Как Бахчисарай превратился в скалолазную Мекку
Скалолазание

Как Бахчисарай превратился в скалолазную Мекку

© Алена Мартынова
Почему крымский Бахчисарай называют настоящей скалолазной Меккой? Сергей Черевко посвятил 5 лет развитию этого района и как никто другой знает, почему эти скалы такие притягательные для скалолазов.
Автор Алена ПокровскаяОпубликовано
Февраль — время, когда вся Россия кутается в слои и пережидает зиму на скалодромах, а на скалах крымского Бахчисарая люди уже вовсю лазают в футболках. В последние годы Бахчисарай превратился в настоящую скалолазную Мекку. Сергей Черевко разглядел потенциал района и последние несколько лет посвящает его развитию. Он рассказал, почему скалолазы стали всё чаще выбирать район для лазания вдали от моря, каким был Бахчисарай раньше, и каких трудов стоило создание одного из самых популярных скалолазных районов России.
Сергей занимается скалолазанием 25 лет, сейчас учит лазить всех желающих, тренирует детей, строит кемпинг и пробивает маршруты в Бахчисарае. На свои тренировки времени уже не остаётся.
В Бахчисарае более 400 скалолазных трасс, 26 секторов
В Бахчисарае более 400 скалолазных трасс, 26 секторов
© Алена Мартынова
Чем Бахчисарай так привлекателен для скалолазов?
Скалолазам нравится здесь. Во-первых, большой простор для лазания. Сейчас в Бахчисарае более 400 скалолазных трасс, 26 секторов. Категории трудности — от 4b до 9а+(b), много восьмёрок. В октябре прошлого года Сергей Шаферов пролез самую сложную трассу в Крыму — Улыбка Джоконды 9а+(b), которую сам же и пробил в Турецком гроте. У нас есть ещё две 9а — Улыбка Джоконды light и Max Factor.
Во-вторых, климат хороший: здесь можно лазить даже зимой, а летом выручают теневые сектора, в то время как почти все скалы южного берега Крыма (ЮБК) превращаются в раскалённую сковородку. Вечером в Бахчисарае жара спадает, становится прохладно. Это здорово! Когда я жил в кемпинге под горой Куш-Кая, рядом с морем, летом даже в вечернее время жарко — чувствуешь себя размазнёй.
В декабре-январе в Бахчисарае солнца поменьше, оно ниже. Меньше лазаем. Хотя, было такое, что и снег выпадал на Новый год, а всё равно лазили. Начиная с конца января, когда солнце поднимается повыше, уже можно регулярно тренироваться. Ещё что интересно, если летом с секторов Гаспринского и Баллона солнце уходит часов в 15, то зимой оно греет эти скалы до самого заката. Февраль — чудесный месяц. Лазаем в футболках. Ночью, скажем, -10 °С, выходишь утром на Баллон — а там уже +18 °С. Скала быстро прогревается под прямыми лучами.
В Бахчисарае более 400 скалолазных трасс, 26 секторов. Категории трудности — от 4b до 9а+(b), много восьмёрок.
Сергей Черевко
Столбы, которые находятся выше долины, хороши тем, что они прогреваются, но нет влаги, потому что этот сектор обдувается всеми ветрами. Ты можешь хоть в футболке зимой лазить, но воздух при этом свежий.
В-третьих, природа. Скалы находятся на территории старого города в долине реки Чурук-Су. Раньше здесь было древнее море, поэтому скалы сложены из известняков, порода довольно мягкая. Балка — лесистая, и здесь много чего растёт: грецкий орех, фундук, кизил, можжевельник, чабрец, лимонник, инжир, лещина, барбарис, ирга... Я люблю собирать травы, чтобы потом заваривать чай. Ещё Бахчисарайский район славится своими лавандовыми полями.
