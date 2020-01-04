Новый маршрут "Дакара-2020"
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Дакар 2020 года стартует уже 5 января. В ралли-рейде примут участие сотни лучших гонщиков, штурманов и райдеров мира. Время взглянуть на обновленный маршрут гонки.
В этом году ралли-марафон меняет свою локацию с Латинской Америки на Саудовскую Аравию. Участников ждут 12 дней интенсивной гонки с одним днем отдыха посередине марафона.
Маршрут ралли составит 7 500 километров, включая три супер-сложных спецучастка протяженностью свыше 750 километров каждый. Около 75% трассы будет состоять из песка, что неудивительно, если вспомнить, где будет проходить гонка.
Смотри, как команда КАМАЗ-мастер готовилась к "Дакару-2020":
Тесты КАМАЗ-мастер перед Дакаром
Как именно будет выглядеть маршрут и что ждет команды?
1 этап – 5 января
"Дакар-2020" стартует в Джедде и будет иметь протяженность 752км, которые участники завершат в Эль-Ваджхе. Спецучасток первого дня будет составлять 319км.
2 этап – 6 января
Из Эль-Ваджха гонка возьмет маршрут на Неом, где участников ждет 401км пути, из которых 367км будет составлять спецучасток.
3 этап – 7 января
Третий этап ралли-марафона стартует и финиширует в Неоме, однако, участникам предстоит преодолеть расстояние, равное 489км, включая 404км спецучасток.
4 этап – 8 января
Гонка покидает Неом и движется в сторону Аль-Улы, протяженность этапа 676км, включая 453км спецучасток.
5 этап – 9 января
В пятый день соревнований участникам предстоит проехать 563км от Аль-Улы до Хаила. Спецучасток будет составлять 353км.
6 этап – 10 января
Далее гонка движется по направлению к Рияду. Участников ждет один из самых длинных этапов с общей дистанцией 830км и спецучастком, равным 478км.
День отдыха – 11 января
После такого невероятно продолжительного этапа, всем участникам и командам наверняка понадобится день отдыха, чтобы восстановиться самим и починить технику.
7 этап – 12 января
7 этап пройдет от Рияда до Вади аль-Давасира. Общая протяженность - 741км, спецучасток - 546км.
8 этап – 13 января
Весь этап будет проходить недалеко от Вади аль-Давасира, тем не менее, преодолеть придется 713км с 474км спецучастком.
9 этап – 14 января
Больше половины Дакара-2020 уже позади, участников ждет путь от Вади аль-Давасира до Харада. Это - самый протяженный участок гонки (891км) с невероятным 415км спецучастком.
10 этап – 15 января
Отдохнуть после самого длинного этапа не получится: участников ждет новый пробег в 608км с 534км спецучастком.
11 этап – 16 января
Предпоследний день гонки также не будет легким: 744км общего пробега от Шубайты до Харадха с длиннющим 379км спецучастком.
12 этап – 17 января
Финал Дакара-2020. Ралли-рейд выходит на финишную прямую с довольно непродолжительным расстоянием в 447км (спецучасток - 374км). Гонка завершится в Киддие.