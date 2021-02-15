Как Бахчисарай превратился в скалолазную Мекку

Февраль — время, когда вся Россия кутается в слои и пережидает зиму на скалодромах, а на скалах крымского Бахчисарая люди уже вовсю лазают в футболках. В последние годы Бахчисарай превратился в настоящую скалолазную Мекку. Сергей Черевко разглядел потенциал района и последние несколько лет посвящает его развитию. Он рассказал, почему скалолазы стали всё чаще выбирать район для лазания вдали от моря, каким был Бахчисарай раньше, и каких трудов стоило создание одного из самых популярных скалолазных районов России.

Сергей занимается скалолазанием 25 лет, сейчас учит лазить всех желающих, тренирует детей, строит кемпинг и пробивает маршруты в Бахчисарае. На свои тренировки времени уже не остаётся.

В Бахчисарае более 400 скалолазных трасс, 26 секторов © Алена Мартынова

Чем Бахчисарай так привлекателен для скалолазов?

Скалолазам нравится здесь. Во-первых, большой простор для лазания. Сейчас в Бахчисарае более 400 скалолазных трасс, 26 секторов. Категории трудности — от 4b до 9а+(b), много восьмёрок. В октябре прошлого года Сергей Шаферов пролез самую сложную трассу в Крыму — Улыбка Джоконды 9а+(b), которую сам же и пробил в Турецком гроте. У нас есть ещё две 9а — Улыбка Джоконды light и Max Factor.

Во-вторых, климат хороший: здесь можно лазить даже зимой, а летом выручают теневые сектора, в то время как почти все скалы южного берега Крыма (ЮБК) превращаются в раскалённую сковородку. Вечером в Бахчисарае жара спадает, становится прохладно. Это здорово! Когда я жил в кемпинге под горой Куш-Кая, рядом с морем, летом даже в вечернее время жарко — чувствуешь себя размазнёй.

В декабре-январе в Бахчисарае солнца поменьше, оно ниже. Меньше лазаем. Хотя, было такое, что и снег выпадал на Новый год, а всё равно лазили. Начиная с конца января, когда солнце поднимается повыше, уже можно регулярно тренироваться. Ещё что интересно, если летом с секторов Гаспринского и Баллона солнце уходит часов в 15, то зимой оно греет эти скалы до самого заката. Февраль — чудесный месяц. Лазаем в футболках. Ночью, скажем, -10 °С, выходишь утром на Баллон — а там уже +18 °С. Скала быстро прогревается под прямыми лучами.

В Бахчисарае более 400 скалолазных трасс, 26 секторов. Категории трудности — от 4b до 9а+(b), много восьмёрок. Сергей Черевко

Столбы, которые находятся выше долины, хороши тем, что они прогреваются, но нет влаги, потому что этот сектор обдувается всеми ветрами. Ты можешь хоть в футболке зимой лазить, но воздух при этом свежий.

В-третьих, природа. Скалы находятся на территории старого города в долине реки Чурук-Су. Раньше здесь было древнее море, поэтому скалы сложены из известняков, порода довольно мягкая. Балка — лесистая, и здесь много чего растёт: грецкий орех, фундук, кизил, можжевельник, чабрец, лимонник, инжир, лещина, барбарис, ирга... Я люблю собирать травы, чтобы потом заваривать чай. Ещё Бахчисарайский район славится своими лавандовыми полями.

Тренер по скалолазанию Анна Дятковская на секторе Сестрички © Алена Мартынова 01 / 04

В-четвертых, в дни отдыха от лазания интересно погулять по окрестностям. Бахчисарай — некогда столица Крымского ханства (после присоединения Крыма к России долгое время остававшийся в стороне от основных дорог), так что всё здесь пропитано восточным духом, архитектура аутентичная. Красиво и доступно. Можно на велосипеде покататься, прогуляться по пещерным городам. Здесь много достопримечательностей для экскурсионного туризма: Ханский дворец, пещерный город Чуфут-кале, Свято-Успенский монастырь в скале и т.д. Но при этом нет ажиотажа, который наблюдается на курортах у моря. Атмосфера в Бахчисарае особая — опять же потому, что это не курорт. После семи-восьми вечера тут тишина.

И скалолазы больше заряжены на лазание — никакие пляжи не отвлекают. Когда море рядом — это расслабляет. Кстати, от нас море не так уж и далеко. До Песчаного 35 километров, до ЮБК чуть подальше — 50. Туда можно добраться на машине, автобусе или электричке.

Воспитанница Сергея Черевко Кира в свои 15 лет уверенно проходит 8а © Алена Мартынова

Мало где такое встретишь, чтобы на разных секторах в одном районе так сильно отличался рельеф. Что это за магия?

Здесь довольно молодой известняк, податливый выветриванию. Из-за разнородности породы сочетаются мягкие и более твёрдые скалы. И в разных сторонах балки разный климат. В тени зимой если что-то намерзает, то днём не тает, а на солнечной стороне — наоборот, размораживается. Поэтому мы видим, какой «вымытый» рельеф на Сестричках, и как на Баллоне всё мягкое выпадает, иногда находим древние ракушки. При этом на солнечной стороне больше чистки при подготовке трасс, потому что из-за всех этих процессов образуются разные нашлёпки, мох и лишайники растут, где хотят.

Как возникла идея создать кемпинг для скалолазов в Бахчисарае?

Когда нашёл этот участок, сомнений не оставалось. Место понравилось — под скалами, в некоем аппендиксе, лес и скалы рядом. Позже появился сектор Сибирь — он примыкает к нашему двору. В доме пять лет никто не жил, участок был заросший. Я продал квартиру в Симферополе и купил этот домик с землёй.

