Гейминг как стиль жизни: первый коливинг-хостел в России
© Владислав Кригер
Топовые девайсы, уютные номера и возможность жить рука об руку с людьми, которые обожают проводить время за видеоиграми. Мечта? Уже нет.
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За последние несколько лет культура совместного проживания людей со схожими интересами вышла на совершенно новый уровень. Раньше мы объединялись для наиболее продуктивной работы — так в обиход современного человека вошло слово “коворкинг”. Теперь мы объединяемся и для того, чтобы круто проводить свободное время. Программисты, музыканты, художники селятся на одной площади, чтобы создать максимально комфортную и веселую атмосферу для проживания — целый день, каждый день. Такой образ жизни называется “коливинг” (co-living - совместное проживание).
В современном обществе давно отсутствуют стереотипы о том, что все геймеры предпочитают запираться в своей комнате и игнорировать социум. На самом деле, многие из нас любят посещать крутые игровые мероприятия и общаться с людьми, которые разделяют наше мировоззрение. И способов для достижения этой цели становится все больше. Тут тебе и многочисленные турниры, игровые выставки, LAN-ивенты, кафе на игровую тематику и другие подобные заведения. А в последнее время в мире, особенно в Азии, геймеры предпочитают объединяться под одной крышей.
Гейминговый коливинг является новой ветвью развития другой популярнейшей особенности азиатских стран — компьютерных клубов. В Южной Корее, столице мирового киберспорта, компьютерные клубы уже не первое десятилетие формируются как самостоятельный национальный феномен невероятных масштабов. В стране их насчитывают уже более 30 000, а уровень сервиса выходит далеко за пределы “клуба с компом и стулом”. Топовые девайсы, зоны отдыха и рестораны с быстрым обслуживанием, встроенные в сам клуб — это не роскошь, а будни среднестатистического игрока. Для большинства корейцев такие клубы уже давно стали стилем жизни — каждый день сюда приходят провести время за любимой игрой и общением с единомышленниками.
Вполне логичным стало и то, что настолько популярная индустрия найдет свое продолжение. Последние несколько лет по всему миру стали появляться специальные Gaming Hotels — отели для геймеров, обустроенные с учетом наших нужд и пожеланий. Особенно это распространено, конечно, в Азии, однако и остальный мир начинает постепенно присоединяться к тренду. К примеру, в Амстердаме уже несколько лет существует The Arcade Hotel, ставший достаточно популярным местом проживания как для туристов, так и для местных. Компы в нем есть, однако основной упор сделан на новые и ретро аркадные консоли. В Токио подобное заведение разрослось в целый комплекс из трех зданий, каждое из которых создано специально для настоящих геймеров. Игровые дейвасы, хорошие ПК и консоли, совместные комнаты отдыха и уютные номера — в Японии это развлечение стало отличным способом устроить себе бомбический киберспортивный уикэнд и познакомиться с новыми людьми.
Россия тоже постепенно подхватывает тренд подобного стиля жизни. В крупных городах становится все больше компьютерных клубов, созданных по южнокорейской модели, а в центре Санкт-Петербурга недавно открылся самый первый коливинг-хостел.
Большое пространство Community Heroes задумано как место, в котором можно максимально комфортно отдохнуть, пожить, поработать, разделив свое увлечение с единомышленниками. В отличие от обычного хостела, перед заселением в Community Heroes нужно пройти небольшое интервью или анкетирование, чтобы жители действительно совпадали в вопросах своей любви к играм (и из соображений безопасности). Так владельцы стараются поддержать дух коливинга, поскольку это не просто место, где можно остановиться на два дня, а целая философия, согласно которой люди со схожими интересами и увлечениями могут объединиться и отлично провести время..
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К “начинке” такого хостела нет никаких претензий: 60 компов в топовой комплектации, PlayStation 4 Pro, VR, аэрохоккей и удобные игровые зоны с креслами Warp. Справедливости ради, настолько мощные сетапы есть не во всех гейминг-отелях, даже в Азии.
Однако основным отличием питерского Community Heroes от многих европейских и азиатских игровых отелей является то, что это место — действительно полноценный коливинг. А значит, в него можно заселиться на продолжительное время и сэкономить на съеме квартиры, получив возможность играть на топовых устройствах и общаться с единомышленниками, которые разделяют твое мировоззрение. Если ты турист-геймер, студент-геймер или просто хороший человек (геймер) — тебе всегда здесь будут рады.
Все это напоминает улучшенную версию LAN-вечеринок и игровых выставок, только уютнее и без толп людей. Коливинг-хостел Community Heroes находится прямо в центре Питера, на Гороховой улице 49, где пересекаются три станции метро. Постояльцы коливинга получают привелегии: приветственный набор от Red Bull и скидку 20% на все услуги в пространстве Community Heroes.