Гейминг как стиль жизни: первый коливинг-хостел в России

Вполне логичным стало и то, что настолько популярная индустрия найдет свое продолжение. Последние несколько лет по всему миру стали появляться специальные

Gaming Hotels

— отели для геймеров, обустроенные с учетом наших нужд и пожеланий. Особенно это распространено, конечно, в Азии, однако и остальный мир начинает постепенно присоединяться к тренду. К примеру, в Амстердаме уже

, ставший достаточно популярным местом проживания как для туристов, так и для местных. Компы в нем есть, однако основной упор сделан на новые и ретро аркадные консоли. В Токио подобное заведение разрослось в целый комплекс из трех зданий, каждое из которых создано специально для настоящих геймеров. Игровые дейвасы, хорошие ПК и консоли, совместные комнаты отдыха и уютные номера — в Японии это развлечение стало отличным способом устроить себе бомбический киберспортивный уикэнд и познакомиться с новыми людьми.