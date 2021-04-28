В России Campus Clutch стартовал в марте 2021 года. С тех пор было проведено

39 квалификаций

, прошедших как онлайн, так и в компьютерных клубах

в 25 городах России

. После прохождения отборочных все команды разделили на четыре группы и провели крупные региональные полуфиналы, в каждом из которых мог быть только один победитель.