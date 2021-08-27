Езда на велосипеде и немного хаоса: твой путеводитель по кросс-кантри MTB

Кросс-кантри: краткая версия

Говоря простыми словами, кросс-кантри маунтинбайк — это велодисциплина, в которой особое внимание уделяется гонкам по пересеченной и подготовленной местности с участием нескольких соперников (иногда их число может доходить до ста). Представь себе скоростную езду на велосипеде по лесным тропинкам, каменистым подъемам, крутым спускам и тропам, предназначенным для одного человека. Получилось? Тогда ты на правильном пути.

Кросс-кантри маунтинбайк менее сложен с технической точки зрения, чем даунхилл или эндуро. Поэтому кросс-кантри гонки на маунтинбайках (или, как часто сокращают название этой дисциплины, XCO) — отличный способ начать заниматься велоспортом.

Кросс-кантри маунтинбайк — одна из самых доступных велодисциплин © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

«Маунтинбайк — один из наиболее разнообразных видов спорта, — объясняет 32-летняя канадская участница кросс-кантри гонок Эмили Бэтти. — Кажется, что возраст перестал был препятствием для того, чтобы начинать заниматься этим видом спорта. Фактически нужен только велосипед. Маунтинбайком можно заниматься в качестве физической нагрузки или для улучшения психического здоровья. Ты можешь даже участвовать в соревнованиях и работать над тем, чтобы принять участие в гонках в рамках кубка мира. В этом спорте ты никогда не перестаешь расти. Всегда есть возможность совершенствовать свою технику».

История происхождения

Маунтинбайк — относительно новый вид велосипеда. Поэтому гонки на маунтинбайках — это относительно новый вид спорта. О езде на шоссейных велосипедах по бездорожью известно с 1890-х годов. Однако маунтинбайки с отличной рамой, подходящим размером колес и нужной геометрией начали появляться в середине 1970-х. Первая кросс-кантри гонка прошла на участке длиной порядка 60 километров от Крестед-Батт до Аспена (штат Колорадо) в далеком 1978 году.

По мере развития маунтинбайков в течение следующих нескольких лет они становились все более прочными: появление подвески на передней вилке велосипедов позволило спортсменам покорять более сложные трассы. В связи с тем что этим видом спорта начинало заниматься все больше людей, руководящий орган велосипедного спорта, Международный союз велосипедистов (UCI), в конце концов признал маунтинбайк в качестве самостоятельной дисциплины в 1990 году. С тех пор популярность этого вида спорта продолжает расти по всему миру.

Современный маунтинбайк отличается изящным силуэтом. Это байк Эмили Бэтти © Bartek Woliński

Если говорить о карьере Бэтти, то она начала заниматься велоспортом в возрасте 10 лет вместе со своими старшими братьями. Будучи юниором, Бэтти подавала большие надежды: впервые она приняла участие в чемпионате мира в 2005 году, а сейчас постоянно выступает на этапах чемпионата мира по XCO. В 2019 году Бэтти в четвертый раз стала чемпионкой Канады.

Так в чем же суть?

В соответствии с требованиями UCI обычная трасса для проведения этапа кубка мира имеет длину 4–5 км. В зависимости от пола, гонщики проходят пять или шесть кругов по этой трассе. Средняя продолжительность гонки — 1 час 20 минут. Однако не стоит переживать о том, что ты можешь пропустить всю движуху и лишь мельком взглянуть на то, как гонщики проезжают мимо. Бэтти считает, что на большинстве соревнований ты сможешь увидеть около 60 % трассы с любой точки. Это значит, что ты ничего не упустишь.

Естественно, этот вид спорта — довольно оживленный и изнурительный. «Это интенсивные полтора часа, в течение которых ты выкладываешься на полную, — рассказывает Бэтти. — Во время гонки пульс спортсменов находится в районе 90–98 % от максимального показателя. Это крайне соревновательный вид спорта. Физическая подготовка и навык управления велосипедом важны, однако в этом спорте есть и технический элемент. Ты должен уметь добраться из пункта А в пункт Б быстро и без каких-либо технических проблем, а это непросто».

Однако дело не только в технике. «Мне кажется, что это один из самых сложных видов спорта в психологическом плане, потому что у тебя очень много времени для размышлений, — объясняет Бэтти. — Ты не можешь просто отключиться. На протяжении почти всего пути ты сражаешься с мыслями о необходимости прикладывать максимальные усилия».

В кросс-кантри нужно прикладывать усилия в короткие периоды времени © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Как правило, в гонке XCO, которая не является частью кубка мира, могут участвовать гонщики любого уровня способностей. Такие гонки подходят спортсменам разных классов и возрастных групп. Каждая гонка дарит особые впечатления (а для гонщиков отличается различными вызовами).

Если взрослые спортсмены продолжают заниматься этим видом спорта, то они могут перейти в категории Sport, Senior или Expert. Лучшие из лучших — как Бэтти — перейдут в класс Elite. Как только гонщик начинает выступать на уровне Elite, большую часть своего соревновательного времени он будет проводить на этапах кубка мира в разных уголках земного шара.

«За последние 10 лет соревнования на уровне кубка мира очень изменились, — восторженно рассказывает Бэтти. — Три прошедших года мы наблюдали за появлением единого стандарта. А еще этот вид спорта очень удобен для зрителей».

В Швейцарии обожают кросс-кантри гонки © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Очень круто, я загорелся этой идеей и хочу заниматься. Что мне необходимо?

Хорошие новости: если ты только начинаешь заниматься кросс-кантри, тебе не понадобится тратить кучу денег на байк.

