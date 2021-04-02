Break the Boundary: как маунтинбайк стал доступным видом спорта

Эндрю Лиддави участвовал в одной из самых суровых маунтинбайк-гонок на выносливость в мире. Как и многим другим маунтинбайкерам, ему нравится совершать техничные подъемы, преодолевать скалы, спуски и бревна. И все же Эндрю не называет себя маунтинбайкером, а свое любимое занятие — маунтинбайкингом.

Почему? Основатель некоммерческой организации Break the Boundary , продвигающей адаптивный велоспорт, считает, что репутация маунтинбайка как экстремального вида спорта могла непреднамеренно затормозить развитие его адаптивного эквивалента в Австралии.

«Когда люди слышат “маунтинбайк”, то они представляют себе, как мы прыгаем со скал и парим на байке между деревьями, а это делают лишь около двух процентов райдеров. Существует некоторый конфликт между тем, что мы делаем в качестве благотворительной организации, и более экстремальной, спортивной стороной маунтинбайкинга. Когда мы подаем заявку на грант, мы называем наш вид спорта “ездой на ручном велосипеде по бездорожью” [вместо маунтинбайкинга]».

Эндрю поразил паралич нижних конечностей после повреждения позвоночника (X-го и XI-го грудных позвонков) в результате «неудачного приземления» во время езды на любительском маунтинбайке в 2008 году. Со временем, после длительной реабилитации, Эндрю заинтересовался тем, как снова начать заниматься маунтинбайком, однако онлайн-поиски информации об адаптивном велоспорте в Австралии ничего не дали.

Эндрю Лиддави едет по каменистому участку © Photo courtesy of Break the Boundary

«Та немногая информация, которая была доступна онлайн, относилась к США, Великобритании и Канаде, а вот сведений конкретно об Австралии не было. Мне хотелось собрать информацию в одном месте, получить больше знаний об оборудовании, ресурсах и трассах».

В 2012 году, когда возник веб-сайт Break the Boundary, этот ресурс был призван решать именно такие задачи. Со временем Break the Boundary превратился в практическую, полностью добровольную ассоциацию, цель которой — «помочь людям с различными формами инвалидности и нарушениями получить доступ к езде по бездорожью».

Вся суть нашей организации — в участии местного сообщества, вовлечении новичков и широких слоев населения Эндрю Лиддави

В работе благотворительной организации, расположенной в штате Западная Австралия, участвуют девять тренеров, прошедших аттестацию Австралийской ассоциации маунтинбайка (в том числе — сам Эндрю), три механика и физиотерапевт. В 2017 году организация начала проводить бесплатные сборы для начинающих маунтинбайкеров на юго-западе штата Западная Австралия. С тех пор Break the Boundary проводили обучение также в штатах Квинсленд и Виктория.

Надо понимать следующее: посадить даже одного человека на маунтинбайк — неважно, восстанавливается ли он после серьезной травмы или просто хочет впервые попробовать адаптивную езду на велосипеде по бездорожью, — это сложный процесс. Прежде чем перейти к практике, начинающему райдеру придется преодолеть воображаемые «горы».

Эндрю и его команда останавливаются передохнуть © Photo courtesy of Break the Boundary

«Людям, находящимся на ранних этапах процесса выздоровления, после выписки необходимо разобраться с множеством медицинских нюансов, — объясняет Эндрю. — Одна из главных проблем — транспорт: сложно даже просто доставить людей к площадкам [для маунтинбайкинга]. Обычно поездка продолжительностью более часа становится затруднительной по целому ряду медицинских причин и причин, связанных с инвалидностью».

Также не существует универсального адаптивного маунтинбайка, подходящего всем. Специализированные байки не купишь в ближайшем магазинчике по продаже велосипедов. Поскольку для Эндрю «сидение в вертикальном положении — не самая удобная поза», его любимая модель — это кросс-кантри велосипед, на котором райдер упирается коленями. Такой байк подходит для многих людей с параличом нижних конечностей.

Такие велосипеды стоят недешево: их стоимость колеблется от 16 до 24 тысяч австралийских долларов (от 930 000 до 1 390 000 рублей). Опробовать такой байк перед покупкой не получится, поэтому естественно, что занятия Break the Boundary становятся первым местом знакомства с маунтинбайком для многих людей.

Граждане Австралии могут компенсировать часть затрат с помощью Национальной системы страхования на случай нетрудоспособности (National Disability Insurance Scheme, NDIS), однако в официальных документах лучше не упоминать о своей любви к экстремальным видам спорта.

Настоящий зверь! © Photo courtesy of Break the Boundary

«Все эти видео, где парни прыгают с вершин гор, катаются по стенам и съезжают с откосов высотой больше двух метров... Сложновато объяснить такое чиновникам, — делится Эндрю. — Представители Национальной системы страхования на случай нетрудоспособности не любят слова “спорт” и “соревнования”, поскольку они не подпадают под действие законодательства. Вся суть нашей организации — в участии местного сообщества, вовлечении новичков и широких слоев населения».

Электронаборы для велосипеда (стоимостью до 3000 австралийских долларов (175 000 рублей) за велосипед) становятся необходимостью для начинающих гонщиков по пересеченной местности. «Мы проводили обучение на велосипедах, не оснащенных электронаборами, и некоторые участники быстро теряли интерес к происходящему, ведь они попросту не успевали за остальными, — рассказывает Эндрю. — Ты слезаешь с велосипеда, а тебе еще и нужно передвигаться в инвалидном кресле, готовить себе еду... Так что верхняя часть твоего тела постоянно задействована».

