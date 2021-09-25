Хотя майнтинбайк с легкостью мог зародиться в Соединенных Штатах, можно с уверенностью сказать, что он обрел свою собственную жизнь по ту сторону границы, в Канаде. Великий Белый Север, где расположены одни из лучших в мире байк-парков, трасс и дистанций для даунхилла, принимает некоторые из самых знаковых соревнований по маунтинбайку, и именно здесь зародилось самое грандиозное – Crankworx.

Несмотря на то, что традиционно мировой тур Crankworx проводится в Уистлере, нынешние соревнования пройдут в Британской Колумбии и превратятся в Crankworx BC . Второй этап нынешнего мирового тура Crankworx – Crankworx BC – это дополнение к Crankworx в Инсбруке и Crankworx в Роторуа.

Фаны могут ожидать увидеть соревнования лучших райдеров в слаломе, даунхилле, speed & style, слоупстайле, а также на памп-треке, в то время как важнейшие очки в мужском и женском зачетах Crankworx будут завоеваны еще до финала сезона в Роторуа (Новая Зеландия) в ноябре.

01 Расписание Red Bull TV для Crankworx BC

В рамках Crankworx в Британской Колумбии пройдут девять мероприятий, пять из которых будут транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV. Вот что будет показано на Red Bull TV в ближайшие несколько недель:

Первый этап – курорт Сан Пикс

Второй этап – горнолыжный курорт Кикинг Хорс

CLIF Speed & Style в Кикинг Хорс, 28 сентября – прямая трансляция на Red Bull TV в 01:00 МСК

Третий этап – горнолыжный курорт Сильвер Стар

Будь в курсе последних новостей и смотри прямые трансляции с Crankworx в Британской Колумбии на нашем хабе Crankworx World Tour .

02 Локации

Байк-парк Уистлер традиционно был домом для Crankworx в Канаде с момента проведения первого мероприятия в 2004 году, но в 2021 году различные дисциплины будут проводиться по всей Британской Колумбии.

Курорт Сан Пикс находится на юге провинции, и именно здесь расположена 610-метровая трасса для даунхилла, которая включает в себя шесть трасс для спуска с двойным черным ромбом. Чуть более чем в 320 км к востоку находится горнолыжный курорт Кикинг Хорс, где проходит гонка Crankworx BC CLIF Speed & Style. Байк-парк насчитывает более 48 км трасс и более 120 спусков и трамплинов.

Канадский этап мирового тура Crankworx завершится на курорте Сильвер Стар в долине Оканаган. Это второй по величине байк-парк в Канаде после Уистлера. 400 грунтовых трамплинов делают его идеальным местом для проведения соревнований RockShox на памп-треке и в слоупстайле.

Скалистая тропа в байк-парке Сильвер Стар © Robb Thompson

03 Мужской и женский зачет соревнований Crankworx

Соревнование по многоборью в мужском и женском зачетах Crankworx стало одним из самых ожесточенных в календаре гонок профессионального маунтинбайка. Очки присуждаются по всем видам соревнований и дисциплинам в рамках всех трех этапов Crankworx, а победителями всегда становились наиболее последовательные в своих действиях райдеры.

Томас Лемуан лидирует в соревнованиях Crankworx в мужском зачете © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Первый фестиваль Crankworx в рамках мирового тура Crankworx прошел в Инсбруке в июне. В настоящее время Томас Лемуан занимает первое место в мужском зачете после крупной победы в CLIF Speed & Style в рамках Crankworx в Инсбруке и второго места в испытании RockShox на памп-треке. Соревнования в женском зачете гораздо более ожесточенные, и Харриет Бербидж-Смит удерживает лишь небольшое преимущество в пять очков после победы в специализированном дуал-слаломе, пятого места в испытании RockShox на памп-треке и третьей позиции в CLIF Speed & Style.

В соревнованиях в Британской Колумбии им обоим будут дышать в спину предыдущие победители женских и мужских зачетов Crankworx, среди которых Томаш Славик , Джилл Кинтнер , Бернард Керр и Ваея Вербек, которые готовы и ждут момента вырвать победу из рук противников.

Взгляни на лучшие события июня в рамках Crankworx в Инсбруке:

Яркие моменты с Crankworx Инсбрук

Ниже мы рассмотрим соревнования в Британской Колумбии, которые транслируются в прямом эфире на Red Bull TV, и расскажем об их участниках.

04 Слоупстайл в байк-парке Сильвер Стар

Слоупстайл стал коронным видом соревнований для Эмиля Йоханссона в рамках мирового тура Crankworx, а победная серия шведской звезды фрирайда в настоящее время составляет четыре гонки Crankworx за последние три года.

В последний раз он принимал участие в соревнованиях в Канаде в рамках Red Bull Joyride 2019, который ознаменовал собой его победу над изнурительным аутоиммунным заболеванием и начало его победной серии.

