Клаудио Калуори возвращается в мировую MTB-столицу спустя 20 лет

Клаудио Калуори – живая легенда экстремального спорта. Многие знают швейцарца по комментированию соревнований чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross и этапов UCI MTB DH World Cup, а также обзорам трасс от первого лица. Но ещё в далёком 1999 году будущий знаменитый ведущий был профессиональным MTB-райдером и даже принял участие в чемпионате мира, который прошёл в шведском городе Оре. Спустя большее чем 20 лет Клаудио вернулся в северный городок, чтобы узнать, почему многие считают его лучшим местом для катания на маунтинбайке.

Ничего подобного

Клаудио осваивает MTB-линии Оре © Hanna Jonsson

Прошло более 20 лет с тех пор, как швейцарский комментатор и бывший участник Кубка мира по маунтинбайку впервые посетил Оре. И, судя по воспоминаниям Клаудио Калуори, не всё выглядит так же.

«Парк сильно увеличился в размерах», – говорит райдер, приехавший в Швецию на фестиваль Åre Bike, чтобы комментировать соревнования в режиме онлайн и развлекать зрителей ежедневными POV-видео с обзорами трасс.

Söderström gets wild with Caluori in Åre Bike Park.

«В 1999 году все было иначе. Всё, что нужно – это одна трасса для даунхилла, и спот может смело называться MTB-парком. А сейчас для этого нужно 20 трасс или даже больше», – объясняет Клаудио говоря о заметном прогрессе в развитии локации в Оре.

Чемпионат мира 1999 года

Клаудио наслаждается шведской трассой © Hanna Jonsson

Еще в 1999 году Оре принимал чемпионат мира по MTB-даунхиллу и Клаудио приехал сюда, чтобы участвовать в этих соревнованиях. Он вспоминает проведённую в Швеции неделю, как «очень холодную и влажную». И объясняет: «Я помню только кошмарную погоду. Мои очки запотели и я ничего не видел. Было холодно и я не думаю, что добился хорошего результата». Вспоминая о своём выступлении и 52 месте в Оре Калуори смеётся и одновременно пожимает плечами.

Сам трек? Он и один из организаторов соревнований 1999 года Йохан Линдстрём вернулись в Оре, чтобы взглянуть на него. И, к удивлению Клаудио, он не мог вспомнить абсолютно ничего. А когда райдеры проехали по треку, Калуори понял, насколько это техничная трасса. «Я даже спросил Йохана, действительно ли это тот трек, который в прошлом выглядел так коряво!».

Открытие троп

Клаудио нашёл время зависнуть в воздухе на трассе Shimano © Hanna Jonsson

проверил линии спуска как в самом парке, так и за его пределами. Важно понимать, что у швейцарской легенды плотный график. Он ежедневно снимет POV-видео и является организатором дневных прямых трансляций. Тем не менее Калуори был впечатлён увиденным в Оре.

Тропы, которые я обнаружил, действительно потрясающие. Мне больше всего нравится то, что в Åre Bike Park есть всего понемногу: быстрые и плавные линии, а также техничные участки. Действительно большое разнообразие! Клаудио Калуори

Любимая техничная линия Клаудио – Вестра © Hanna Jonsson

На вопрос о любимой трассе, и швейцарский гуру-даунхилла отвечает очень дипломатично: «Я много прыгал, потому что в моём домашнем парке не слишком много подобных мест. Но меня, также, удивила техничная трасса Вестра. Поэтомк трудно сказать, какая именно мне понравилась больше всего».

Однако, если ты внимательно прислушаешься к его монологам на видео от первого лица, то сможешь уловить особое волнение от того, когда он впервые опробовал трассу Ваффлан для эндуро-триала. Это длинная и извилистая тропа, проложенная за пределами парка местными райдерами. Следуя по ней за местным атлетом Робином Валлнером, Клаудио кричит: «Хороший ход, мне нравится… я люблю это место», а затем восклицает: «Потрясающая работа, проделана здесь местные ребятами, сделавшими эту трассу. Я долго не мог поверить своим глазам... Чувак, это здорово!».

Caluori discovers his favourite trail in Åre.

Помимо трассы Ваффлан, Клаудио вместе с Мартином Сёдерстрёмом и топовым слоупстайл-райдером Эмилем Йоханссоном также экспедирует трек Шимано. Хорошая компания, правда? Так что включай видео со звуком и насладись катанием профессионалов своего дела.

«Это удивительно»

Caluori gets an adrenaline rush following Johansson into the huge step up.

Помимо увлекательных линий спуска и холодной погоды, Клаудио отмечают, что в маленьком городке Оре потрясающая веганская еда. «Я имею в виду, что даже в заведениях быстрого питания здесь есть веганские блюда – как это замечательно и удивительно», – восклицает он.

Прежде чем попрощаться, мы задаем Клаудио последний вопрос: каково его общее впечатление об Оре.