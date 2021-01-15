Сэм Сандерленд победил на 11 этапе «Дакар-2021», став претендентом на титул
© Marcelo Maragni
Перед финальным спецучастком легендарного ралли-рейда, пилот Red Bull KTM Factory Team сократил до минимума отставание от лидера зачёта мотоциклов в борьбе за чемпионство.
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464-километровый спецучасток по маршруту из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр оказался настоящим испытанием для гонщиков во всех классах легендарного ралли-рейда «Дакар-2021». После победы на 11-м этапе в классе мотовездеходов, лидер генеральной классификации упрочил свои шансы на чемпионский титул. А вот во всех остальных классификациях, претенденты на золотые награды сократили отставание от обладателей пальмы первенства. А вот российская «Синяя Армада» вышла на тропу решающей борьбы за рекордным четвёртым полным комплектом медалей по итогам «Дакар».
Шибалов приносит России блестящую победу
Победителем предпоследнего этапа «Дакар-2021» стал экипаж «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Россиянин на четыре минуты и 13 секунд опередил своего напарника и соотечественника Айрата Мардеева. Третьим к финишу добрался пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский. Следом за ним гонку завершили ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Таким образом, российские пилоты Сотников, Шибалов и Мардеев продолжают удерживать лидерство в зачёте грузовиков, претендуя на полный комплект наград по итогам легендарного ралли-рейда.
«Это был один из самых сложных этапов этого ралли. Спецучасток был насыщен каменистыми руслами, много времени ехали по камням и берегли колёса. Мацик сегодня ехал быстрее всех, но после трансфера увидели его за заменой колеса. Мы же не стали менять свой режим, продолжали ехать в своём темпе. С нашими ребятами встретились на втором трансфере и продолжили движение к финишу. Последние 100 км были секции сложных дюн в скалистой местности. Местами камни на спуске были невидимыми, и так мы зацепили колесо. Пытались доехать, но за 30 км до финиша колесо перестало держать давление и пришлось менять», — поделится впечатлениями Сотников.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Грузовики:
- Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 04:46.38
- Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +00:04.13
- Алексей Вишневский (MAZ) — +00:04.53
Победа даёт Сэму Сандерленду шанс на чемпионство
Сенсационной победой Сэма Сандерленда завершился 464-километровый спецучасток по маршруту из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр. Пилот Red Bull KTM Factory Team на две минуты и 40 секунд опередил Пабло Кинтанилью, ставшего вторым. Третье место у лидера общего зачёта Кевина Бенавидеса, отставшего от победителя на шесть минут и 24 секунды. Благодаря успеху на 11-м этапе, Сандерленд сократил отставание от Бенавидеса до четырёх минут с небольшим. Таким образом, обладатель титула определится в финальной гонке.
«Дакар-2021».Одиннадцатый этап. Мотоциклы:
- Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) — 04:35:12
- Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +00:02:40
- Кевин Бенавидес (Honda) — +00:06:24
Аль-Аттия увеличивает свои шансы на титул
Успех Нассера Аль-Аттия на 464-километровом спецучастке из Аль-Ула в Янбу-эль-Бахр стал для катарского пилота пятым в 2021 году. Пилот Toyota на минуту и 56 секунд опередил лидера генеральной классификации Стефана Петеранселя, сократив отставание от француза в общем зачёте до 15 минут и пяти секунд. Третьим на 11-м этапе стал испанец Карлос Сайнс на две минуты и 26 секунд отставший от победителя.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Автомобили:
- Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 04:34:24
- Стефан Петерансель (MINI) — +00:01:56
- Карлос Сайнс (MINI) — +00:02:26
Контардо делает всё для чемпионского титула
Победу на 11-м спецучастке в зачёте мотовездеходов одержал лидер генеральной классификации чилиец Франсиско Лопес Контардо. Он опередил Жерар Фаррес Гуэль, ставшего вторым, на пять минут и 21 секунду. Третьим на 464-километровом спецучастке стал Халифа Аль-Аттия, отставший от лидера на пять минут и 28 секунд. Один из претендентов на титул Остин Джонс отстал от победителя на восемь минут, став шестым. Таким образом, Контардо опережает американца в борьбе за титул на 18 минут и 24 секунды, сохраняя перед заключительным этапом весомые шансы на успех.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Мотовездеходы:
- Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 05:10:30
- Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — 00:05:21
- Халифа Аль-Аттия (Can-Am) — 00:05:28
Энрико побеждает, не теряя надежды на золотые награды
Ежедневник «Дакар» 2021 – одиннадцатый спецучасток
Лучшее время на предпоследнем этапе «Дакар-2021» в классе квадроциклов показал Джованни Энрико, опередивший лидера зачёта Мануэля Андухара на минуту и 12 секунд. Третье место на 11-м спецучастке показал Пабло Себастьян Копетти, отставший от победителя на три минуты и 18 секунд. Перед финальным этапом отрыв Андухара от Энрико сократился 25 минут и 52 секунд.
«Дакар-2021». Одиннадцатый этап. Квадроциклы:
- Джованни Энрико (Yamaha) — 06:21:16
- Мануэль Андухар (Yamaha) — +00:01:12
- Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) — +00:03:18