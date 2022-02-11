От новичка до PRO в CS:GO: 8 советов от G2 huNter

Counter-Strike – игра, которая уже долгое время держит планку одного из самых популярных проектов в СНГ, а за последние два года количество активных игроков очень сильно возросло в сравнении с 2018-2019 годами. Вполне неплохой результат для игры, которая была выпущена еще в далеком 2012 году.

Итак, пока и новые, и опытные игроки запускают Steam, чтобы сыграть пару матчей в любимый тактический шутер, мы подумали, что стоит попросить эксперта поделиться мыслями о том, как новички могут быстро повысить свой уровень игры в CS:GO. В этом нам поможет Неманья 'huNter-' Ковач, настоящий тяжеловес на профессиональной сцене CS:GO и вице-чемпион минувшего мажора в Стокгольме.

Итак, huNter- готов дать новичкам несколько важных советов.

1. Вкладывай время

Невозможно в одночасье стать звездой киберспорта, а для овладения навыками, необходимыми для перехода с уровня новичка до опытного игрока потребуется куда больше усилий, чем просто сыграть парочку матчей с друзьями.

По словам huNter-, в CS:GO на твой результат напрямую влияет то, сколько времени ты в вкладываешь в игру: «Во-первых, если ты нацелен на про\полу-про карьеру, то придется тяжело трудиться с самого начала. Много играть в CS, заниматься полезными вещами каждый день: например, улучшать свой аим, смотреть матчи тир-1 команд и игроков, и извлекать из них как можно больше полезной информации».

2. Знай свою роль

Большинство онлайн шутеров нацелены на упрощение геймплея: уничтожай оппонентов, увеличивай количество киллов, и будешь на вершине. CS:GO, в свою очередь, добилась своего успеха в том числе из-за глубины геймплея и важности командной работы в процессе достижения цели. В CS:GO каждый человек в команде отыгрывает свою роль, и их ровно 5: опен фраггер (игрок, который бежит первый на размен), снайпер, люркер, капитан и рифлер (игрок на винтовках).

Даже если это звучит слишком сложно, пугаться не стоит – CS:GO по-прежнему очень увлекательная игра, хоть и требует повышенного внимания. Если ты хочешь быстро разобраться с основами, huNter- готов помочь: «Когда ты на стороне атаки, твоя главная задача – установить бомбу на A или B, или же уничтожить всех пятерых оппонентов до или после того, как бомба уже установлена. Если ты играешь на стороне защиты, твоей целью является защита обеих сторон – ты не должен дать атаке установить бомбу. Поэтому от тебя требуется либо уничтожить врагов до установки, либо обезвредить бомбу. На профессиональном уровне тренер играет большую роль в команде и является сердцем командной стратегии».

3. Разбирайся в оружии

Оружие в CS:GO является чуть ли не самостоятельным персонажем, и новые игроки очень быстро обнаруживают, что не существует универсального решения для всех карт. И это не просто базовые правила шутеров уровня “дробовики годятся только для ближнего боя, а снайперки для дальнего”. По словам huNter-, игроки должны потратить время на изучение всего арсенала и выявление лучших ганов для каждого сценария.

«Здесь нет маловажных деталей, – объясняет он. – Ты должен много играть и хорошо разбираться во всех картах и оружии, а также в том, как работает прицеливание и отдача. Поэтому если ты хочешь быстро учиться, тебе придется очень много играть».

«Ты должен попробовать все оружие, чтобы понять, как оно работает: спрей, вантап, выстрел в прыжке. И, разумеется, нужно смотреть, как играют сильные команды и игроки, анализировать то, как они используют оружие, когда его покупают и все в этом роде. Если вашей команде нужны гранаты, но на них не хватает денег, то тебе придется купить самое дешевое оружие».

4. Научись распределять финансы

AK-47 – один из лучших ганов в игре. © Valve

Разбираться в обмундировании важно, однако также необходимо уметь тратить деньги с умом. Особенно, если ты только начал учиться играть, тебе не стоит спускать всю заработанную валюту на неправильно выбранную пушку. Итак, какой стратегии следует придерживаться? huNter- рассказывает: «M4A4 (защита) and AK47 (атака) – наиболее популярные ганы в игре, поэтому их покупка будет плюсом. Кроме того, раз в игре есть роль снайпера, у нас всегда должен быть один игрок на AWP на обеих сторонах, а в защите их может быть даже два. Кроме того, в последнее время много игроков выбирают SG 553 и AUG, потому что их достаточно просто использовать».

