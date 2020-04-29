Танец без границ
© León-Fabrice Liegener @fabview5
Би-бой Cheerito сочиняет домашний брейк-данс под нестандартную музыку
Евгений «Cheerito» Первушкин — красноярский танцор, один из самых харизматичных би-боев в мире, неоднократный победитель различных международных турниров. Его обожает публика, поскольку его выступления всегда не тривиальны.
В одном из интервью Cheerito признался, что любит танцевать под музыку, которая не ассоциируется с брейк-дансом. Мы попросили его записать видео, на которых он танцует под разные музыкальные стили. Плейлист он составил сам, единственным критерием выбора композиций было то, что с брейк-дансом они не связаны.
Во время карантина домашние условия, с одной стороны, обязательны, а с другой, их можно воспринимать как идеальные для креатива, это возможность сделать нечто, что обычно не делаешь. Как, например, брейк-данс от Cheerito без привычной атмосферы брейк-данса.