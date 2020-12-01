Человек-клуб: Alexander Moralez

И теперь герой ночного Санкт-Петербурга объясняет, почему скучает на чужих вечеринках, не верит онлайн-выступлениям и чего ждет от клубов в 2021-м.

В вашей внушительной творческой биографии множество проектов и названий лейблов и клубов. Какие вехи вы всегда упоминаете, когда рассказываете о себе? Что можно считать самым важным?

Есть ряд проектов, внесенных в историю русской клубной культуры, к деятельности и успеху которых я имел прямое отношение. Приоритет в работе над ними у меня были рациональность и музыкальный аспект. Музыкальный клуб в моем понимании — это профессиональное музыкальное сообщество с заложенными принципами, основами и личными наработками. CBGB , Tresor , Fac 51 Hacienda , Golden Pudel и даже хаотичный петербургский ТАМ ТАМ — успешные и яркие представители вышеописанного.

Касательно творческой биографии выделить что-то одно сложно. За последние 10 лет как автор я успел отметиться релизами на таких рекорд-лейблах, как Brokntoys (Eidetic), Boysnoize Records (BNRTRAX), Gigolo Records , New Flesh , Snuff Trax , In The Dark Again , Fundamental Records , Meant , Clouded Vision и других. А также записать совместные работы с The Horrorist и DJ Hell .

У меня есть связь только с музыкантами. Они мне интересны лично, как творческие единицы.

Расскажите о проектах, над которыми вы работаете в данный момент?

В данный момент я занимаюсь собственным лейблом MSQ Records , работой студии/сервиса мастеринга The Dark Crusader , развитием synthwave-проекта The Bleak Engineers , издавшим в этом году успешный виниловый альбом на французском лейбле Six Tonnes De Chair Records .

Продолжаю записывать авторскую музыку под псевдонимами Moralez , Culture Trax , Trivia , The Worm Of Apocalypse , Kind Human Being и Trivia , также имевшие публикации на музыкальных лейблах в 2020-м. Параллельно я вовлечен в студийную продюсерскую деятельность и создание музыки для кино. В 2021 году в планах запуск нового рекорд-импринта Rotation Mecanique , сосредоточенного на издании живой и экспериментальной танцевальной электроники, а также выпуск 12" EP и 7" сингла от The Bleak Engineers .

Осуществлению каких планов помешала пандемия, а каким, наоборот, поспособствовала?

Пандемия помогла сосредоточиться на себе и своих возможностях больше, чем на желаниях и потребностях других людей из клубной индустрии. Мягко говоря, мне мало интересно, что сейчас происходит в клубах. Из-за эпидемиологической обстановки и закрытых границ сделать что-то интересное в них сейчас нет возможности ни у кого. Такого же мнения некоторые мои западные коллеги: танцевать в масках за барьерами немного странно. Также странно, как нарушать официальные запреты на проведение массовых и культурных мероприятий.

Охота за чужими знаниями и ценностями происходила повсеместно и долго Сейчас уже можно оценить урон, который 2020-й нанес локальной и мировой клубной культуре? В моем понимании клубная культура треснула по швам, а пандемия всего лишь стала катализатором. Вектор развития индустрии до 2020-го выглядел следующим образом: один промоутер копировал действия другого, более опытного и осведомленного. Молодой диджей параллельно «снимал» трек ID’s с миксов селекторов в это же время. Охота за чужими знаниями и ценностями происходила повсеместно и долго. Информация стала общедоступной, грани различия между профессионалом и любителем практически исчезли. Как следствие — огромное количество диджеев, музыкантов, радиохостов, промоутеров, клубов и фестивалей по всему миру. В этом потоке терялись личности достойные внимания. Их довольно тяжело выделить среди музыкального большинства, которое прекрасно маскируется и скрывается за раскрученными профилями в социальных сетях.

DJ Moralez © DJ Moralez / Из личного архива

Все превратилось в одну большую гонку, цель которой — быстрый заработок и самолюбование. Кто-то успел выстроить на этом отличную бизнес-модель и получал финансовую выгоду. 2020-й весомо поставил в этой ситуации точку, лишив дохода абсолютно всех. Будущее покажет и возможно что-то обнулит. Новая ситуация должна внести коррективы в становлении основ индустрии, которые за последние годы были утрачены и заменены группой лиц с приставками « DIY » и « Undeground », абсолютно не понимающих, что это такое.

Информация стала общедоступной, грани различия между профессионалом и любителем практически исчезли.

Российская клубная культура 2010-го и 2020-го — совершенно разные существа. Или все-таки нет?

