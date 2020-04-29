Танец без границ

— красноярский танцор, один из самых харизматичных би-боев в мире, неоднократный победитель различных международных турниров. Его обожает публика, поскольку его выступления всегда не тривиальны.

Евгений «Cheerito» Первушкин — красноярский танцор, один из самых харизматичных би-боев в мире, неоднократный победитель различных международных турниров. Его обожает публика, поскольку его выступления всегда не тривиальны.

Евгений «Cheerito» Первушкин — красноярский танцор, один из самых харизматичных би-боев в мире, неоднократный победитель различных международных турниров. Его обожает публика, поскольку его выступления всегда не тривиальны.