Вместо победы над «Баварией» получился разгром

Австрийский Red Bull Зальцбург провёл два хороших матча на старте группового этапа Лиги чемпионов, но набрал в них всего одно очко. В противостоянии с московским «Локомотивом» австрийцы владели большим преимуществом, но добились лишь ничьей, а в игре с грозным мадридским «Атлетико» Red Bull Зальцбург действовал на равных большую часть матча, однако в решающие моменты мастерство и опыт подопечных Диего Симеоне принесли победу мадридцам.

У «Баварии» этот сезон стал продолжением великолепного прошлого. Действующий победитель Лиги чемпионов разрывает большинство соперников в клочья, забивает им зачастую по 4-5 мячей и выглядит практически непобедимым. Правда, в последних двух матчах мюнхенцы слегка притормозили. Нет, они, конечно, выиграли поединки с «Локомотивом» в Лиге чемпионов и с «Кёльном» в Бундеслиге, но выглядели не так убойно, как мы привыкли видеть.

Без главного бомбардира

Без главного бомбардира © www.redbullsalzburg.at

Red Bull Зальцбург из-за травмы не мог помочь главный бомбардир команды Патсон Дака, забивший шесть голов в пяти матчах этого сезона. В остальном главный тренер Джесси Марш мог выставить состав, близкий к оптимальному. У наставника «Баварии» Ханса Дитера Флика было больше проблем с составом. Положительный тест на коронавирус сдал Никлас Зюле, травмированы Леон Горетцка и Альфонсо Дэвис. Хотя кому-кому, а «Баварии» жаловаться на такие вещи точно не стоит – у мюнхенцев игроков хватает на два полноценных состава.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта, который случился в Вене поздним вечером 2 ноября. В Зальцбурге шёл проливной дождь и к вязкому, но родному газону хозяева явно приспособились лучше. Подопечные Марша с помощью быстрых атак несколько раз добирались до владений Мануэля Нойера, а потом…

… на четвёртой минуте случился гол. Вратарь Red Bull Зальцбург Чичан Станкович ввёл мяч в игру, его партнёры успешно поборолись в воздухе, в результате чего Секу Койта вышел на ударную позицию. Мяч срикошетил к Мергиму Берише, который точно пробил в ближний угол – 1:0.

Судью не обмануть

Судью не обмануть © www.redbullsalzburg.at

Конечно, «Бавария» немедленно завелась, и подопечные Флика принялись создавать один момент за другим. Сначала Роберт Левандовски вышел один на один со Станковичем и пробил чуть мимо, правда, потом арбитр зафиксировал у поляка положение вне игры. Ещё через пару минут главный судья Данни Маккели поставил пенальти в ворота Red Bull Зальцбург – Доминик Собослаи сбил врывавшего в штрафную защитника «Баварии» Люку Эрнандеса. По крайне мере, возникло такое ощущение.

Однако видео-ассистенты подсказали главному арбитру, что дело тут не чистое. Маккели отправился посмотреть повтор сам, и отменил решение. А ведь действительно при другом ракурсе стало понятно, что Эрнандес попытался обмануть арбитра и сам зацепился за ногу соперника. Вскоре после этого «Бавария» всё-таки забила гол – Серж Гнабри вышел к воротам Станковича и классно пробил в дальний угол. Но и тут судья отменил взятие ворот, справедливо зафиксировав положение вне игры.

Кто, если не Мюллер?

Кто, если не Мюллер? © www.redbullsalzburg.at

Все эти события уложились в стартовые 15 минут матча, а на 17-й минуте защитник Red Bull Зальцбург Андре Рамальо мог удвоить преимущество хозяев. Бразилец опасно бил после подачи углового, однако Нойер в прыжке вытащил тяжелейший мяч из самого угла.

Когда у «Баварии» что-то не складывается, на помощь всегда приходит Томас Мюллер – незаметный герой мюнхенского клуба. Вот и на этот раз он поборолся в чужой штрафной и практически на ровном месте заработал пенальти для своей команды. В этой ситуации уже ни у кого не было сомнений в том, что против Мюллера были нарушены правила. Бить пошёл Левандовски и не промахнулся – 1:1. Возможно, вы удивитесь, но для поляка это первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Казалось, что «Бавария» добавит ещё и попытается окончательно дожать соперника ещё в первом тайме. Но хозяева не позволили немцам сделать этого. Red Bull Зальцбург был очень хорош и вполне мог забить, когда Собослаи опасно пробил со штрафного. Потом было несколько классных подходов к воротам Нойера, однако австрийцам всё время не хватало последнего паса. Лишь на 37-й минуте «Бавария» огрызнулась действительно опасной атакой: Коман пролетел по флангу и отдал великолепную передачу на Левандовского, который остановил мяч первым касанием, а вторым пробил выше ворот.

Хитрая «Бавария»

Хитрая «Бавария» © www.redbullsalzburg.at

Концовка тайма, вроде бы, не обещала ничего интересного. Команды явно сбавили темп и катали мяч в центре поля. Но «Бавария» часто пользуется этим хитрым приёмом, а потом внезапно проводит одну классную атаку и уходит на перерыв, ведя в счёте. Этим методом раньше пользовалась «Барселона» Пепа Гвардиолы.

