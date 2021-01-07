Аль-Аттия и Петерансель устроили погоню на четвёртом этапе «Дакар-2021»

Бескомпромиссной борьбой до самого финиша запомнится болельщикам и самим гонщикам четвёртый этап «Дакар-2021». В это сложно поверить, но после многочасовой гонки по бездорожью во всех классах, включая грузовики, квадроциклы, автомобили, мотоциклы и мотовездеходы, призёров разделила разница во времени, редко превышающая несколько минут. А в некоторых зачётах отсчёт в борьбе за чемпионство ведётся уже на секунды.

Бескомпромиссной борьбой до самого финиша запомнится болельщикам и самим гонщикам четвёртый этап «Дакар-2021». В это сложно поверить, но после многочасовой гонки по бездорожью во всех классах, включая грузовики, квадроциклы, автомобили, мотоциклы и мотовездеходы, призёров разделила разница во времени, редко превышающая несколько минут. А в некоторых зачётах отсчёт в борьбе за чемпионство ведётся уже на секунды.

Бескомпромиссной борьбой до самого финиша запомнится болельщикам и самим гонщикам четвёртый этап «Дакар-2021». В это сложно поверить, но после многочасовой гонки по бездорожью во всех классах, включая грузовики, квадроциклы, автомобили, мотоциклы и мотовездеходы, призёров разделила разница во времени, редко превышающая несколько минут. А в некоторых зачётах отсчёт в борьбе за чемпионство ведётся уже на секунды.

Сотников побеждает несмотря на проколы

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников отпраздновал третью победу на «Дакар-2021». Несмотря на повреждённые на четвёртом спецучастке колёса, спортсмен из России сумел добраться до финиша первым. Во многом благодаря системе подкачки. Всего на 10 секунд от лидера отстал его напарник Андрей Каргинов. Ещё спустя 4 секунды к финишу добрался Сергей Вязович на MAZ. Таким образом, Дмитрий Сотников сохранил лидерство в классе грузовиков. А его отрыв от белорусского гонщика Вязовича практически не изменился и составляет без малого 17 минут.

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников отпраздновал третью победу на «Дакар-2021». Несмотря на повреждённые на четвёртом спецучастке колёса, спортсмен из России сумел добраться до финиша первым. Во многом благодаря системе подкачки. Всего на 10 секунд от лидера отстал его напарник Андрей Каргинов. Ещё спустя 4 секунды к финишу добрался Сергей Вязович на MAZ. Таким образом, Дмитрий Сотников сохранил лидерство в классе грузовиков. А его отрыв от белорусского гонщика Вязовича практически не изменился и составляет без малого 17 минут.

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников отпраздновал третью победу на «Дакар-2021». Несмотря на повреждённые на четвёртом спецучастке колёса, спортсмен из России сумел добраться до финиша первым. Во многом благодаря системе подкачки. Всего на 10 секунд от лидера отстал его напарник Андрей Каргинов. Ещё спустя 4 секунды к финишу добрался Сергей Вязович на MAZ. Таким образом, Дмитрий Сотников сохранил лидерство в классе грузовиков. А его отрыв от белорусского гонщика Вязовича практически не изменился и составляет без малого 17 минут.