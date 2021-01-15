Сэм Сандерленд победил на 11 этапе «Дакар-2021», став претендентом на титул

© Marcelo Maragni
Перед финальным спецучастком легендарного ралли-рейда, пилот Red Bull KTM Factory Team сократил до минимума отставание от лидера зачёта мотоциклов в борьбе за чемпионство.
Автор Евгений КолычевОпубликовано
464-километровый спецучасток по маршруту из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр оказался настоящим испытанием для гонщиков во всех классах легендарного ралли-рейда «Дакар-2021». После победы на 11-м этапе в классе мотовездеходов, лидер генеральной классификации упрочил свои шансы на чемпионский титул. А вот во всех остальных классификациях, претенденты на золотые награды сократили отставание от обладателей пальмы первенства. А вот российская «Синяя Армада» вышла на тропу решающей борьбы за рекордным четвёртым полным комплектом медалей по итогам «Дакар».

Шибалов приносит России блестящую победу

Шибалов приносит России блестящую победу
Шибалов приносит России блестящую победу
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Победителем предпоследнего этапа «Дакар-2021» стал экипаж «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Россиянин на четыре минуты и 13 секунд опередил своего напарника и соотечественника Айрата Мардеева. Третьим к финишу добрался пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский. Следом за ним гонку завершили ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Таким образом, российские пилоты Сотников, Шибалов и Мардеев продолжают удерживать лидерство в зачёте грузовиков, претендуя на полный комплект наград по итогам легендарного ралли-рейда.
Дмитрий Сотников продолжает лидировать в классе грузовиков
Дмитрий Сотников продолжает лидировать в классе грузовиков
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
«Это был один из самых сложных этапов этого ралли. Спецучасток был насыщен каменистыми руслами, много времени ехали по камням и берегли колёса. Мацик сегодня ехал быстрее всех, но после трансфера увидели его за заменой колеса. Мы же не стали менять свой режим, продолжали ехать в своём темпе. С нашими ребятами встретились на втором трансфере и продолжили движение к финишу. Последние 100 км были секции сложных дюн в скалистой местности. Местами камни на спуске были невидимыми, и так мы зацепили колесо. Пытались доехать, но за 30 км до финиша колесо перестало держать давление и пришлось менять», — поделится впечатлениями Сотников.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Грузовики:
  1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 04:46.38
  2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +00:04.13
  3. Алексей Вишневский (MAZ) — +00:04.53

Победа даёт Сэму Сандерленду шанс на чемпионство

Победа даёт Сэму Сандерленду шанс на чемпионство
Победа даёт Сэму Сандерленду шанс на чемпионство
© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool
Сенсационной победой Сэма Сандерленда завершился 464-километровый спецучасток по маршруту из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр. Пилот Red Bull KTM Factory Team на две минуты и 40 секунд опередил Пабло Кинтанилью, ставшего вторым. Третье место у лидера общего зачёта Кевина Бенавидеса, отставшего от победителя на шесть минут и 24 секунды. Благодаря успеху на 11-м этапе, Сандерленд сократил отставание от Бенавидеса до четырёх минут с небольшим. Таким образом, обладатель титула определится в финальной гонке.
«Дакар-2021».Одиннадцатый этап. Мотоциклы:
  1. Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) — 04:35:12
  2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +00:02:40
  3. Кевин Бенавидес (Honda) — +00:06:24

Аль-Аттия увеличивает свои шансы на титул

Аль-Аттия увеличивает свои шансы на титул
Аль-Аттия увеличивает свои шансы на титул
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Успех Нассера Аль-Аттия на 464-километровом спецучастке из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр стал для катарского пилота пятым в 2021 году. Пилот Toyota на минуту и 56 секунд опередил лидера генеральной классификации Стефана Петеранселя, сократив отставание от француза в общем зачёте до 15 минут и пяти секунд. Третьим на 11-м этапе стал испанец Карлос Сайнс на две минуты и 26 секунд отставший от победителя.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Автомобили:
  1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 04:34:24
  2. Стефан Петерансель (MINI) — +00:01:56
  3. Карлос Сайнс (MINI) — +00:02:26

Контардо делает всё для чемпионского титула

Контардо делает всё для чемпионского титула
Контардо делает всё для чемпионского титула
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Победу на 11-м спецучастке в зачёте мотовездеходов одержал лидер генеральной классификации чилиец Франсиско Лопес Контардо. Он опередил Жерар Фаррес Гуэль, ставшего вторым, на пять минут и 21 секунду. Третьим на 464-километровом спецучастке стал Халифа Аль-Аттия, отставший от лидера на пять минут и 28 секунд. Один из претендентов на титул Остин Джонс отстал от победителя на восемь минут, став шестым. Таким образом, Контардо опережает американца в борьбе за титул на 18 минут и 24 секунды, сохраняя перед заключительным этапом весомые шансы на успех.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Мотовездеходы:
  1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 05:10:30
  2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — 00:05:21
  3. Халифа Аль-Аттия (Can-Am) — 00:05:28

Энрико побеждает, не теряя надежды на золотые награды

Ралли-рейд
Ежедневник «Дакар» 2021 – одиннадцатый спецучасток
Лучшее время на предпоследнем этапе «Дакар-2021» в классе квадроциклов показал Джованни Энрико, опередивший лидера зачёта Мануэля Андухара на минуту и 12 секунд. Третье место на 11-м спецучастке показал Пабло Себастьян Копетти, отставший от победителя на три минуты и 18 секунд. Перед финальным этапом отрыв Андухара от Энрико сократился 25 минут и 52 секунд.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Квадроциклы:
  1. Джованни Энрико (Yamaha) — 06:21:16
  2. Мануэль Андухар (Yamaha) — +00:01:12
  3. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) — +00:03:18