 100, можешь поверить наслово, на этот раз Брэндон повысил планку до нового уровня. «Становится всё сложнее выполнять задачу, предлагая свежий подход. Возможность использовать этот заброшенный рудник была невероятно мотивирующей», – подытожил Семенюк.