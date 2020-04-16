Возвращение Куража Адамса

Кураж Адамс – один из самых перспективных BMX-райдеров Европы. Ему всего 24 года, но он уже успел произвести фурор на многих знаковых контестах по всему миру. Адамс родился в 1996 году в деревне недалеко от Бенин-Сити в Нигерии. В возрасте пяти лет Кураж вместе с семьёй перебрался в Испанию, чтобы начать новую жизнь.

Любовь всей жизни

В 11 лет друг Куража отвёз его в скейт-парк в Памплоне, и показал, что такое BMX. Это была любовь с первого взгляда. Адамс сразу же продал все свои старые видеоигры, чтобы собрать €40о для покупки подержаного велосипеда – Hoffman.

«Я шел кататься сразу после школы, домой не заходил даже, чтобы поесть», – рассказывает Адамс. – «Моя мама всегда мне говорила надевать шлем. Родители поддержали меня тогда, потому что знали и видели, как это меня радует».

Выход в свет

Вскоре талантливого райдера заметил чемпион мира по BMX-флетленду Вики Гомес. Кураж заявил о себе в возрасте 16 лет, заняв второе место на контесте O Marisquiño в Виго. Два года спустя он выиграл на соревнованиях для про-райдеров Street Line Montpellier во Франции. И сейчас он входит в список топовых стритовых райдеров с невероятной силой, контролем и балансом.

Возвращение к истокам

Но действительно круто жизнь парня изменилась после просмотра фильма «BMX Nigeria», в котором рассказывается история основателей нигерийской BMX-сцены – команды Lagos crew. В апреле 2019 года Адамс понял, что хочет познакомиться с этими райдерами, а также навестить членов семьи, которых не видел более 15 лет. Так началось его путешествие в центр Африки, которое впоследствии повлияло на его восприятие мира.

«Нигерия всегда была частью меня», – говорит райдер. «Но это был первый раз в моей жизни, когда я приехал в Африку с велосипедом, и чувствовал я себя совсем по-другому, было очень комфортно».

Lagos crew

Lagos crew © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Ещё в Испании Кураж связался со Starboy, S-King и другими райдерами из команды Lagos crew. Прибыв в самый крупный город Нигерии, Адамс встретился с парнями и быстро нашёл с ними общий язык. Они катались вместе по оживленным улицам города, и местные парни показывали Куражу лучшие локальные BMX-споты. Адамс делился с Lagos crew своим опытом и вместе они отлично проводили время, смеясь, отдыхая и вдохновляя друг друга.

«Я понял, что пришло время вернуться и взглянуть на все своими глазами. Вспомнить прошлое, место, где я провел детство. Было безумно круто провести время с ребятами из Lagos BMX Crew», – поделился эмоциями Кураж. «У нас не было никаких проблем на улице, но было грустно видеть людей, которым до сих пор приходится бороться за выживание».

Встреча с семьёй

Кураж Адамс с семьёй © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Наиболее эмоциональным моментом поездки Куража Адамса на родину стала его встреча с семьёй. «Мы поехали в дом моей бабушки в Бенине, повидались с тётушками и двоюродными братьями. Было здорово показать им мой BMX, потому что большинство из них не совсем понимали, чем я занимаюсь».

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