«КАМАЗ-мастер» везёт на родину полный комплект наград «Дакар-2021»

Финальный 12-й этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2021» по маршруту из Янбу-эль-Бахра в Джидду протяженностью 200 км позволил гонщикам определить чемпионов. Победителем класса грузовиков впервые в карьере стал россиянин Дмитрий Сотников, который вместе с коллегами Антоном Шибаловым и Айратом Мардеевым завоевал для России полный комплект наград. Более того, для команды «КАМАЗ-мастер» эта победа стала 18-й в истории и пятой подряд на «Дакар».

В автоклассе 14-й титул в карьере оформил 55-летний Стефан Петерансель. Кевин Бенавидес поднялся на чемпионский трон в мотозачёте. Франсиско Лопес Контардо добился успеха среди гонщиков, управляющих мотовездеходы, а Мануэль Андухар – квадроциклы.

«КАМАЗ-мастер» оформляет четвёртый победный хет-трик

«КАМАЗ-мастер» оформляет четвёртый победный хет-трик © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

После тройного подиума по итогам ралли-марафона «Дакар» в 2011, 2013 и 2015 годах, российской «Синей Армаде» удалось в четвёртый раз завоевать полный комплект медалей. Дебютный чемпионский титул в классе грузовиков одержал россиянин Дмитрий Сотников, финишировавший на финальном спецучастке третьим с отставанием от победителя Мартина Мацика на две минуты с небольшим. Серебряные медали соревнований завоевал Антон Шибалов, ставший на заключительном 12-м этапе также вторым. Айрату Мардееву, финишировавшему на 200-километровом спецучастке пятым, в итоге досталась бронза.

Дмитрий Сотников – новый чемпион в классе грузовиков © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

«К счастью, мы на финише. Вот только сейчас, когда мы пересекли флажки, можно выдохнуть, расслабиться, принимать поздравления. Сейчас очень большой наплыв эмоций, будет много звонков… Ещё не совсем ощущаем, что это происходит. До конца не верилось, что мы сможем это сделать: всю гонку было большое напряжение. И последний спецучасток не был простой прогулкой: вначале было много навигации, дюны… Не знаю, что там сейчас творится: в дюнах оставалось много мотоциклистов и джипов. К счастью, мы здесь. Поздравляю всю команду с этим победным подиумом!», — отреагировал на дебютную победу Сотников.

«Дакар-2021». Двенадцатый этап. Грузовики:

Мартин Мацик (Iveco) — 02:32:27 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +00:01.00 Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +00:02.04

«Дакар-2021». Итоговые результаты. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 48:23:21 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +00:39.38 Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +01:14.35

Бенавидес не без проблем поднимается на трон

Сэм Сандерленд завоевал бронзу на «Дакар-2021» © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Перед заключительным спецучастком по маршруту из Янбу-эль-Бахра в Джидду пилот Red Bull KTM Factory Team Сэм Сандерленд был претендентом на титул чемпиона в классе мотоциклов. Для достижения успеха британскому гонщику нужно было отыграть четыре минуты с небольшим, на которые он отставал от лидера зачёта Кевина Бенавидеса. Однако, чемпион «Дакар»-2017 Сандерленд несколько раз ошибся и финишировал 11-м с отставанием в 13 минут и семь секунд от победителя этапа, которым стал Рикки Брабек. Вторым к финишу прибыл Бенавидес, уступивший Брабеку две минуты и 17 секунд.

Таким образом, Кевин Бенавидес оформил чемпионский титул «Дакар-2021». Рикки Брабеку достались серебряные награды ралли-марафона, а Сэм Сандерленд довольствовался лишь бронзой.

