Латино-трэп — самый быстрорастущий жанр в мире

Реггетон и Пуэрто-Рико

Родина латино-трэпа — Пуэрто-Рико, небольшое карибское государство, сильно зависимое от США. Там же в середине 80-х начинали писать рэп на испанском языке — местный дуэт DJ Negro и рэпера Vico C заложил основы испаноязычной урбан-музыки. Уже в 90-х тот же DJ Negro и другой диджей, Playero, стали выпускать микстейпы с басовитый и энергичной музыкой, берущей корни у регги, но исполняемой на испанском языке: вскоре из этих микстейпов вырастет жанр реггетон, а некоторые из героев сборников даже станут большими звездами — например, Daddy Yankee.

Первый трек жанра

В середине 2000-х реггетон попал под влияние южного хип-хопа — как звучания (стрекот хэтов добрался из Атланты прямиком в Сан-Хуан), так и тематики текстов (о том, как красиво и не очень правильно отдыхать и как добывать деньги спорными путями). Несмотря на то, что вопрос об отправной точке жанра остается предметом дискуссий, первой песней жанра считается трек «El Pistolon», который записал дуэт артистов реггетона Yaga & Mackie при участии других реггетонщиков Arcángel & De La Ghetto в 2007 году. В целом и песня, и клип на нее — попытка (весьма удачная) освоить звук набиравшего тогда популярность южного хип-хопа США и перевести его на испанский язык.

Как латино-трэп стал успешным

Трэповые хэты, лупящий бас и тексты про наркотики, секс и деньги стали привлекать больше артистов реггетона. Например, Farruko — яркий пример артиста, совершившего трансфер из реггетона в трэп-музыку — объяснил, что в реггетоне ему стало до невозможности скучно, и трэп ему предоставил больше возможностей для экспериментов. Другое дело, что реггетон-музыканты массово приносили в новый жанр из родового характерную читку: ровно поэтому латино-трэп уже на стадии становления неизбежно приобрел карибский флер.

К середине 10-х латино-трэп окончательно укрепился как жанр и начал массовую экспансию за пределами Пуэрто-Рико: во-первых, второе крупное место силы латино-трэпа появилось в Колумбии, во-вторых, массово читать на испанском языке стали и в США.

Во второй половине 10-х латино-трэп рванул вверх: в 2016 году суперхитом в Америке (и Южной, и Северной) стал трек «La Ocasión» артистов Mamba Kingz, Ozuna, De La Ghetto и Arcangel. Его же можно назвать визитной карточкой жанра — он лучше всего и нагляднее всего объяснит, что такое латино-трэп. В то же время начали набирать большую популярность J Balvin, Bad Bunny, уже упомянутый Ozuna и Anuel AA.

Латино-трэп и мир

Помогли взлету жанра в том числе и коллаборации героев латино-трэпа с большими звездами — например, вездесущий Drake не просто записал дуэт с Bad Bunny, но и сам спел на испанском языке. Не забывает свои пуэрториканские корни главный рэп-скандалист современности 6ix9ine — и, кажется, правильно делает. Текаши принято ассоциировать с задиристыми рэп-кричалками, но на YouTube его главный хит — «Bebe», испаноязычный дуэт с Anuel AA, набрал больше миллиарда просмотров. Но, пожалуй, главный амбассадор латиноамериканской урбан-музыки — это J Balvin, который выпускал совместные треки с Cardi B, Дэвидом Геттой, Биби Рексой, а буквально на этой неделе — с Дуа Липой.

О чем читают артисты жанра

Надо понимать, что в Пуэрто-Рико и Колумбии, как и в большинстве стран Латинской Америки и Карибского бассейна, курортный вайб моря, пляжей и пальм сочетается с бедностью, наркотрафиком, рэкетом и другими формами преступности — что и повлияло на стиль. Собственно, сочетание курортного реггетона с трэповыми битами и текстов про то, что нельзя, но если очень хочется, то можно — и есть главный творческий метод жанра. В этом кроется и ловушка: услышав знакомые и понятные карибские ритмы и несложную мелодию, можно подумать, что в песне вполне безобидно поют об отдыхе на море. Здесь стоит обозначить главную вещь: тексты латино-трэп артистов о тех же конвенциональных для рэпа вещах — деньги, наркотики, не всегда деликатное отношение к девушкам и факи в лицо врагам.

Главные герои латино-трэпа

Farruko

Фактурный бородатый пуэрториканец, который с переменным успехом в начале 10-х делал реггетон, а потом начал примерять звук южного хип-хопа — и преуспел. От родового жанра, впрочем, не отказался: так что если вы хотите послушать латино-трэп с реггетоновской читкой, то имя Farruko отметьте себе в первую очередь. Просто забавный факт вне контекста: два года назад артиста арестовали в аэропорту Пуэрто-Рико за то, что он при перелете из Доминиканской республике пытался скрыть в собственных кроссовках и багаже 52 тысячи долларов. Отделался условным сроком.

J Balvin

Колумбийский реггетон-певец Хосе Бальвин имеет к жанру не самое прямое отношение и пишет в основном прилипчивые песни для чартов, но он совершенно точно сделал важную с индустриальной точки зрения вещь для латино-трэпа — вместе с Bad Bunny и Cardi B записал первый трек жанра, который возглавил американский Billboard. Также Бальвин регулярно подтаскивает героев латино-трэпа к себе в треки на альбомы — и поэтому появление в этом списке все-таки заслужил.

Bad Bunny

Суперзвезда жанра, человек, который заставил Дрейка петь на испанском языке и автор совместных песен с Ники Минаж и 21 Savage. Что сказать о его музыке — наверное, она и расскажет понятнее прочего, что такое латино-трэп и его самая хитовая сторона.

Anuel AA

Ануэль — сокращение от Эммануэль. Один из главных артистов жанра со времен его начала и разгона: к двадцати шести годам успел записать несколько альбомов, спеть с 6ix9ine на миллиард просмотров в YouTube (и, кстати, заступиться за него, когда Текаши за «стукачество» осудили другие рэперы) и позвать на альбом Lil Wayne и Энрике Иглесиаса. Что до музыки — это все тот же распевный и расслабленный реггетон с автотюном о красивой и не всегда законопослушной жизни.

Ozuna

Еще один обладатель миллиардов на YouTube, человек с непростым детством (отца убили, когда мальчику было три года, мать едва сводила концы с концами) и успешной карьерой. Поет довольно высоким (по сравнению с другими артистами жанра) голосом — и оттого очень узнаваемым на фоне прочих. Пел со Снуп Доггом про часы Patek Philippe, а еще затащил к себе на альбом самого Diddy.