Тренер по скалолазанию Анна Дятковская на секторе Сестрички
Мастер спорта по скалолазанию Константин Савельев лезет Хозяин Дождей 8b+
На секторе Столбы хорошо как лазить, так и учиться летать на параплане
Самые длинные трассы — на новом секторе Тешикли-Кая — включают два питча
Тренер по скалолазанию Анна Дятковская на секторе Сестрички
© Алена Мартынова
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В-четвертых, в дни отдыха от лазания интересно погулять по окрестностям. Бахчисарай — некогда столица Крымского ханства (после присоединения Крыма к России долгое время остававшийся в стороне от основных дорог), так что всё здесь пропитано восточным духом, архитектура аутентичная. Красиво и доступно. Можно на велосипеде покататься, прогуляться по пещерным городам. Здесь много достопримечательностей для экскурсионного туризма: Ханский дворец, пещерный город Чуфут-кале, Свято-Успенский монастырь в скале и т.д. Но при этом нет ажиотажа, который наблюдается на курортах у моря. Атмосфера в Бахчисарае особая — опять же потому, что это не курорт. После семи-восьми вечера тут тишина.
И скалолазы больше заряжены на лазание — никакие пляжи не отвлекают. Когда море рядом — это расслабляет. Кстати, от нас море не так уж и далеко. До Песчаного 35 километров, до ЮБК чуть подальше — 50. Туда можно добраться на машине, автобусе или электричке.
Воспитанница Сергея Черевко Кира в свои 15 лет уверенно проходит 8а
Воспитанница Сергея Черевко Кира в свои 15 лет уверенно проходит 8а
© Алена Мартынова
Мало где такое встретишь, чтобы на разных секторах в одном районе так сильно отличался рельеф. Что это за магия?
Здесь довольно молодой известняк, податливый выветриванию. Из-за разнородности породы сочетаются мягкие и более твёрдые скалы. И в разных сторонах балки разный климат. В тени зимой если что-то намерзает, то днём не тает, а на солнечной стороне — наоборот, размораживается. Поэтому мы видим, какой «вымытый» рельеф на Сестричках, и как на Баллоне всё мягкое выпадает, иногда находим древние ракушки. При этом на солнечной стороне больше чистки при подготовке трасс, потому что из-за всех этих процессов образуются разные нашлёпки, мох и лишайники растут, где хотят.
Как возникла идея создать кемпинг для скалолазов в Бахчисарае?
Когда нашёл этот участок, сомнений не оставалось. Место понравилось — под скалами, в некоем аппендиксе, лес и скалы рядом. Позже появился сектор Сибирь — он примыкает к нашему двору. В доме пять лет никто не жил, участок был заросший. Я продал квартиру в Симферополе и купил этот домик с землёй.
В Бахчисарае уже не первый год проводят детские соревнования
В Бахчисарае уже не первый год проводят детские соревнования
© Алена Мартынова
В 2016 году у меня были первые палатки на майские праздники — мы проводили скалолазный фестиваль памяти Самойлина. Презентовал обновлённый район — много народа приехало со всей России.
Скалолазам и альпинистам с разных городов нравится, что можно собраться в одном месте и пообщаться друг с другом. Тут всегда тусовка. Можно приехать одному и найти себе здесь напарника. Иностранцы иногда заглядывают. Как-то у нас останавливался путешественник и скалолаз Игорь из Австралии — он провёл тут девять дней вместо трёх. Нашёл напарника, говорящего по-английски, и много лазил.
Уютный кемпинг под скалами Бахчисарая
Уютный кемпинг под скалами Бахчисарая
© Алена Мартынова
Люди, которые не скалолазы, выбирают наш кемпинг, потому что здесь спокойная и непринуждённая атмосфера, для кого-то и вовсе домашняя. У нас собираются, в основном, спортсмены и любители активного отдыха: кто-то ездит на велосипедах, кто-то ходит в походы, кто-то прыгает с парашютом, кто-то натягивает хайлайн и ходит по нему. Я даже попросил убрать рекламу кемпинга с сайтов, рекламирующих отдых в Крыму, чтобы люди случайные сюда не ехали.
От кемпинга до любого сектора 5-10 минут ходьбы, за исключением нового Тешикли-Кая. Это удобно, конечно. Хотя, ходить полезно.
Живописная природа Бахчисарая
Живописная природа Бахчисарая
© Алена Мартынова
Что здесь было раньше — до того, как ты начал развивать район?
До 2008 года в Бахчисарае было около 150 скалолазных трасс. Тогда были секторы Баллон, Линза и Столбы. В Кровавой балке, где в 1991 году проводился чемпионат СССР, мы начали лазить в 2002 году. Раньше, если почитать отзывы питерцев, это был унылый район: остановиться особо негде, захолустье захолустьем, с магазинами беда.
За пять лет пробили много скальных маршрутов — более 200
Сергей Черевко
С чего началась новая история бахчисарайских скал?
