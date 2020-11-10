У Red Bull Street Style новый звездный судья, возможно, ты его уже знаешь

Когда 14 ноября начнется решающая стадия мирового финала Red Bull Street Style, определять победителей будет звёздный судья. В виртуальном соревновании 2020 года, который будет проходить онлайн, полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас определять победителей среди мужчин и женщин, а также наградит призом за «Лучший трюк».

Мы встретились с бывшим игроком «Барселоны», «Арсенала» и «Челси», чтобы расспросить его обо всем, что касается Red Bull Street Style и его жизни в футболе.

1. Мяч был всегда у его ног

Фабрегас хотел играть в футбол столько, сколько себя помнит. По словам его семьи, впечатлительный юноша с раннего детства был одержим игрой. Сеск вспоминает: «Моя мама говорит мне, что, когда я был совсем маленьким, я всегда был с футбольным мячом, будь то дома, в парке с папой или на улице. Я помню свою первую игру, когда мне было почти пять лет, благодаря тому что мои родители снимали её. В принципе, мне нравился только футбол!»

2. Футбол всё еще сбивает его с ног

Несмотря на то, что Сеск сыграл более 100 матчей в составе национальной сборной Испании и ещё без малого полтысячи игр провёл на клубном уровне за «Арсенал», «Челси», «Барселону» и «Монако», 33-летний игрок по-прежнему живет футболом во всех его аспектах. Он признался: «Я всё время смотрю футбол. Я аплодирую, когда вижу потрясающий гол. Я ценю это, и мне это никогда не надоедает».

Сеск Фабрегас – судья Red Bull Street Style 2020 © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

3. Как судья Red Bull Street Style, он хочет творчества

В прошлом у Red Bull Street Style было много звездных судей, таких как Нани, Павел Пардо, Гэри Невилл, Фабио Каннаваро, Эдгар Давидс и Роберто Карлос. Все они были поражены мастерством, которое демонстрировали финалисты Red Bull Street Style.

Критерии судейства Фабрегаса будут определяться двумя основными принципами: «Думаю, что буду выделять самые зрелищные и самые креативные трюки. Для меня творчество – это то, чему я уделяю очень много внимания. И одна из тех вещей, на которых я буду сконцентрирован. Я всегда восхищался трюками, глядя на них со стороны, недостаточно хорошо анализируя, как спортсмены их делают или чего пытаются достичь. Но я подтянул свои знания, прежде чем стать судьей!»

Буду выделять самые зрелищные и самые креативные трюки Сеск Фабрегас

4. Мастер своего дела

Бывшие и действующие партнёры по команде говорят о Фабрегасе как «об одном из лучших в работе с мячом». Испанец считает, что в мировом футболе немало игроков, умеющих прекрасно жонглировать кожаным снарядом. «У “Монако” есть Софиан Диоп, обладающим большим арсеналом трюков в запасе. Кроме того, Неймар, вероятно, лучший из тех, кого я видел.

У Лионеля Месси тоже хороший запас трюков! Когда мы были маленькими, у нас было соревнование между командами. Из каждого коллектива выбирали наиболее техничного игрока, который показывал своё мастерство в набивании мяча. Лео представлял свою команду и я был впечатлён его уровнем. Когда Месси выходит на поле, он делает удивительные вещи, хотя его игра довольно проста. Он выбирает эффективность. Хотя, на самом деле, он тоже может выполнить крутые трюки. И это впечатляет».

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу Сеск Фабрегас © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

5. Фабрегас все еще работает над своими навыками

Фабрегас, выигрывал титул чемпиона мира, дважды чемпиона Европы, дважды завоёвывал золотые медали английской Премьер-лиги, выигрывал Кубок Англии и становился чемпионом испанской Ла Лиги. Но спортсмен моментально признаётся, что гораздо увереннее чувствует себя в кресле судьи, нежели участника Red Bull Street Style.

6. Арсен Венгер вывел Сеска на новый уровень

Разочарованный отсутствием возможностей в «Барселоне», Фабрегас рискнул и перешел в команду английской Премьер-лиги – «Арсеналом», где дебютировал во взрослой команде в возрасте 16 лет и 177 дней. Он стал легендой клуба, и это заслуга Венгера. «Мне посчастливилось работать с одними из величайших тренеров в истории. Поэтому мне очень сложно выбрать кого-то одного. Но есть специалист, который вывел меня на новый уровень и сделать из меня профессионального игрока. Поэтому лучшим тренером я считаю Арсена Венгера. Во много за то, что он верил в меня.

Ненормально позволять 16-летнему ребенку играть с великими игроками, чемпионами мира и легендами Премьер-лиги. Он дал мне эту возможность, и с каждым годом я чувствовал, что становлюсь всё лучше, лучше и лучше благодаря ему. Так что, если мне нужно выбрать того, кто вывел меня на про-уровень, то это именно он».

Сеск оценивает видео конкурсантов Red Bull Street Style 2020 © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

7. Моуринью и Гвардиола похожи

Помимо Венгера, Фабрегас играл под руководством других успешных и известных тренеров, таких как Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью и Антонио Конте. И Сеск развеивает миф об их якобы очень разных подходах к игре. «В конце концов, они похожи, потому что очень конкурентоспособны», – говорит испанский игрок. – «Они оба тренировали меня. Могу сказать, что они очень похожи в том, как они работают, и в том, как они хотят побеждать. Они одержимы тем, что просто делают свою работу и делают своё дело, всегда совершенствуются и всегда пытаются побеждать».

8. Лига чемпионов открыта в 2020 году.

По словам Фабрегаса, который приводит в качестве примера недавний триумф «Баварии», попытка предсказать победителя главного европейского турнира – Лиги чемпионов – практически невозможна.

«”Бавария” Мюнхен ещё в январе была пятой в Бундеслиге и не очень хорошо выступала. Но после перерыва они вернулись сверх людьми. Они были монстрами на поле и физически были намного лучше остальных. Кроме того, забавно было наблюдать, как Red Bull из Лейпцига играет против мадридского “Атлетико”. Я был очарован их игрой, потому что в их составе немало молодых игроков, которые знают, что делают. Они играют в быстрый футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку».

Сеск Фабрегас отлично жонглирует мячом © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

9. «Монако» – это совершенно новый опыт

В 2019 году в карьере Фабрегаса произошли изменения. Долгое время Сеск был молодой звездой в составе опытной команды. Сейчас, спустя 16 лет с момента его дебюта за «Арсенал», а ситуация в «Монако» – полная противоположность. Испанец объяснил причины по которым он принял такое революционное решение для себя: «Владелец клуба хотел, чтобы опытный игрок обучал молодых. Мне никогда не приходилось этого делать, потому что я всегда был младшим, особенно в “Арсенале”. Я был молод и помню, что великие игроки сделали для меня. Теперь я стараюсь передать опыт молодым игрокам “Монако”, которые хотят учиться».

10. Послание участникам Red Bull Street Style