Всегда есть 20 % независимых людей, которые найдут свою дорогу в спорт. Наша задача — привлечь оставшиеся 80 %. Мы хотим донести эту мысль до людей с ограниченными возможностями Эндрю Лиддави

«Даже если люди могут использовать ноги, обычно они страдают от каких-либо нарушений — утраты чувствительности с одной стороны или частичного снижения силы мышц с обеих сторон тела, — так что электронаборы, установленные на велосипеды, очень помогают. Помимо этого, электрические велосипеды легче преодолевают пресловутый “мелкий гравий”, которого так много в Западной Австралии. Он ужасно скользкий, хоть в мокром, хоть в сухом состоянии».

Пройдя реабилитацию после аварии 2008 года, Эндрю представлял свои штат и страну в баскетболе на колясках. Когда Эндрю начал заниматься маунтинбайком, он довольно быстро понял, что теперь ему есть что доказывать самому себе.

Эндрю принимал участие в гонках на выносливость четыре года подряд © Photo courtesy of Break the Boundary

Он принимал участие в гонках на выносливость «От мыса до мыса» в Западной Австралии на ручном велосипеде. Три года подряд ему удавалось завершать все четыре этапа гонки. Такая гонка — это около 200 километров труднопроходимой местности за четыре дня на велосипеде без электрической установки. Гонщика сопровождают всего несколько человек, а «места, где они могут мне помочь, весьма ограничены».

«Первые пару лет я хотел доказать себе, что я все еще могу соревноваться наравне с другими маунтинбайкерами, — рассказывает Эндрю. — После мое участие в гонке превратилось, скорее, в демонстрацию возможностей этого оборудования. А если вы правильно относитесь к участию и вас поддерживает команда, то все возможно».

«К концу четвертого этапа было несколько моментов, когда все, о чем я мог думать, было: “К черту! Давай просто развернемся и поедем домой”. Но в окружении своей команды ты просто продолжаешь двигаться дальше. Мы ругаемся друг на друга и расстраиваемся, но все равно продолжаем идти вперед».

Сегодня Эндрю в большей степени сосредоточен на том, чтобы повышать осведомленность людей о езде на адаптивном велосипеде и искать тех, кто «совсем ничего не знает об этом виде спорта», но мог бы извлечь из этого пользу, как и он сам. «Всегда есть 20 % независимых людей, которые найдут свою дорогу в спорт, — считает Эндрю. — Мы работаем с теми 80 % людей, которые не связаны с этим видом спорта. Мы хотим донести эту мысль до людей с ограниченными возможностями».

В адаптивной езде на велосипеде не обходится без сложностей... © Photo courtesy of Break the Boundary

Является ли репутация маунтинбайка как экстремального вида спорта сдерживающим фактором для потенциальных адаптивных велосипедистов?

«Этот вид спорта может быть настолько опасным, насколько ты сам этого захочешь. Даже вождение автомобиля может быть чрезвычайно опасным: все зависит от того, как ты водишь, не правда ли? Мы имеем дело с широким спектром возможностей и нарушений здоровья, однако наши процессы управления рисками отлично налажены. Цель состоит в том, чтобы помочь людям, которые не совсем осознают собственные возможности, и показать им, сколь многого они могут добиться».

Мы начинаем обучать людей с приобретенными повреждениями головного мозга: они страдают неврологическими нарушениями, которые влияют на их когнитивные функции и работу мотонейронов. Как правило, мало кто хочет с ними работать, а мы готовы взять на себя эту задачу Эндрю Лиддави

Эндрю предполагает, что в один прекрасный день в не столь отдаленном будущем езда на ручном велосипеде по бездорожью станет частью обычного маунтинбайкинга, хотя соревновательная сторона этого вида спорта по-прежнему нуждается в значительной проработке из-за запутанной классификации инвалидности.

«Существует сложное подразделение на группы и варианты инвалидности, но для многих находится нужное оборудование, — говорит Эндрю. — Велосипед для даунхилла, адаптированный для езды на коленях, не столь мощный, как, например, кросс-кантри велосипед для езды лежа. Однако все зависит от вида гонки и возможностей самого гонщика».

Эндрю хочет сделать езду на адаптивном велосипеде максимально доступной © Photo courtesy of Break the Boundary

Следующая задача для Эндрю и его соратников, волонтеров Break the Boundary, — вовлечь людей с другими видами инвалидности в движение райдеров на адаптивном велосипеде.

«Повреждения спинного мозга — это достаточно просто, мы много работали с райдерами с подобными нарушениями. Сейчас мы начинаем обучать людей с приобретенными повреждениями головного мозга: они страдают неврологическими нарушениями, которые влияют на их когнитивные функции и работу мотонейронов. Как правило, мало кто хочет с ними работать, а мы готовы взять на себя эту задачу. Мы обеспечиваем максимальную безопасность и постепенно подготавливаем людей».

Именно так развиваются адаптивные виды спорта: их сторонники решают сложные задачи одну за другой. Спорт становится все более инклюзивным и по-настоящему адаптируется под нужды тех людей, которые даже не могли мечтать о таком в самые сложные времена их реабилитации после травмы.

Просто подумай: ведь в начале этого пути Эндрю был обычным парнем, который взялся за поиск собственного решения для занятий спортом.