«Если ты решил заниматься кросс-кантри, найди более-менее приличный байк, — советует Бэтти. — Обычно на местном уровне проводится множество гонок. Ты можешь отправиться туда и поговорить с гонщиками».

Хочешь прокачать свой уровень? Замени старый маунтинбайк на велосипед, более пригодный для гонок. Как правило, велосипеды для кросс-кантри весят от 7 до 16 кг. Таким образом, это одни из самых легких маунтинбайков в мире. Маунтинбайк-хардтейл — привычный вид байка для этой дисциплины, однако сегодня профессионалы чаще всего выбирают велосипеды с полной подвеской. За последние годы размер колес увеличился с 26 до 29 дюймов.

Также для того, чтобы было легче перемещаться по пересеченной местности, тебе придется сидеть в положении, более близком к вертикальному. Конечно, тебе понадобится шлем. Однако если ты не планируешь перейти в даунхилл-гонки, то необходимости в закрытом шлеме или защите для всего тела нет.

Снаряжение для кросс-кантри похоже на то, что на шоссейных гонщиках © Bartek Woliński

Бэтти рада способствовать продвижению своего вида спорта. Она сделала доступ к байкам еще более легким: спортсменка основала «Проект Эмили Бэтти» (Emily Batty Project), чтобы помогать оказавшимся в сложном положении детям начинать занятия велоспортом.

Секреты профессионалов

XCO — это гоночный вид спорта. Поэтому в нем трюки не так важны, как, например, в BMX-фристайле. Вместо этого большее внимание уделяется навыкам управления велосипедом и тактике.

«Тактика действительно очень важна, — соглашается Бэтти. — Очень большое внимание уделяется старту и твоей позиции. Перед тем как ты окажешься на едином треке и тебя заставят занять какую-либо позицию, у тебя есть несколько минут после линии старта. Если ты можешь зажечь во время первого круга в гонке, это здорово. Для нас, спортсменов, наиболее напряженная часть гонки — это первый круг».

Очень важны хороший старт и нахождение в лидерской группе на первом круге © Bartek Woliński

Так что если ты смотришь соревнования, то обрати особое внимание на первые секунды гонки, когда спортсмены будут бороться за лучшую позицию. Зачастую эта стадия может повлиять на первые несколько кругов и даже на окончательный результат гонки.

Однако хорошая позиция на раннем этапе не гарантирует успеха гонки. Как отмечает Бэтти, кросс-кантри гонщики непрерывно оценивают ситуацию и погодные условия на ходу. Это значит, что их позиция может измениться в одно мгновение. Когда спортсмены заходят на последний решающий круг, ты даже можешь увидеть некоторые тактики, позаимствованные из других велодисциплин.

«На последнем круге спортсмены часто прибегают к тактикам, характерным для шоссейных гонок. Ситуация очень напряженная: ты пытаешься просчитать, достаточно ли у тебя места [для обгона других участников], — рассказывает Бэтти. — Ты учитываешь ветер, пытаешься понять, с какой стороны стоит обогнать соперника — левой или правой... Все это — элементы, о которых необходимо помнить, пока ты пытаешься выбрать, какую позицию нужно занять».

В кросс-кантри гонках большую роль могут сыграть тактика и уловки © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

За какими спортсменами стоит следить?

Теперь ты знаешь, на что нужно обращать внимание. А за каких спортсменов можно болеть?

«Есть несколько отличных девушек-атлетов Red Bull. На самом деле, любая спортсменка из 12 лучших может стать победительницей следующей гонки, — считает Бэтти. — Энергетика — это очень важно. Ты можешь почувствовать, кто только претендует на победу, а кто — уже победитель».

Три гонщицы с великолепной и заразительной энергетикой:

Кейт Кортни

«Она определенно доказала, что не собирается сдаваться. Кейт провела отличный сезон в 2019 году. Если она сможет вернуться к тому уровню, я думаю, это будет здорово для стран североамериканского континента. Круто, что спортсменки из Канады и США могут бросить вызов европейским гонщицам».

Яна Беломоина

«Это спортсменка из Украины. Она восстанавливается после перелома бедра, полученного полтора года назад. Когда Яна в отличной форме — это просто бомба».

Эви Ричардс

«Эви — мой бывший товарищ по команде. Она просто машина. Именно поэтому в 2020 году она выиграла несколько шорт-трек гонок XCC. Соперницам нельзя сбрасывать ее со счетов, это уж точно».

Кейт Кортни и Эви Ричардс — новое поколение кросс-кантри спортсменок © Bartek Woliński

Где я могу увидеть больше?

Теперь ты знаешь, чего ожидать от кросс-кантри гонок, кто является одними из лучших гонщиц, и понимаешь, на что обращать внимание при выборе велосипеда, если захочешь попробовать кросс-кантри самостоятельно. Но где можно посмотреть сами гонки?

«На Red Bull TV идет прямая трансляция этапов кубка мира, так что ты можешь наблюдать за гонками там, — оживленно говорит Бэтти. — Red Bull снимают по-настоящему интересные программы, которые показывают перед гонкой. Так соревнование превращается в нечто большее. Ты можешь включить Red Bull TV и посмотреть полчаса интервью и историй о том, что происходит перед гонкой».

Каждая гонка обретает дополнительный контекст и яркость, а ожидание финального этапа становится по-настоящему захватывающим. Для еще большего погружения Бэтти рекомендует подписаться на страницы любимых спортсменов в социальных сетях: так ты сможешь узнать больше об их программе тренировок.