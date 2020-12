Человек-клуб: Alexander Moralez

Касательно творческой биографии выделить что-то одно сложно. За последние 10 лет как автор я успел отметиться релизами на таких рекорд-лейблах, как Brokntoys (Eidetic), Boysnoize Records (BNRTRAX), Gigolo Records , New Flesh , Snuff Trax , In The Dark Again , Fundamental Records , Meant , Clouded Vision и других. А также записать совместные работы с The Horrorist и DJ Hell .