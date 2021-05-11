30 апреля прошел финал российского этапа турнира Red Bull Campus Clutch, созданного специально для студентов со всего мира. Два месяца студенты готовились, сражались и отстаивали честь своего ВУЗа, соревнуясь в VALORANT, свежем шутере от создателей всемирно известной игры в жанре боевой арена – League of Legends. Новая игра в жанре FPS (First Person Shooter) быстро завоевала интерес геймерской аудитории и вышла на соревновательную сцену.

Финал Red Bull Campus Clutch | Россия

Финал турнира прошел в оффлайне в Москве на площадке Winstrike Arena. На протяжении всего 30 апреля четыре коллектива студентов демонстрировали все, на что они способны, но победителем стал лишь один: 'JOKEPbl' – команда из Московского Международного Университета . Ребята демонстрировали впечатляющую игру на протяжение всего финала.

Первой игрой полуфинала стало противостояние команд Южно-Уральского ГУ – ‘South Ural SU’ и Удмуртского ГУ ‘NOMICRUSRU’. Удмуртский коллектив показал достойное выступление, но все же сдался под натиском South Ural SU. А вот московская сборная ‘JOKEPbl’ ворвалась в полуфинал и разнесла команду из Уральского Медицинского ГУ – ‘Nomads’ со счетом 2-0 в серии игр bo3.

В финальной схватке встретились коллективы South Ural SU и JOKEPbl. Каждая из команд нанесла своему оппоненту поражение и оставалась лишь последняя схватка. В начале инициативу захватили South Ural SU, но затем, быстро и уверенно команда из Московского Международного Университета (ММУ) стала забирать раунд за раундом. До матч-пойнта у JOKEPbl оставался лишь один раунд, и тут южно-уральская команда поддала жару, стараясь выровнять счет. Сборная ММУ смогла собраться, нанесла решительный удар и забрала себе победу на турнире.

Команда JOKEPbl из ММУ становится чемпионом российского этапа Red Bull Campus Clutch и будет представлять Россию на континентальных отборочных международного турнира, получит шанс попасть на международный гранд-финал в Испанию и побороться за денежный приз в размере 20 000 евро и уникальную возможность попасть на VALORANT Champions Tour от Riot Games .

Мы взяли небольшое интервью у команды-победителя и попросили их поделиться ощущениями от победы.

Ваши эмоции после победы?

JOKEPbl: Для нас всех это была ожидаемая победа. Единственный соперником, стала команда, с которой мы встретились в финале, но, к сожалению, и они не дали нам той битвы, что мы ожидали. Мы готовились к чему-то более серьезному, но все оказалось, на наш взгляд, легче, чем могло быть.

Делаете ли вы заготовки на игру заранее или действуете по ситуации?

JOKEPbl: Мы все делали на полной импровизации. У каждого из нас был личный опыт в своих командах, и у каждого есть свои собственные небольшие скрипты. И в разные моменты игр каждый из нас предлагал тот или иной раунд . Изначально мы играли по дефолту, затем действовали по ситуации. Мы все хорошо разбираемся в том, каких героев хотим видеть на разных картах

Трудными ли были квалификация и региональные отборочные?

JOKEPbl: Не скажу, что это было легко. Но, в целом, до финала всё было в порядке. В финале мы дали хорошую битву и выиграли.

Чем вас зацепил именно VALORANT?

JOKEPbl: Меня и моих тиммейтов привлекают командные игры, где решает все и командное взаимодействие и индивидуальная игра. Мы пришли из разных игр, и VALORANT это отличная возможность проявить себя в новой дисциплине и быть в ней одним из лучших. Потому что когда игра только зарождается, это сделать намного проще.

Как в вашем ВУЗе относятся к вашему участию в турнире? Болеют ли за вас одногруппники?

JOKEPbl: Мои одногруппники не в курсе. Но после нашей победы, возможно, узнают.

Принимали ли вы раньше участие в турнирах по Валорант или другим играм? Если да, то в каких?

Я играю в VALORANT с бета теста. Принимаю участие во всех крупных и маленьких турнирах. В каких-то получалось выигрывать, как например на этом, и в целом мы выходим на более высокий уровень.

Как давно вы играете вместе? Как вы решили собраться вместе?

Раньше вместе мы играли только ранкеды. Но мы все знаем друг друга по VALORANT-сообществу.

И классическим вопрос в VALORANT: Вандал или Фантом?

JOKEPbl: Вандал.

Следующим этапом для команды JOKEPbl станут континентальные отборочные, которые пройдут с 5 по 6 июня . Пожелаем команде успехов на предстоящих соревнованиях!