«Если оппоненты не очень хорошо разбираются в экономике и покупают только оружие (без шлемов и брони), тогда всегда лучше покупать ганы подешевле, чтобы выходить из раундов с наибольшим количеством денег».

Всегда лучше покупать ганы подешевле, чтобы выходить из раундов с наибольшим количеством денег. Неманья ‘huNter-’ Ковач

5. Совмещай тренировки

В CS, как и везде, практика ведет к совершенству. Чтобы по-настоящему преуспеть в CS:GO и почувствовать себя чем-то большим, нежели бесплатной едой для снайперов, тебе придется потратить время на тренировки и построение их распорядка. Режим тренировок уникален для каждого игрока, но разнообразие является важным аспектом в становлении опытным игроком.

huNter- приводит в пример свое расписание: «Наша команда тренируется по 5-6 дней в неделю, в зависимости от расписания официальных матчей или турниров. В общем мы тренируемся около 8 часов в день. Сперва в течение 1-2 часов мы занимаемся теорией на картах, которые практикуем в течение дня, так мы обсуждаем и формируем план, которого хотим придерживаться в этот день. Затем мы определяем 4-5 карт, которые нам необходимо подготовить против других команд».

«Мои личные тренировки отличаются друг от друга. Иногда я играю много дезматчей и тренировочных игр, чтобы улучшать свою механику, а в иные дни я смотрю записи игр, захожу в соло на сервер и ищу хорошие места для своих позиций. Это зависит от того, над чем мне необходимо работать. Механические и стратегически тренировки неразделимы для тех, кто хочет лучше играть в CS».

6. Если ты готов, отправляйся на платные серверы

Когда ты только начинаешь играть в CS:GO, мысль о том, чтобы заплатить и быть избитым звучит не слишком привлекательно. Однако платные сервера и сервера по подписке, как FACEIT, существуют не просто так: они предлагают более серьезным игрокам возможность соревноваться по иным стандартам. huNter- объясняет важность этих серверов и рассказывает, почему они являются необходимым шагом на пути от новичка к профессионалу: «Преимущество FACEIT в сравнении с обычными матчами – это, прежде всего, качество самих серверов. 128 тикрейта на FACEIT против 64 тикрейта в матчмейкинге. На 128 тиках я чувствую себя намного лучше, игра ощущается более плавной. Кроме того, игроки на FACEIT лучше, в основном это обычные игроки, которые сражаются на соревновательном уровне. В обычном матчмейкинге больше новичков, мы все там начинали. Однако когда ты начинаешь понимать игру лучше и почувствуешь, что готов к более серьезной конкуренции, FACEIT станет верным решением».

Внимательно изучай карты © Valve

7. Подготовь основы

Иногда лучший совет – это возвращение к основам. Когда ты только начинаешь, тебе важно запомнить основные ингредиенты по превращению пушечного мяса в безжалостную машину для победы: это тяжелая работа, правильный настрой и командное взаимодействие. huNter- перечисляет основы:

«Прежде всего, у тебя должно быть комфортное окружение (компьютер, монитор, периферия). Во-вторых, ты должен обладать волей и желанием преуспеть, тренироваться каждый день, получать у других игроков и команд как можно больше знаний. В конце концов, тебе нужно найти команду и работать с ней на протяжении определенного времени».

8. Никогда не сдавайся

Вполне понятно, что у новичков могут возникнуть сомнения. Тебя продолжают уничтожать за пару секунд, и ты ничем не можешь ответить, а разница в скилле может казаться непреодолимой. Однако CS:GO стала феноменом не без причины – награда значительно превышает первоначальные трудности, ведь CS является высокоуровневой игрой, она обладает глубиной и доставляет настоящее удовольствие.

Для тех, кто только начал свой путь, huNter- готов дать совет: «Если ты готов много работать и действительно хочешь добиться успеха, просто наберись терпения. Труд и сила воли – самые важные вещи в CS:GO. Если ты готов к этому, то не сдавайся, и может быть, однажды мы будем играть вместе или друг против друга на крупных турнирах».

«У всех нас бывали тяжелые времена, когда мы хотели бросить игру, но мы не сдались, и поэтому сейчас находимся здесь».