В Бахчисарае уже не первый год проводят детские соревнования © Алена Мартынова

В 2016 году у меня были первые палатки на майские праздники — мы проводили скалолазный фестиваль памяти Самойлина. Презентовал обновлённый район — много народа приехало со всей России.

Скалолазам и альпинистам с разных городов нравится, что можно собраться в одном месте и пообщаться друг с другом. Тут всегда тусовка. Можно приехать одному и найти себе здесь напарника. Иностранцы иногда заглядывают. Как-то у нас останавливался путешественник и скалолаз Игорь из Австралии — он провёл тут девять дней вместо трёх. Нашёл напарника, говорящего по-английски, и много лазил.

Уютный кемпинг под скалами Бахчисарая © Алена Мартынова

Люди, которые не скалолазы, выбирают наш кемпинг, потому что здесь спокойная и непринуждённая атмосфера, для кого-то и вовсе домашняя. У нас собираются, в основном, спортсмены и любители активного отдыха: кто-то ездит на велосипедах, кто-то ходит в походы, кто-то прыгает с парашютом, кто-то натягивает хайлайн и ходит по нему. Я даже попросил убрать рекламу кемпинга с сайтов, рекламирующих отдых в Крыму, чтобы люди случайные сюда не ехали.

От кемпинга до любого сектора 5-10 минут ходьбы, за исключением нового Тешикли-Кая. Это удобно, конечно. Хотя, ходить полезно.

Живописная природа Бахчисарая © Алена Мартынова

Что здесь было раньше — до того, как ты начал развивать район?

До 2008 года в Бахчисарае было около 150 скалолазных трасс. Тогда были секторы Баллон, Линза и Столбы. В Кровавой балке, где в 1991 году проводился чемпионат СССР, мы начали лазить в 2002 году. Раньше, если почитать отзывы питерцев, это был унылый район: остановиться особо негде, захолустье захолустьем, с магазинами беда.

За пять лет пробили много скальных маршрутов — более 200 Сергей Черевко С чего началась новая история бахчисарайских скал? В 2008 году друзья из Севастополя создали Крымский горный клуб. Давай, говорят, развивать Бахчисарай — фестивали там закатим. Мы потихоньку начали бить маршруты в этом районе: тогда появились M&M’s, Вечерница, Night climber, Юниорка, Женское счастье и другие. Провели небольшой фестиваль.

Сергей Черевко © Алена Мартынова

Потом в 2011-2012 годах мы пробили ещё маршруты — скалолазы увидели, оценили и начали скидываться на пробивку. Тогда же появились кафешки, магазины, это место стало более туристическим. С 2012 года я провожу семинары по пробивке скальных маршрутов, и в течение нескольких лет мы с другими скалолазами перепробили все старые трассы, сделали новые. Кстати, парни, участвовавшие в семинарах, теперь пробивают маршруты в других интересных районах — на Кавказе, Дальнем Востоке.

Вообще за пять лет пробили много скальных маршрутов — более 200. У нас появились постоянные пробивщики — Лёха Власенко, Макс Одиноченко. Внесли свою лепту в пробивку сибирские альпинисты Ваня Темерев, Вася Терёхин и многие другие. В последние два года нам стала помогать Федерация скалолазания России — по гранту выделили анкера и клей для трасс, Лёхе Власенко перфоратор подарили.

В 2019 году издали гайдбук по бахчисарайским скалам. Впору уже выпускать следующий. В любом случае, все новые трассы заносятся в приложение All Climb.

В 2019 году издали гайдбук по бахчисарайским скалам. В любом случае, все новые трассы заносятся в приложение All Climb. Сергей Черевко

На секторе Линза длинные интересные трассы © Алена Мартынова

Мы ежегодно проводим соревнования по скалолазанию для детей, два раза устраивали фестиваль Крымский геккон. В 2019-м на фестивале было порядка 180 детей. В прошлом году из-за пандемии ничего не было, а в этом планируем — в июне.

В 2016 году я открыл в Бахчисарае секцию по скалолазанию — тренирую детей. Уже есть небольшие «звёздочки». И это сейчас самое приоритетное занятие для меня. Потому что Бахчисарай — классный скалолазный район и здесь должны жить крутые скалолазы. Да и в принципе нужно поднимать крымское скалолазание. По крайней мере, очень стараюсь.

Развитие нового скального района — затратное дело?

Конечно. Занимал деньги — как на развитие района, так на строительство и обустройство кемпинга. Я и сейчас ещё в долгах. Причём, самые большие вложения ещё впереди. Люди помогают. Написал в соцсетях, что железа для станций к новым маршрутам не хватает — и ребята из разных городов передают станции. Или могу сказать: бить новое готов, а шлямбура закончились. Скалолазы скидываются. Это большая помощь! Район популярен, людям нравится — они откликаются.

Дома и кафе расположены совсем близко к скалам, что редкость © Алена Мартынова

Близость населённого пункта к скальным секторам не мешает?

Можно сказать, что особых проблем не испытываем. Кроме того, что прямо под сектором Стадион близлежащее кафе построило парковку и беседки. Это мешает, конечно.

Мы везде установили таблички с названием секторов и два информационных щита с картой района и историей. Для скалолазов — удобный ориентир. Для туристов и местных — это знак, чтобы они понимали: здесь находятся спортивные объекты, не надо мусорить и жечь костры.

Соревнования на секторе 54 © Алена Мартынова

Какая перспектива у района? Будут ли появляться новые секторы?

Протяжённость балки в Староселье 1,5 километра, а потом она разбивается на две балки и продолжается дальше. У района огромная перспектива — здесь ещё можно пробить более двух тысяч трасс. Так что будем бить маршруты дальше. Процесс трудоёмкий, помощники находятся.

По аналогии с Хозяйкой Медной горы, можно ли назвать тебя Хозяином Бахчисарайских скал?