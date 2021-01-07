Аль-Аттия и Петерансель устроили погоню на четвёртом этапе «Дакар-2021»
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
На спецучастке длинной 337 км по маршруту из Вади-аль-Давасир в Эр-Рияд, катарского и французского автогонщиков разделили всего лишь 11 секунд.
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Бескомпромиссной борьбой до самого финиша запомнится болельщикам и самим гонщикам четвёртый этап «Дакар-2021». В это сложно поверить, но после многочасовой гонки по бездорожью во всех классах, включая грузовики, квадроциклы, автомобили, мотоциклы и мотовездеходы, призёров разделила разница во времени, редко превышающая несколько минут. А в некоторых зачётах отсчёт в борьбе за чемпионство ведётся уже на секунды.
Сотников побеждает несмотря на проколы
Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников отпраздновал третью победу на «Дакар-2021». Несмотря на повреждённые на четвёртом спецучастке колёса, спортсмен из России сумел добраться до финиша первым. Во многом благодаря системе подкачки. Всего на 10 секунд от лидера отстал его напарник Андрей Каргинов. Ещё спустя 4 секунды к финишу добрался Сергей Вязович на MAZ. Таким образом, Дмитрий Сотников сохранил лидерство в классе грузовиков. А его отрыв от белорусского гонщика Вязовича практически не изменился и составляет без малого 17 минут.
«Очень быстрый спецучасток. Первые сто километров были очень извилистыми, техничными. Видели, как стоял на трассе Сергей Вязович, но не похоже, что дело было в колесе. Мы продолжили дальше, у нас была небольшая навигационная ошибка, из-за которой выходили на дорогу через каменистое поле. Видимо, там и зацепили заднее колесо. Самым сложным было после зоны нейтрализации пройти дюны, потому что было очень сложно регулировать давление. Мы справились, получили второй прокол — небольшой, на переднем колесе. Казалось, что всё нормально, под контролем, дорога прямая. Но последние тридцать километров были очень запутанные, очень быстрые привязки. Однако мой штурман Руслан молодец, справился с работой», — поделился впечатлениями от четвёртого этапа Дмитрий Сотников.
«Дакар-2021». Четвёртый этап. Грузовики:
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 02:58:47
- Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +00:00:10
- Сергей Вязович (MAZ) — +00:00:14
Борт побеждает и вплотную приближается к новому лидеру
Победителем четвёртого этапа «Дакар-2021» по маршруту Вади-аль-Давасир – Эр-Рияд зачёте мотоциклов стал испанский пилот Хоан Барреда Борт. Для него это уже вторая победа на этапах. Второе место на четвёртом спецучастке протяжённостью 337 км занял Росс Бранч, тройку сильнейших замкнул Дэниел Сандерс. Лидировавший после трёх спецучастков испанец Скайлер Хауэс уступил победителю этапа 13 минут. Его осечкой воспользовался Ксавье де Султре. Пилот Husqvarna возглавил общий зачёт. Отрыв лидера от ближайшего преследователя Хоана Барреда Борта составляет 15 секунд.
«Дакар-2021». Четвёртый этап. Мотоциклы:
- Хоан Барреда Борт (Honda) — 02:46:50
- Росс Бранч (Yamaha) — +00:05:57
- Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — +00:06:09
Аль-Аттия и Петерансель сражаются за лидерство
Благодаря победе на четвёртом этапе «Дакар-2021» в классе автомобилей, трёхкратный победитель легендарного ралли-марафона Нассер Аль-Аттия стал увереннее себя чувствовать на второй позиции общего зачёта. На спецучастке длинной 337 км катарский автогонщик на 11 секунд опередил Стефана Петеранселя, благодаря чему сократил общее отставание от опытного француза до четырёх минут 58 секунд. Третье время показал Хенк Латеган, отставший от победителя на полторы минуты.
«Дакар-2021». Четвёртый этап. Автомобили:
- Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 02:35:59
- Стефан Петерансель (MINI) — +00:00:11
- Хенк Латеган (Toyota) — +00:01:30
Домжала победил и нацелился на титул
Арон Домжала сотворил сенсацию на четвёртом этапе ралли «Дакар-2021». На четвёртом спецучастке по маршруту из Вади-аль-Давасир в Эр-Рияд польский спортсмен без малого на две минуты опередил ближайшего преследователя Митчелла Гатри. Третьим к финишу добрался Михал Гочал, отставший от победителя на 2 минуты 44 секунды. Благодаря успеху на четвёртом этапе, Арон Домжала закрепился на втором месте общего зачёта. Теперь его отставание от лидера Франсиско Лопес Контардо составляет 3 минуты 18 секунд.
«Дакар-2021». Четвёртый этап. Мотовездеходы:
- Арон Домжала (Can-Am) — 03:16:57
- Митчелл Гатри (Overdrive) — +00:01:51
- Михал Гочал (Can-Am) — +00:02:44
Андухар победил, Кавильяссо удержал лидерство
Ежедневник «Дакар» 2021 – четвёртый спецучасток
Мануэль Андухар показал лучшее время на четвёртом этапе «Дакар-2021» в классе квадроциклов. Аргентинский гонщик на минуты с небольшим опередил лидера зачёта Николаса Кавильяссо. Третье место занял Александр Жиру, отставший от победителя без малого на четыре минуты. Благодаря успеху на четвёртом спецучастке, Андухар сократил отставание от лидера Кавильяссо до 24 минут.
«Дакар-2021». Четвёртый этап. Квадроциклы:
- Мануэль Андухар (Yamaha) — 03:29:13
- Николас Кавильяссо (Yamaha) — +00:01:08
- Александр Жиру (Yamaha) — +00:03:52