Взгляни на победную серию Эмиля Йоханссона на Red Bull Joyride 2019:

Vítězná jízda Emila Johanssona na Red Bull Joyride 2019

Трасса Сильвер Стар была построена не кем иными, как королями слоупстайла и фрирайда Бреттом Ридером и Мэттом Макдаффом. Строительство трассы началось в 2019 году, и Crankworx будет первым соревнованием, которое пройдет на ней. Трасса будет иметь семь трюковых элементов, но все детали держатся в секрете.

На кого стоит обратить внимание: несмотря на то, что Эмиль Йоханссон – неизменный фаворит, нельзя сбрасывать со счетов таких спортсменов, как Томас Генон , Эрик Федько и победитель Red Bull Roof Ride Давид Годзик . Также стоит обратить внимание на американца Николая Рогаткина, чей Front Cork 1440 был назван лучшим трюком нынешнего Copenride . Можешь быть уверен, что в Сильвер Стар он продемонстрирует еще несколько трюков.

Взгляни на победный слоупстайл Эмиля Йоханссона на Crankworx в Инсбруке на видео ниже:

Slopestyle winning run – Innsbruck

05 Специализированный дуал-слалом в Сан Пикс

Дуал-слалом – Канада, курорт Сан Пикс

Расцвет дуал-слалома пришелся на конец 1990-х гг., однако это любимое соревнование фанов по-прежнему является основой Crankworx. Два райдера, конкурирующие друг с другом на специально подготовленных трассах для слалома, мчатся бок о бок в адреналиновом и гравитационном рывке к финишу.

Специализированная трасса для дуал-слалома в Сан Пикс дебютировала на летней серии Crankworx в 2020 году, но в 2021 году соревнования выйдут за рамки райдеров из Британской Колумбии.

На кого стоит обратить внимание: никогда нельзя исключать тех, кто имеет опыт участия в гонках на трассах закрытого типа (например, словак Томаш Славик , который в последний раз выигрывал в Инсбруке). Тем не менее любые участники даунхилла будут в отличной гоночной форме, только что закончив сезон Кубка мира UCI. Бас ван Стинберген – явный домашний фаворит, в то время как Бернар Керр будет стремиться улучшить свое пятое место, полученное в Инсбруке. Что касается женщин, против Джилл Кинтнер сложно делать ставки, но у Харриет Бербидж-Смит есть прекрасный шанс добавить еще один выигрыш к своей победе в Инсбруке и увеличить свое лидерство в женском зачете Crankworx.

06 Даунхилл Crankworx в Сан Пикс

Даунхилл – Канада, курорт Сан Пикс

Сезон Кубка мира UCI MTB только что подошел к концу, поэтому в этой гонке будет не хватать некоторых из лучших даунхилл райдеров, которые возьмут паузу после завершения напряженного гоночного года. Однако некоторые райдеры продолжат соревнования, и это будет один из последних шансов для фанатов увидеть, как Мик Ханна стремится к очередной финишной черте.

На кого стоит обратить внимание: Мик Ханна не нуждается в представлении, но есть несколько других райдеров, которые будут стараться завоевать победу, в первую очередь это Джордж Бранниган и Джо Бриден. Среди женщин неизменным домашним фаворитом будет Кейси Браун.

07 CLIF Speed & Style в Кикинг Хорс

Когда гонка – не гонка? Когда есть дополнительный бонус времени за стиль. Именно в этом состоит суть испытания Speed & Style, которое было придумано Crankworx, чтобы дать фрирайдерам шанс противостоять гонщикам на полностью оригинальной трассе.

С трудом представляешь себе это? Тогда посмотри видео ниже:

Speed & Style – Инсбрук

На кого стоит обратить внимание: Томас Лемуан в последний раз выигрывал гонку CLIF Speed & Style в Инсбруке, так что у него хорошие шансы, чтобы одержать две победы в сезоне в Британской Колумбии. Его самым главным соперником в августе был Томас Генон , поэтому бельгиец будет стремиться стать лучшим в Кикинг Хорс. Победитель женского зачета в Инсбруке Джордан Скотт не будет принимать участие в этом этапе мирового тура Crankworx, поэтому лидером здесь может стать любой. А вот Ваея Вербек, Гарриет Бербидж-Смит и Джилл Кинтнер, скорее всего, примут участие в гонке.

08 Испытание RockShox на памп-треке в Сильвер Стар

Испытание на памп-треке быстро становится одним из самых захватывающих видов гонок в мире. Участники крутят педали, подпрыгивают и подлетают на идеально продуманной памп-трассе.

На кого стоит обратить внимание: исход испытаний на памп-треке довольно сложно предсказать – и дело даже не в самой гонке, а в жеребьевке, которая столкнет фаворитов лицом к лицу задолго до финала. Но несмотря на это, Нильс Бенсинк, Адриен Лорон, Томас Лемуан и Бас ван Стинберген уже вошли в пятерку лучших в Инсбруке, поэтому на них можно смело возлагать большие надежды.