Каждый год происходят изменения. Появляются и исчезают клубные поколения, а вместе с ними и интерес к тому или иному жанру музыки, артисту или заведению. «Российская клубная культура 2010-го» на закате disco и pitchdown house билась с «Российской клубной культурой 2020-го» c быстрыми ритмами и ломаным грувом. Кардинальные различия априори, и, как следствие, совершенно разные люди на танцполе.

Онлайн-диджей-сеты и фестивали — да или нет? И почему?

Ответ скорее нет, чем да! Смотреть и слушать «DJ set» или «Live» актуально в клубном формате. Именно в такие моменты любой артист, группа или диджей раскрывается полностью и взаимодействует с аудиторией. В любом другом случае в моем понимании достаточно аудиозаписи для восприятия. Но я могу ошибаться.

28 февраля 1998 года, попав на ивент «Рождение. Дитя Хардкора» в петербургском театре «Балтийский Дом», я получил массу сильных впечатлений от происходящего в свои неполные 15 лет.

Вы помните трек/артиста/вечеринку, после которых вы решили: «Черт возьми, я хочу связать свою жизнь с музыкой»?

Я увлекаюсь музыкой с детства. «Черт возьми, я хочу связать свою жизнь с музыкой» появилось в голове после осознания факта, что трачу все карманные деньги на покупку аудиокассет, пластинок и аудиотехники на протяжении школьно-студенческой декады. С 11-12 лет увлекся hardcore и gabber-музыкой . К 14 кинул взор на jungle и drum’n’bass . Эти тяжелые электронные направления стали пластом становления общего интереса ко всей музыке в целом. 28 февраля 1998 года, попав на ивент « Рождение. Дитя Хардкора » в петербургском театре « Балтийский Дом », я получил массу сильных впечатлений от происходящего в свои неполные 15 лет.

Иногда работники музыкальной индустрии предпочитают проводить свободное время в тишине. Это про вас? Что вообще звучит у вас дома?

Сейчас я стараюсь слушать абсолютно разную музыку. Мне нравится французский шансон , музыка 80-х , punk, metal, synth-wave , ambient , rock , классическая музыка и, конечно же, тишина . Это нормально в моем возрасте.

DJ Moralez © DJ Moralez / Из личного архива

У вас наверняка выдающаяся музыкальная коллекция. Что вы собираете: винил, диски, файлы или все сразу?

Есть большая коллекция винила, но давно не делаю сильных акцентов на поиски новых изданий. В последнее время приобретаю только LP-формат: нетанцевальные альбомы для прослушивания дома на небольшой громкости.

The Bleak Engineers LP © DJ Moralez / Из личного архива

Мне нравится французский шансон, музыка 80-х, punk, metal, synth-wave, ambient, rock, классическая музыка и, конечно же, тишина.

Можете ли вы прийти на чужое мероприятие и «выключить» в себе профессионала? Не сравнивать, не «мотать на ус», а просто отрываться и наслаждаться? Или в какой-то момент это становится невозможно?

Я часто не испытываю интерес к происходящему, находясь на чужих мероприятиях. Мне скучно, потому что ничего нового там я и не вижу. Все происходит по одному старому сценарию. Наслаждаться ивентами могу только за пределами РФ. Так же со временем локальные взгляды пали на живые концерты. Они мне стали более интересны, чем танцевальные мероприятия.

Что была за история с петицией по поводу дизайна ламп в MOSAIQUE и чем все это закончилось?

Люди имеют право фантазировать и создавать собственные иллюзии. Эта петиция яркий тому пример. Если реагировать на все выпады аудитории, то MOSAIQUE закрылся бы через два года после открытия. Эти два года обычно являются ярким этапом в жизни успешного заведения, и все пытаются зацепиться за этот отрезок в своих воспоминаниях. В данном примере дизайн ламп — катализатор машины времени. Ни я, ни члены команды клуба никогда не жили воспоминаниями: именно поэтому заведение просуществовало максимально громко и долго по общегородским меркам.

DJ Moralez © DJ Moralez / Из личного архива

Лучшая вечеринка вашей жизни это…?

Камерная вечеринка с отсутствием посторонних на ней лиц.

Общаетесь ли вы с начинающими промоутерами /диджеями и даете ли им какие-то советы?

Практически не общаюсь с промоутерами в данный момент: в этом нет необходимости и действующих партнерских программ. У меня есть связь только с музыкантами. Они мне интересны лично, как творческие единицы. Советы пытаюсь не раздавать: каждый сам решает, что делать и какой путь ему пройти.

Что вы ждете от 2021-го: как от себя, так и от мира?

Улучшения стабильности в мировой системе здравоохранения и всемирной экономике. Эти два фактора, которые прямым образом будут влиять на качество жизни любого человека в будущем году.

DJ Moralez © DJ Moralez / Из частного архива