«Дакар-2021». Двенадцатый этап. Мотоциклы:

Рикки Брабек (Honda) — 02:17:02 Кевин Бенавидес (Honda) — +00:02:17 Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +00:04:13

«Дакар-2021». Итоговые результаты. Мотоциклы:

Кевин Бенавидес (Honda) — 47:18:14 Рикки Брабек (Honda) — +00:04:56 Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) — +00:15:57

Петерансель оформил 14-е чемпионство на «Дакар»

Петерансель оформил 14-е чемпионство на «Дакар» © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Лидер общего зачёта класса автомобилей Стефан Петерансель уверенно провёл заключительный 12-й этап «Дакар-2021» и гарантировал себе победу в генеральной классификации. На заключительном этапе 55-летний француз лишь 40 секунд уступил своему ближайшему преследователю Нассеру Аль-Аттие, которого перед финальным спецучастком опережал на 15 минут. Для Петеранселя эта победа на «Дакаре» стала 14-й в карьере и восьмой в классе внедорожников. Ещё шесть титулов он завоевал в мотозачёте. Серебряные награды «Дакар-2021» достались Аль-Аттие, а бронза – Карлосу Сайнсу, победившему на финальном этапе по маршруту из Янбу-эль-Бахра в Джидду.

«От 14-й победы эмоции такие же, как и от предыдущих! Как я уже говорил, „Дакар“ всегда сложный. Здесь не бывает лёгких побед. Каждый день мы испытывали огромный прессинг. Каждый день мы понимали, что можем всё потерять. Но в конце концов мы справились. Кстати, сегодня исполняется 30 лет со дня моей первой победы!», — подытожил своё выступление на ралли-марафоне Петерансель.

«Дакар-2021». Двенадцатый этап. Автомобили:

Карлос Сайнс (MINI) — 02:17:33 Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +00:02:13 Стефан Петерансель (MINI) — +00:02:53

«Дакар-2021». Итоговые результаты. Автомобили:

Стефан Петерансель (MINI) — 44:28:11 Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +00:13:51 Карлос Сайнс (MINI) — 01:00:57

Взвешенная тактика принесла Контардо чемпионский титул

Взвешенная тактика принесла Контардо чемпионский титул © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Победу на ралли-рейде «Дакар-2021» в классе мотовездеходов завоевал Франсиско Лопес Контардо. Перед финальным этапом его отрыв от ближайшего конкурента Остина Джонса составлял более 18 минут. Поэтому чилиец принял решение ехать на 12-м спецучастке в свободном темпе чуть позади американца, и не рисковать. В итоге Контардо прибыл к финишу 12-м, на две минуты отстав от Джонса, замкнувшего первую десятку. Третье место по итогам легендарного ралли-марафона занял Арон Домжала, финишировавший на заключительном этапе девятым.

Разумеется, борьба за победу на 200-километровом спецучастке в классе мотовездеходов при таком стечении обстоятельств стала формальностью. Таким образом, первое место в гонке по маршруту из Янбу-эль-Бахра в Джидду занял Крис Мик. Британский пилот на три минуты с небольшим опередил Рейналдо Маркеса Варелу. Третье время на этапе показал Михал Гочал, отставший от победителя почти на четыре минуты.

«Дакар-2021». Двенадцатый этап. Мотовездеходы:

Крис Мик (PH Sport) — 02:41:11 Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +00:03:15 Михал Гочал (Can-Am) — +00:03:57

«Дакар-2021». Итоговые результаты. Мотовездеходы:

Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 53:41:02 Остин Джонс (Can-Am) — +00:17:23 Арон Домжала (Can-Am) — +00:51:53

Андухар уверенно переиграл противников

Мануэль Андухар финишировал вторым на 12-м этапе «Дакар-2021» и оказался абсолютно лучшим в итоговом протоколе класса квадроциклов. Аргентинцу некуда было торопиться, ведь его единственный конкурент за титул Джованни Энрико сильно отставал и добрался до финиша лишь восьмым. В генеральной классификации чилиец Энрико уступил Андухару более 33 минут. Итоговое третье место в общем зачёте занял победитель 12-го спецучастка Пабло Себастьян Копетти.

«Дакар-2021». Двенадцатый этап. Квадроциклы:

Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) — 03:11:30 Мануэль Андухар (Yamaha) — +00:00:23 Камиль Вишневский (Yamaha) — +00:02:25

«Дакар-2021». Итоговые результаты. Квадроциклы: