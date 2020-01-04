Новый маршрут "Дакара-2020"

В этом году ралли-марафон меняет свою локацию с Латинской Америки на Саудовскую Аравию. Участников ждут 12 дней интенсивной гонки с одним днем отдыха посередине марафона.

Маршрут ралли составит 7 500 километров, включая три супер-сложных спецучастка протяженностью свыше 750 километров каждый. Около 75% трассы будет состоять из песка, что неудивительно, если вспомнить, где будет проходить гонка.

Смотри, как команда КАМАЗ-мастер готовилась к "Дакару-2020":

Тесты КАМАЗ-мастер перед Дакаром

Как именно будет выглядеть маршрут и что ждет команды?

1 этап – 5 января

"Дакар-2020" стартует в Джедде и будет иметь протяженность 752км, которые участники завершат в Эль-Ваджхе. Спецучасток первого дня будет составлять 319км.

2 этап – 6 января

Из Эль-Ваджха гонка возьмет маршрут на Неом, где участников ждет 401км пути, из которых 367км будет составлять спецучасток.

3 этап – 7 января

Третий этап ралли-марафона стартует и финиширует в Неоме, однако, участникам предстоит преодолеть расстояние, равное 489км, включая 404км спецучасток.

4 этап – 8 января

Гонка покидает Неом и движется в сторону Аль-Улы, протяженность этапа 676км, включая 453км спецучасток.

The route competitors will be taking in January © ASO

5 этап – 9 января

В пятый день соревнований участникам предстоит проехать 563км от Аль-Улы до Хаила. Спецучасток будет составлять 353км.

6 этап – 10 января

Далее гонка движется по направлению к Рияду. Участников ждет один из самых длинных этапов с общей дистанцией 830км и спецучастком, равным 478км.

День отдыха – 11 января

После такого невероятно продолжительного этапа, всем участникам и командам наверняка понадобится день отдыха, чтобы восстановиться самим и починить технику.

7 этап – 12 января

7 этап пройдет от Рияда до Вади аль-Давасира. Общая протяженность - 741км, спецучасток - 546км.

8 этап – 13 января

Весь этап будет проходить недалеко от Вади аль-Давасира, тем не менее, преодолеть придется 713км с 474км спецучастком.

9 этап – 14 января

Больше половины Дакара-2020 уже позади, участников ждет путь от Вади аль-Давасира до Харада. Это - самый протяженный участок гонки (891км) с невероятным 415км спецучастком.

10 этап – 15 января

Отдохнуть после самого длинного этапа не получится: участников ждет новый пробег в 608км с 534км спецучастком.

11 этап – 16 января

Предпоследний день гонки также не будет легким: 744км общего пробега от Шубайты до Харадха с длиннющим 379км спецучастком.

12 этап – 17 января