В 2008 году друзья из Севастополя создали Крымский горный клуб. Давай, говорят, развивать Бахчисарай — фестивали там закатим. Мы потихоньку начали бить маршруты в этом районе: тогда появились M&M’s, Вечерница, Night climber, Юниорка, Женское счастье и другие. Провели небольшой фестиваль.
Сергей Черевко
Сергей Черевко
© Алена Мартынова
Потом в 2011-2012 годах мы пробили ещё маршруты — скалолазы увидели, оценили и начали скидываться на пробивку. Тогда же появились кафешки, магазины, это место стало более туристическим. С 2012 года я провожу семинары по пробивке скальных маршрутов, и в течение нескольких лет мы с другими скалолазами перепробили все старые трассы, сделали новые. Кстати, парни, участвовавшие в семинарах, теперь пробивают маршруты в других интересных районах — на Кавказе, Дальнем Востоке.
Вообще за пять лет пробили много скальных маршрутов — более 200. У нас появились постоянные пробивщики — Лёха Власенко, Макс Одиноченко. Внесли свою лепту в пробивку сибирские альпинисты Ваня Темерев, Вася Терёхин и многие другие. В последние два года нам стала помогать Федерация скалолазания России — по гранту выделили анкера и клей для трасс, Лёхе Власенко перфоратор подарили.
В 2019 году издали гайдбук по бахчисарайским скалам. Впору уже выпускать следующий. В любом случае, все новые трассы заносятся в приложение All Climb.
В 2019 году издали гайдбук по бахчисарайским скалам. В любом случае, все новые трассы заносятся в приложение All Climb.
Сергей Черевко
На секторе Линза длинные интересные трассы
На секторе Линза длинные интересные трассы
© Алена Мартынова
Мы ежегодно проводим соревнования по скалолазанию для детей, два раза устраивали фестиваль Крымский геккон. В 2019-м на фестивале было порядка 180 детей. В прошлом году из-за пандемии ничего не было, а в этом планируем — в июне.
В 2016 году я открыл в Бахчисарае секцию по скалолазанию — тренирую детей. Уже есть небольшие «звёздочки». И это сейчас самое приоритетное занятие для меня. Потому что Бахчисарай — классный скалолазный район и здесь должны жить крутые скалолазы. Да и в принципе нужно поднимать крымское скалолазание. По крайней мере, очень стараюсь.
Развитие нового скального района — затратное дело?
Конечно. Занимал деньги — как на развитие района, так на строительство и обустройство кемпинга. Я и сейчас ещё в долгах. Причём, самые большие вложения ещё впереди. Люди помогают. Написал в соцсетях, что железа для станций к новым маршрутам не хватает — и ребята из разных городов передают станции. Или могу сказать: бить новое готов, а шлямбура закончились. Скалолазы скидываются. Это большая помощь! Район популярен, людям нравится — они откликаются.
Дома и кафе расположены совсем близко к скалам, что редкость
Дома и кафе расположены совсем близко к скалам, что редкость
© Алена Мартынова
Близость населённого пункта к скальным секторам не мешает?
Можно сказать, что особых проблем не испытываем. Кроме того, что прямо под сектором Стадион близлежащее кафе построило парковку и беседки. Это мешает, конечно.
Мы везде установили таблички с названием секторов и два информационных щита с картой района и историей. Для скалолазов — удобный ориентир. Для туристов и местных — это знак, чтобы они понимали: здесь находятся спортивные объекты, не надо мусорить и жечь костры.
Соревнования на секторе 54
Соревнования на секторе 54
© Алена Мартынова
Какая перспектива у района? Будут ли появляться новые секторы?
Протяжённость балки в Староселье 1,5 километра, а потом она разбивается на две балки и продолжается дальше. У района огромная перспектива — здесь ещё можно пробить более двух тысяч трасс. Так что будем бить маршруты дальше. Процесс трудоёмкий, помощники находятся.
По аналогии с Хозяйкой Медной горы, можно ли назвать тебя Хозяином Бахчисарайских скал?
Кто-то называет меня так. Скорее я с этими скалами просто сроднился, прижился. А быть хозяином — это ж ответственность какая! Я дома когда слышу «А вон хозяин кемпинга — спросите у него», всегда хочу куда-нибудь спрятаться. Сбегаю на тренировки к детям.