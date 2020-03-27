С самого момента запуска в 2016 году Clash Royale становился только крепче и прочнее. Clash Royale стал примером игры с низким порогом вхождения, но при этом всё ещё трудной на высоком уровне сложности. Этот геймплей, сочетающий в себе элементы стратегии в реальном времени из MOBA, карточных игр и Tower Defence, всегда заставляет игроков искать пути к совершенствованию своего мастерства.

Одна из лучших вещей в этом всём, это то, что это мобильная игра, и значит любой может начать играть в неё, где угодно и когда угодно. Учитывая это, соревнования Red Bull по MEO были открыты для всех во втором сезоне.

Недавно анонсированный девятый сезон Clash Royale выпадает на четвёртый день рождения игры, а также привносит целый ряд изменений, помимо забавных косметических предметов. Что ж, давайте поподробнее.

Королевская Почта - новое мощное заклинание для игроков, любящих играть в защите

Как и следовало ожидать, новый сезон - это новая карта, и заклинание Королевская Почта - это огромный бонус для игроков, которые любят использовать защитные колоды. Вы можете использовать его только на своей стороне арены, и это заклинание бьёт сверху по большой области. Вдобавок к этому, даже если вы не убьёте врага, вы можете оттолкнуть его. Он также повышен до уровня башни короля в течение всего 9 сезона, что тоже весьма полезно.

При стоимости в три эликсира это заклинание будет весьма к месту, если у вас есть потрясающая защитная колода. Тем не менее, несмотря на то, что после падения из ящика Королевской Почты появляется Королевский Рекрут, время падения самого ящика весьма долгое. Несмотря на то, что данная карта может и не слишком сильная, но всё же это и не пустая трата эликсира.

Двойной бафф у Пушки сделает её весьма интересной картой

Ранее не использовавшаяся в большинстве колод (Pigs on Parade, PEKKA Ram и т. д.), у Повозки с Пушкой теперь будет не один, а два баффа в обновлении 9 сезона. Пушка и Повозка получили 5-процентное увеличение урона. Это означает, что Пушка теперь сможет держать войска в страхе и намного лучше убивать танков. Она также улучшит и без того популярную колоду Hog 2.6, которая состоит из Огненного Шара, Пушки, Всадника на Кабане, Ледяного Голема, Ледяного духа, Бревна, Мушкетёра и Скелетов.

Пушка не была особо популярной среди игроков долгое время, поэтому тот факт, что теперь для уничтожения врагов, таких как Мегарыцарь и ПЕККА, потребуется на один удар меньше, наверняка позволит включить эту карту в некоторые колоды в 9 сезоне.

Изменение стат Голема - изменит и подход к нему

Хотя на первый взгляд дебафф к урону Големчиков (юнитов, на которые распадается после смерти Голем) уменьшился на 22,5%, что может показаться довольно резким шагом, но в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Наряду с этим изменением Големчики также получили сильный +55% бафф к урону при взрыве. Это классно, потому что теперь эти Големчики после потери всего здоровья и взрыве будут сильно выкашивать окружающие войска противника. Готовы ли вы пожертвовать Големами?

Нерф Шахтёра - кажется мелким изменением, но так ли это?

Supercell снизили на 5% урон Шахтёра по зданиям. Уменьшение урона Шахтёром не сильно влияет на его использование в качестве универсального мини-танка, но наносит урон колодам, которые полагаются на эту карту за её урон. Важно отметить, что новая карта Королевская Почта сама по себе является нерфом Шахтёра. Для этой карты настанут тяжёлые времена, и в ближайшее время вряд ли её будут использовать

Это ещё не всё

Итак, вот все крупные изменения Clash Royale в 9 сезоне. Конечно, 10 сезон не за горами - в апреле, но, следуя нашим советам, вы сможете потренироваться и подготовиться к Red Bull MEO.