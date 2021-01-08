Жиниэль де Вильерс стал автором главной сенсации пятого этапа «Дакар-2021»

Пятый этап легендарного ралли «Дакар-2021» по 448-километровому маршруту из Бурайды в Хаиль оказался не просто сложным, но в некотором смысле даже непосильным для райдеров во всех классах. Один из претендентов на титул в классификации грузовиков был вынужден сойти и дистанции. Победитель спецучастка в зачёте байков добрался до финиша с серьёзными травмами. А топовые автомобильные гонщики и вовсе уступили победу андердогу.

Сотников воспользовался проблемами соперников и упрочил лидерство

Айрат Мардеев сражается на пятом этапе легендарного ралли-марафона © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Российский пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов показал первое время на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021, но был оштрафован на 20 минут за пропуск контрольной точки. На финише Каргинов опередил на 2 минуты 42 секунды гонщика MAZ Алексея Вишневского и ещё на минуту Дмитрия Сотникова. Победителем этапа после штрафа Каргинова должен был стать Алексей Вишневский, однако он также был оштрафован на две минуты. Таким образом, первое по итогам пятого спецучастка оказалось в руках Сотникова.

«К сожалению, был очень тяжёлый день со стороны навигации. Насколько я видел, “покатались”» очень многие и достаточно серьёзно сбивались с курса. Так получилось, что это была чисто моя ошибка. Мы пропустили где-то скрытую точку. Будем разбираться, посмотрим, чтобы впредь такого не было. Постараемся исправить это всё. Это произошло в районе пятого-шестого километра, где очень много точек. Они разного уровня и калибра. Мы пропустили как раз скрытую точку, которая не открывается в GPS, к сожалению», — рассказал штурман Каргинова Андрей Мокеев.

Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов и Айрат Мардеев показали на четвёртом спецучастке четвёртый и седьмой результаты. А вот главный конкурент Сотникова в борьбе за титул Сергей Вязович досрочно выбыл из борьбы за награды, не справившись с техническими проблемами, возникшими на пятом спецучастке. Таким образом, на второе место в общей зачёте вышел Антон Шибалов. Отставание от лидера Дмитрия Сотникова составляет без малого 34 минуты.

«Дакар-2021». Пятый этап. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 05:30:20 Алексей Вишневский (MAZ) — +00:01:01 Антон Шибалов(«КАМАЗ-мастер») — +00:06:56

Бенавидес победил и стал лидером несмотря на падение и травмы

Тоби Прайс финишировал третьим © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Победителем пятого этапа в зачёте мотоциклов по маршруту из Бурайды в Хаиль стал Кевин Бенавидес. Важно заметить, что Бенавидесу не помешало падение во время 448-километрового спецучастка и полученные повреждения. Успех позволил ему возглавить общий зачёт. Второе место на спецучастке с минутным отставанием от победителя занял Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Тройку сильнейших замкнул пилот Red Bull KTM Factory Team Тоби Прайс, отставший от триумфатора на минуту и 20 секунд. Теперь его гандикап от Бенавидеса составляет три минуты за 43 секунды. Лидировавший после четырёх спецучастков испанец Ксавье де Султре показал шестое время. В генеральной классификации он откатился на второе место и отстаёт от лидера на две с половиной минуты.

«Для меня день был очень трудным — на одной из дюн я подпрыгнул и упал. Ударился головой, разбил GPS и другие приборы. Порезался — потерял много крови на этапе. Лодыжка болит. Нос сломан. Шлем, кстати, тоже — да, удар получился сильным. Но думаю, что завтра мне станет лучше», — эмоционально рассказал Бенавидес.

«Дакар-2021». Пятый этап. Мотоциклы:

Кевин Бенавидес (Honda) — 05:09:50 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +00:01:00 Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — +00:01:20

Очередной подиум принёс Петеранселю твёрдое лидерство

Очередной подиум принёс Петеранселю твёрдое лидерство © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Автором очередной сенсации на пятом этапе ралли «Дакар-2021» стал Жиниэль де Вильерс, отпраздновавший победу в классе автомобилей. Пилот из ЮАР на минуту опередил своего соотечественника Брайана Барагваната. Тройку замкнул лидер общего зачёта Стефан Петерансель, отставший от лидера на две минуты и 25 секунд. Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя этапа на 23 минуты и 31 секунду. Проблемы на спецучастке испытал Себастьен Лёб. Француз уступил де Вильерсу свыше 50 минут и в общем зачёте откатился на 10-е место. Петерансель продолжает лидировать в общем зачёте и опережает Нассера Аль-Аттию на 6 минут и 11 секунд.

«Дакар-2021». Пятый этап. Автомобили:

Жиниэль де Вильерс (Toyota) — 05:09:25 Брайан Барагванат (Century Racing ) — +00:00:58 Стефан Петерансель (MINI) — +00:02:25

Контардо победил и упрочил лидерство

Контардо победил и упрочил лидерство © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Чилиец Франсиско Лопес Контардо стал победителем пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов. Пилот Can-Am на две минуты 52 секунды опередил Халифа Аль-Аттия, ставшего вторым. Ещё на две с лишним минуты отстал Остин Джонс на Overdrive. Россиянин Сергей Карякин, занимавший после четвёртого СУ четвёртую позицию, потерял одно место. В генеральной классификации его отставание от лидирующего Франсиско Лопеса Контардо превысило 37 минут. Ближайшим преследователем чилийца остаётся поляк Арон Домжала, отстающий от лидера на 10 минут и 51 секунду.

«Дакар-2021». Пятый этап. Мотовездеходы:

Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 05:46:32 Халифа Аль-Аттия (Can-Am) — +00:02:52 Остин Джонс (Overdrive) — +00:05:17

Кавильяссо извлёк из ошибки соперника максимум

Ежедневник «Дакар» 2021 – пятый спецучасток

Николас Кавильяссо стал победителем 448-километрового спецучастка по маршруту из Бурайды в Хаиль. Гонщик на минуту и 41 секунду опередил Мануэля Андухара, ставшего вторым. А вот отрыв от третьего и четвёртого места стал действительно устаревшим. Джованни Энрико, финишировавший третьим, отстал от лидера на 44 минуты и 13 секунд. Пересёкший финишную черту следом за ним Александр Жиру уступил ещё больше — 47 минут и 14 секунд. Именно француз на данный момент является ближайшим преследователем Кавильяссо в борьбе за титул. После осечки, его отставание от конкурента составляет 47 минут и 23 секунды.

«Дакар-2021». Пятый этап. Квадроциклы: