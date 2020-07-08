Правила кемпинга на машине

Ничто не сравнится с чувством сборов перед поездкой, с предвкушением долгой дороги, с короткими остановками на заправках и заездами в придорожные кафе. Даже если в твоем распоряжении всего два дня, собирайся. Лучше ехать, чем сидеть, тем более, что с кемпингом на машине хлопоты сведены к минимуму – даже палатку ставить не придётся, ведь переночевать можно прямо в машине.

Определись с целью

Открой свои сохраненные закладки в Инстаграм, вспомни, куда советовали ездить друзья, или же навести те места, где ты бывал в детстве. Хочется гор? Отправляйся посмотреть Кондуки или Воргольские скалы. Хочется открытой воды и морских приключений? Возьми в аренду байдарку и устрой кемпинг на Угличском водохранилище. Соскучился по лесным тропам и запаху тайги? Рекомендуем домчать до Карелии, заскочить в горный парк Рускеала, а затем по живописным тропам зайти на гору Воттовара (417 м). Карелия — озерный край, выбери живописное озеро рядом с этими локациями и заночуй на его берегу. Заранее скачай офлайн-карты, например, приложение MAPS.ME . Не факт, что где-нибудь в лесной глуши удастся поймать интернет, а вот заблудиться — легко.

Скачай офлайн карту местности © Samuel Antoška

Разбуди в себе минималиста, составляя список вещей

Даже путешествуя на машине. Стремись к легкости и бери только те вещи, которые добавят твоему путешествию качества и ценности. Пусть в твоем доме выходного дня на колесах будет только то, чем ты точно будешь пользоваться, без хлама, без вещей, которые ты берешь на всякий случай. Спроси себя: я могу без этого обойтись? Эта вещь поможет путешествию стать лучше?

Приведем список базовых вещей, на которые стоит ориентироваться:

Запас еды и питьевой воды

Спальник, туристический коврик и подушка для ночевки в машине

Предметы личной гигиены

Горелка, газ и посуда для приготовления

Складной туристический стул

Налобный фонарик

Аптечка

Важность походного минимализма © Samuel Antoška

В плане еды совет простой: выбирай консервы и крупы, твердые и стойкие к теплу фрукты и овощи, печенье, сухофрукты и орехи к чаю. Настоящим откровением походной жизни станут крупы в пакетиках — идеальное решение, которое избавляет туристов от отскребания котелка в холодной воде. Гречку и кускус можно вовсе не варить, а запарить кипятком в термокружке. Быстро, вкусно и полезно! Храни еду в герметичных зип-пакетах или заклеивай упаковку скотчем, чтобы был порядок, а запах не привлекал насекомых.

Место для сна продумай заранее, исследовав возможности своего автомобиля. Отодвинь передние и сложи задние сиденья, проверь, насколько ровной получается площадь и при необходимости выровняй её за счет рюкзака и складного стула. Проверь, влезает ли пенка, при необходимости добавь матрас для мягкости.

Несколько вещей для атмосферы

Из города мы вырываемся для атмосферы праздника и эмоций, следовательно, любимыми вещами пренебрегать не стоит. Возьми с собой несколько книг, чтобы почитать в тишине и спокойствии, сидя на стуле около своей машины и поглядывая на горелку с чаем. Колонка с приятной музыкой тоже не будет лишней, ровно как и турка для кофе. Отличной идеей станет тент от дождя и солнца, который можно одной стороной прикрепить к машине, а другую закрепить на трекинговых палках - так под ним можно как отдыхать, так и готовить. Если хочется еще больше чилла, растяни гамак между соснами, а в машине - светодиодные огоньки на батарейках.

Оставайся в тепле и сухости

Нет смысла отслеживать прогноз, нужно быть готовым к любым погодным условиям. Это легко сделать с победным трио - термобелье, пуховка, мембранная куртка и штаны. Не забудь головной убор, чтобы не получить солнечный удар, трекинговую обувь обработай пропиткой от влаги, захвати сменную обувь для лагеря и несколько пар носков. Не забудь, что для сна в спальнике необходим второй комплект термобелья, а также шерстяные носки на случай холодных ночей.

Доверяй технологичным материалам, а не прогнозу погоды © Jordan Siemens/Getty Images

Отнесись к себе бережно

Запасись средствами от насекомых, солнцезащитным кремом и Д-Пантенолом от ожогов. Перед сном проветривай машину, а если ты хочешь спать с открытыми окнами, прикрепи к окну москитную сетку с помощью обычных канцелярских зажимов. Для того, чтобы машина не нагревалась сильно на солнце, используй светоотражающий коврик на лобовое стекло или же чехол на машину из светлого материала.

Оставляй место стоянки чище, чем оно было до тебя

Возьми с собой мешок или контейнер для мусора: мы за экологичный кемпинг! Весь мусор, который появится у тебя за время отдыха, нужно привезти в город, рассортировать и утилизировать. Будет совсем хорошо, если помимо своего мусора ты захватишь пару чужих бутылок или фантиков. Кодекс туриста также гласит, что в природных заповедниках не стоит срывать цветы и растения, чтобы не вредить экосистеме. Забирай только фотографии, оставляй только следы.

Оставляй место стоянки чистым © Alastair Humphreys

Добавь огня, но аккуратно

Если ты собираешься разжигать костер и романтично сидеть возле него, уставившись в огонь, будь аккуратен и соблюдай правила безопасности. Заранее ознакомься с правилами нахождения на территории, во многих природных заповедниках разведение костров запрещено. Старайся разводить костер на месте старых кострищ, если их нет – сними дерн, разведи костер, а перед уходом положи дерн обратно на потушенный костер. Не руби живые ветки, используй сушняк, валяющийся на земле, и старайся не сжигать мусор, чтобы не вредить обитателям почвы, водных источников и воздуха.

Продумай дополнительные активности

Кемпинг на машине можно здорово разнообразить дополнительными занятиями. Возьми слеклайн и растяни его между деревьев, устроив часовую тренировку на баланс. Захвати из дома ролики или лонгборд, чтобы по пути остановиться в новом для тебя городе и прокатиться по его улицам. Перед поездкой попробуй арендовать телескоп, скачай приложение с атласом звездного неба и устрой соревнования по наибольшему количеству найденных созвездий – эта идея особенно хороша для теплых августовских ночей.

Захвати с собой доски © Gaston Francisco / Red Bull Content Pool

Отключись от суеты