Подопечные Флика на 44-й минуте долго держали мяч, а потом двумя передачами разобрали на куски всю оборону Red Bull Зальцбург. И опять главным героем стал Томас Мюллер. Немец вошёл в штрафную и сделал прострел, который прервал Кристенсен. Только вот проблема для хозяев была в том, что мяч после этого прерванного паса отлетел точно в ворота. Австрийцы провели сильный тайм, но отправились отдыхать с не самым лучшим настроением – 1:2.

Какой шанс для Red Bull Зальцбург!

Какой шанс для Red Bull Зальцбург! © www.redbullsalzburg.at

Хозяева могли сравнять счёт сразу же после выхода на поле во втором тайме. Первая же атака Red Bull Зальцбург после перерыва должна была привести к голу. Энок Мвепу вроде бы наверняка бил в дальний угол ворот Нойера, но немец сделал фантастическое спасение. Джесси Марш был очень разочарован.

Главный тренер Red Bull Зальцбург понимал, что такие моменты в Лиге чемпионов могут дорого обойтись. При хорошей игре перед его командой маячила перспектива набрать лишь одно очко в трёх матчах. Игра забудется, а за результат будут спрашивать именно с американского тренера.

Не забиваешь ты…

Не забиваешь ты… © www.redbullsalzburg.at

На 53-й минуте Камара сбил Толиссо, и «Бавария» получила право на штрафной. До ворот было метров 20. К мячу подошёл Роберт Левандовски, и послал мяч точно в стенку. Через пять минут после этого подопечные Флика убежали в быструю контратаку. Левандовски выкатил мяч под удар Йозуа Киммиху, который целился в ближний угол, но умудрился промахнуться.

На 62-й минуте мюнхенцы имели ещё более явный голевой момент. Да что там голевой, железобетонный. Три игрока «Баварии» оказались на чужой половине против всего одного игрока Red Bull Зальцбург. С мячом был Толиссо, который держал паузу и хотел сделать всё наверняка. Он выкатил мяч на Гнабри, который влетел в штрафную и пробил в ближний угол. Станкович в красивом прыжке оставил австрийцев в игре.

А ещё через две минуты Гнабри и Коман разыграли хорошую комбинацию. Кингсли вырвался на свободное пространство, подработал мяч под левую ногу и пробил в перекладину. «Бавария» упустила три подряд реальных шанса закончить эту игру.

Забивают тебе!

Забивают тебе! © www.redbullsalzburg.at

И да, мгновенно поплатилась за такое транжирство! На 65-й минуте Марш выпустил на поле японца Масая Окугаву вместо Златко Юнузовича, и тот сразу же имел шанс сравнять счёт. В первом эпизоде у японца забить не получилось, а вот во втором он был безупречен. Андре Рамальо увидел открывание Окугавы и отдал разрезающий пас, который практически вывел того один на один с Нойером. Японец был точен – 2:2.

На 70-й минуте Окугава мог уже выводить Red Bull Зальцбург вперёд, но Жером Боатенг не позволил форварду нанести акцентированный удар. Через три минуты после этого ещё один игрок, вышедший на замену у австрийского клуба, мог забивать гол. Ноа Окафор ворвался в штрафную «Баварии», затеял лишнюю обводку, но всё-таки сумел пробить по воротам. Нойер сыграл не слишком уверенно, отбив мяч перед собой, но тут же исправил ошибку и в прыжке зафиксировал его.

Убийственная концовка

Убийственная концовка © www.redbullsalzburg.at

Red Bull Зальцбург явно хотел выиграть этот матч. Менталитет команды Марша не позволяет играть на ничью и довольствоваться малым. Да и не умеют австрийцы этим заниматься. Они будут бежать вперёд, пока есть силы. И… нарываться на контратаки. На 78-й минуте Кристенсен сбил Мюллера вблизи своей штрафной. Стандартное положение исполнил Левандовски и снова попал в стенку. Мяч срикошетил на угловой, с которого мюнхенцы и забили свой третий мяч. Киммих подал, а Боатенг головой направил мяч в верхний угол ворот Станковича – 3:2.

На 83-й минуте Киммих отметился ещё одной голевой передачей. Йозуа перехватил мяч в центре поля и отправил к воротам Red Bull Зальцбург вышедшего на замену Лероя Сане. Тот не стал спешить, красиво убрал мяч под рабочую левую ногу и пробил в дальнюю «девятку». Высочайшее мастерство.

А ещё через четыре минуты Левандовски довёл преимущество «Баварии» до крупного – 5:2. Хави Мартинес сделал навес в штрафную, где Роберт в борьбе с двумя защитниками австрийского клуба переправил мяч в сетку. Но и это ещё было не всё. Уже в компенсированное время Люка Эрнандес подобрал мяч в штрафной соперника и с при помощи небольшого рикошета от Андре Рамальо сделал счёт совсем неприличным – 6:2.

Кто их остановит?

Конечно, Red Bull Зальцбург не заслуживал крупного поражения. На 78-й минуте счёт ещё был 2:2 и не было никакой уверенности, что «Бавария» сможет дожать австрийцев. Подопечные Марша играли классно, если не на равных, то где-то очень близко к уровню лучшей команды мира. Мюнхенцы же выдали убийственную концовку, забив четыре гола за 13 минут. Их вообще кто-то может остановить?