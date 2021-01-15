Сэм Сандерленд победил на 11 этапе «Дакар-2021», став претендентом на титул

464-километровый спецучасток по маршруту из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр оказался настоящим испытанием для гонщиков во всех классах легендарного ралли-рейда «Дакар-2021». После победы на 11-м этапе в классе мотовездеходов, лидер генеральной классификации упрочил свои шансы на чемпионский титул. А вот во всех остальных классификациях, претенденты на золотые награды сократили отставание от обладателей пальмы первенства. А вот российская «Синяя Армада» вышла на тропу решающей борьбы за рекордным четвёртым полным комплектом медалей по итогам «Дакар».

464-километровый спецучасток по маршруту из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр оказался настоящим испытанием для гонщиков во всех классах легендарного ралли-рейда «Дакар-2021». После победы на 11-м этапе в классе мотовездеходов, лидер генеральной классификации упрочил свои шансы на чемпионский титул. А вот во всех остальных классификациях, претенденты на золотые награды сократили отставание от обладателей пальмы первенства. А вот российская «Синяя Армада» вышла на тропу решающей борьбы за рекордным четвёртым полным комплектом медалей по итогам «Дакар».

464-километровый спецучасток по маршруту из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр оказался настоящим испытанием для гонщиков во всех классах легендарного ралли-рейда «Дакар-2021». После победы на 11-м этапе в классе мотовездеходов, лидер генеральной классификации упрочил свои шансы на чемпионский титул. А вот во всех остальных классификациях, претенденты на золотые награды сократили отставание от обладателей пальмы первенства. А вот российская «Синяя Армада» вышла на тропу решающей борьбы за рекордным четвёртым полным комплектом медалей по итогам «Дакар».

Шибалов приносит России блестящую победу

Победителем предпоследнего этапа «Дакар-2021» стал экипаж «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Россиянин на четыре минуты и 13 секунд опередил своего напарника и соотечественника Айрата Мардеева. Третьим к финишу добрался пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский. Следом за ним гонку завершили ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Таким образом, российские пилоты Сотников, Шибалов и Мардеев продолжают удерживать лидерство в зачёте грузовиков, претендуя на полный комплект наград по итогам легендарного ралли-рейда.

Победителем предпоследнего этапа «Дакар-2021» стал экипаж «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Россиянин на четыре минуты и 13 секунд опередил своего напарника и соотечественника Айрата Мардеева. Третьим к финишу добрался пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский. Следом за ним гонку завершили ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Таким образом, российские пилоты Сотников, Шибалов и Мардеев продолжают удерживать лидерство в зачёте грузовиков, претендуя на полный комплект наград по итогам легендарного ралли-рейда.

Победителем предпоследнего этапа «Дакар-2021» стал экипаж «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Россиянин на четыре минуты и 13 секунд опередил своего напарника и соотечественника Айрата Мардеева. Третьим к финишу добрался пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский. Следом за ним гонку завершили ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Таким образом, российские пилоты Сотников, Шибалов и Мардеев продолжают удерживать лидерство в зачёте грузовиков, претендуя на полный комплект наград по итогам легендарного ралли-рейда.