«Зальцбург» был прекрасен, но проиграл. «Баварию» спас невероятный Нойер

Австрийский Red Bull Зальцбург – синоним зрелищности в Лиге чемпионов. Команда Джесси Марша провела три матча на групповом этапе в этом сезоне, и ни разу в этих играх не забивалось менее четырёх мячей. А в последней игре с «Баварией» команды на двоих наколотили аж восемь голов. К несчастью для яркого «Зальцбурга», чаще эти мячи влетают в его ворота. Австрийцы заработали лишь одно очко в первых трёх турах – в противостоянии с «Локомотивом». При этом и с «Атлетико», и с «Баварией» парни Марша могли как минимум не проиграть. С действующим победителем Лиги чемпионов и вовсе был уникальный матч. Команды держали счёт 2:2 до 79-й минуты встречи, а потом баварцы забили четыре гола за 13 минут.

У «Баварии» всё в порядке и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. В последнем туре национального чемпионата подопечные Ханса-Дитера Флика, правда, сыграли вничью с не самым сильным «Вердером», но вряд ли из этого можно было делать далеко идущие выводы. Да, у немцев есть определённые проблемы с травмами, но обойма «Баварии» настолько мощна, что глобально это ни на что не влияет. В случае победы немцы могли не просто обеспечить себе выход из группы, но и первое место в ней. И это за два тура до окончания группового этапа.

Сильное начало «Зальцбурга»

Сильное начало «Зальцбурга» © www.redbullsalzburg.at

«Зальцбургу» терять было нечего, поэтому австрийцы начали максимально активно, и уже в первые пять минут соорудили несколько неплохих атак на ворота «Баварии». Мохамед Камара на третьей минуте проверил бдительность Мануэля Нойера, но тот справился с ударом. Доминик Собослаи опасно навешивал в штрафную – теперь уже защитник хозяев спас положение в последний момент.

К 10-й минуте «Бавария» начала приходить в себя. Серж Гнабри подобрал мяч на линии штрафной и плотно по нему приложился. Мяч пролетел рядом с правой штангой ворот Чичана Станковича, и не факт, что австриец спас бы свою команду. Однако этот эпизод скорее был исключением. Потому что преимуществом владел «Зальцбург».

Нойер спасает «Баварию»

Red Bull Зальцбург противостоял «Баварии» в матче Лиги Чемпионов © www.redbullsalzburg.at

Гости выглядели интереснее соперника, и на 15-й минуте создали великолепный момент. Всё началось с ошибки Давида Алабы на своей половине поля. Секу Койта перехватил мяч и вывел один на один Мергима Беришу, который пытался красиво пробить мимо Нойера, но тот спас свою команду. На подборе также оказался игрок «Зальцбурга», однако и с добиванием Мануэль справился прекрасно.

Буквально через минуту австрийцы создали ещё один момент. И опять всё началось с грубой ошибки футболиста «Баварии». На этот раз неудачно сыграл Леон Горецка, после чего Доминик Собослаи забрал мяч и навесил на всё того же Беришу. Последовал удар головой – мимо. Этот отрезок явно остался за подопечными Марша, и дело даже не в двух голевых моментах. «Зальцбург» классно прессинговал лучшую команду мира, а немцы порой просто не знали, что делать. Это было удивительно.

Нойер ошибается

Нойер ошибается © www.redbullsalzburg.at

Однако факт в том, что «Бавария» всегда остаётся «Баварией». В том же матче с московским «Локомотивом» по игре немцы должны были проигрывать, но на зубах вытащили победу в концовке. Уж «Зальцбург» это точно должен был знать, ведь Джесси Марш – достаточно опытный тренер, чтобы объяснить своим ребятам подобные вещи.

Однако отказываться от своего атакующего стиля австрийцы были не готовы даже в противостоянии с действующим победителем Лиги чемпионов. На 24-й минуте Нойер по традиции авантюрно выбежал из ворот, чтобы прервать передачу. Немец толком не попал по мячу и тот улетел в аут. Бериша хотел быстро ввести мяч в игру, но Мануэль довольно грубо сбил форварда с ног и получил заслуженную жёлтую карточку.

Как не забил Собослаи!

Как не забил Собослаи! © www.redbullsalzburg.at

Главный тренер баварцев Ханс-Дитер Флик явно был недоволен происходящим. Всё, что получалось у его парней, это стандартные положения. На 28-й минуте Гнабри навесил с углового на Левандовски, поляк опасно пробил по воротам, но не попал в створ. В остальном же привычного рисунка игры немцев вообще не было видно. То, что «Бавария» больше владела мячом, можно было понять только из официальной статистики. По игре такого ощущения и близко не возникало.

Силы у игроков «Зальцбурга» не кончались. На 34-й минуте Бериша отдал изумительный пас на Собослаи, классным черпачком выведя партнёра один на один с Нойером. У венгерского полузащитники была масса времени, чтобы подготовиться к удару, ему вообще никто не мешал, но по какой-то причине Доминик из абсолютно идеальной ситуации пробил намного выше ворот.

Типичная «Бавария»

Типичная «Бавария» © www.redbullsalzburg.at

Реакция главного тренера «Зальцбурга» была показательной. Марш не стал ругаться и прыгать от негодования. Наоборот, он активно похлопал своим подопечным, поблагодарив за очередной созданный момент. По их количеству австрийцы значительно превосходили немцев в первой тайме. Тут вообще не могло быть никаких вопросов.

И ничего не предвещало беды для «Зальцбурга», но тут пришла 42-я минута. Левандовски и Мюллер завертели комбинацию на границе штрафной соперника, и Томас пробил с левой ноги. Станкович отбил мяч, но Левандовски в очередной раз доказал, что на данный момент является, пожалуй, лучшим нападающим мира. Поляк не оставил шансов голкиперу австрийцев, чётко сыграв на подборе и отправив мяч в сетку – 1:0. У подопечных Марша оставалось ещё 45 минут, чтобы исправить положение.

«Зальцбург» атакует, «Бавария» забивает

«Зальцбург» атакует, «Бавария» забивает © www.redbullsalzburg.at

Второй тайм начался по тому же сценарию. «Зальцбург» высоко прессинговал и заставлял игроков хозяев ошибаться. На 49-й минуте Павар сбил Мвепу буквально в паре метрах от штрафной «Баварии». Гости получили отличный шанс сравнять счёт. К мячу подошёл Собослаи, но ударил очень плохо. Это был явно не день венгра.

А «Бавария» опять перетерпела и снова реализовала свой момент. Хотя и моментом это сложно было назвать. Горецка сыграл на перехвате, мяч подхватил Коман, с угла штрафной сместился в центр и пробил по воротам. Удар не казался сверх опасным, но защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вёбер неудачно подставил ногу. Дурацкий рикошет отыграл Станковича, который уже ничем не мог помочь своей команде. «Бавария» повела со счётом 2:0. И это уже было серьёзно.

«Бавария» в меньшинстве

Практически сразу же после второго забитого мяча главный тренер немцев убрал с поля Гнабри и Павара, выпустив вместо них Лероя Сане и Люку Эрнандеса. «Зальцбург» продолжал атаковать так, как будто ничего не поменялось. Подопечные Марша бежали вперёд, пытались создавать моменты и даже спровоцировали своей активностью удаление у соперника. Дебютант «Баварии» в Лиге чемпионов Марк Рока фолом прервал опасную атаку «Зальцбурга» и получил вторую жёлтую карточку. Это случилось на 66-й минуте второго тайма, так что у гостей было достаточно времени, чтобы попытаться спастись.

Однако вместо этого австрийцы умудрились пропустить ещё. «Бавария» провела хорошую атаку, Левандовски отправил по флангу Комана, который навесил в штрафную на недавно вышедшего на замену Сане. Лерой отличным ударом головой отправил третий мяч в сетку ворот Станковича – 3:0.

И всё-таки «Зальцбург» забил

И всё-таки «Зальцбург» забил © www.redbullsalzburg.at

К чести футболистов «Зальцбурга», их не сломило даже это. Гости спустя минуту после третьего пропущенного гола создали очередной убойный голевой момент. Бериша получил мяч в штрафной и бил, вроде бы, наверняка. Нойер спас, но отбил прямо на Мвепу, который находился в 5 метрах от ворот. Энок пробил под перекладину, и тут Нойер сотворил настоящее чудо. Мануэль плечом отбил мяч, которому просто некуда было лететь кроме ворот.

И всё-таки «Зальцбург» забил. Бериша с четвёртой или пятой попытки пробил Нойера, воспользовавшись хорошим прострелом Кристенсена. При этом было впечатление, что нападающий «Зальцбурга» был в положении вне игры. Арбитр долго ждал вердикта VAR, и видео-ассистенты подсказали ему засчитать гол. Играть оставалось целых 20 минут, и австрийцы полетели забивать ещё. И хороших шансов за это время у них точно было больше двух.

Тотальное невезение

На 84-й минуте отставание австрийцев было обязано сократиться до одного мяча. Койта вывел один на один с Нойером вышедшего на замену Луку Сучича. Серб обыграл вратаря «Баварии» и должен был закатывать мяч в пустые ворота. Однако как раз в этот момент у него поехала нога. Сучич замешкался и пробил чуть мимо правого угла ворота немцев.