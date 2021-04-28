Кто станет лучшим по VALORANT? Смотри финал Red Bull Campus Clutch
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2 месяца студенты ВУЗов сражались на квалификациях и региональных полуфиналах турнира по VALORANT. И 30 апреля мы узнаем, кто будет представлять Россию на международной сцене Red Bull Campus Clutch.
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Новый турнир, созданный специально для студентов высших учебных заведений со всего мира, Red Bull Campus Clutch открыл регистрации ещё в начале весны 2021 года. Студентам предлагалось создавать свои команды, состоящие из пяти человек, и сойтись в битве с представителями других ВУЗов в достаточно новой и захватывающей игре от Riot Games, создателей одной из самых популярных MOBA-игр – League of Legends.
💥 Оставайся на связи, 30 апреля мы в прямом эфире узнаем, какая команда станет именоваться лучшей в России по VALORANT!
VALORANT – это шутер от первого лица (FPS), для которого главными качествами игроков являются продуманная тактика, меткая стрельба и возможность приспособиться к любой ситуации по ходу матча. Суть игры в противостоянии двух команд, одной из которых – стороне атаки – необходимо расположить специальный заряд – спайк, а стороне защиты нужно не допустить его взрыва.
В России Campus Clutch стартовал в марте 2021 года. С тех пор было проведено 39 квалификаций, прошедших как онлайн, так и в компьютерных клубах в 25 городах России. После прохождения отборочных все команды разделили на четыре группы и провели крупные региональные полуфиналы, в каждом из которых мог быть только один победитель.
На региональных полуфиналах первое место заняли коллективы:
- команда ‘JOKEPBL’ – Московский Международный Университет (ММУ)
- команда ‘NOMICRUSRY’ – Удмуртский Государственный Университет (УдГУ)
- команда ‘Nomads’ – Уральский Государственный Медицинский Университет (УГМУ)
- команда ‘South Ural SU’ – Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ)
30 апреля в Winstrike Arena пройдет российский оффлайн-финал Red Bull Campus Clutch. Начиная с 12:00 по Москве, начнется противостояние четырех команд-победителей региональных отборочных. Финалистам турнира предстоит оправиться на континентальные онлайн-отборочные, которые пройдут с 5 по 6 июня, и узнать, будут ли они отстаивать честь России на международном гранд-финале в Испании.
Победители гранд-финала получат денежный приз в размере 20 000 евро и уникальную возможность попасть на VALORANT Champions Tour от Riot Games.
Итак, 30 апреля в 12:00 по Москве заходи на канал Twicth – RedBullRus или в группу ВКонтакте Red Bull Gaming, смотри трансляцию и болей за команду своего ВУЗа!