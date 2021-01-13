На девятом этапе «Дакар» Петерансель начал поход за 14 чемпионским титулом

Девятый этап наиболее изнурительного и беспощадного к гонщикам ралли-марафона «Дакар-2021» превзошёл все ожидания и опасения специалистов. Сразу в нескольких классах ряд спортсменов, претендующих на титул, потерпели сокрушительное поражение. В то же время, российская команда «КАМАЗ-мастер», наоборот, упрочила свои шансы на тройной подиум по итогам чемпионата. Кроме того, увеличил отрыв и лидер класса автомобилей Стефан Петерансель.

Мацик преподносит сюрприз

«КАМАЗ-мастер» идёт на хет-трик © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Мартин Мацик-младший сотворил главную сенсацию девятого этапа «Дакар-2021» в классе грузовиков. 31-летний чешский гонщик Iveco первым пересёк финишную линию в городе Неом, опередив на две минуты и 27 секунд ближайшего преследователя Айрата Мардеева из «КАМАЗ-мастер». Третьим 375-километровый спецучасток окончил лидер зачёта грузовиков россиянин Дмитрий Сотников. Теперь гандикап Сотникова над Антоном Шибаловым, показавшим на девятом этапе пятое время, вырос до 45 минут и трёх секунд.

Третье место в генеральном зачёте удерживает Айрат Мардеев, преимущество которого над ближайшим соперником в борьбе за бронзу Алешем Лопрайсом выросло до 17 минут и 10 секунд. Благодаря этому, сразу три российских экипажа претендуют на завоевание наград и четвёртый призовой хет-трик для «КАМАЗ-мастер» на легендарном ралли-марафоне.

Дмитрий Сотников сохранил лидерство после девятого этапа © Eric Vargiolu / DPPI / Red Bull Content Pool

«Это был интересный спецучасток. Очень много камней и русел, песчаных дорог. Организаторы в стартовке поставили нас очень далеко. Мы по темпу едем в топ-20, а стартуем в четвёртом десятке. Приходиться догонять более медленные экипажи из других зачётов, и в большой пыли обгонять очень опасно.

Стартовали в плотной группе в 30 секундах позади Алеша Лопрайса. Достаточно быстро догнали и упёрлись в него, но в очередной раз он долго не пускал нас. Километров 20 так ехали. В этот момент позади показался Мартин Мацик. Мы ему уступили дорогу. Так и ехали втроём. На каменистом плато опередили обоих и поехали в хорошем темпе. Ставили себе задачу не пробить колёса, немного осторожничали. День прошёл хорошо, главное, что команда сохранила свои позиции в генеральной классификации», — подытожил Айрат Мардеев.

«Дакар-2021». Девятый этап. Грузовики:

Мартин Мацик-младший (Iveco) — 05:05:54 Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +00:02:27 Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +00:02:37

Бенавидес уходит в отрыв

Сэм Сандерленд из Red Bull KTM Factory Team вышел на 3 место общего зачёта © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Победителем девятого этапа ралли-марафона «Дакар-2021» в классе мотоциклов стал Кевин Бенавидес, на минуту и 18 секунд опередивший Рикки Брабека. Третьим к финишу добрался лидер общего зачёта Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Его отрыв в борьбе за титул Флоримо опережает Бенавидеса на 11 минут и 24 секунды. А вот победитель первого и третьего этапов «Дакар-2021» Тоби Прайс, шедший перед девятым спецучастком на втором месте, попал в аварию после 155-го километра гонки и был вынужден прекратить борьбу за титул.

«Дакар-2021». Девятый этап. Мотоциклы:

Кевин Бенавидес (Honda) — 04:49:15 Рикки Брабек (Honda) — +00:01:18 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +00:01:34

Петерансель продолжил поход за 14-м титулом

Петерансель продолжил поход за 14-м титулом © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Легендарный французский гонщик Стефан Петерансель завоевал первую победу на этапах «Дакар-2021». 13-кратный триумфатор самого сложного в мире ралли-рейда на 12 минут опередил главного конкурента в борьбе за чемпионство Нассера Аль-Аттия, ставшего вторым. Третье место на 375-километровом спецучастке занял Джиниэл де Вильерс. После девятого этапа отрыв француза над гонщиком из Катара вырос до 17 минут и 50 секунд.Испанец Карлос Сайнс также не смог приблизиться к Петеранселю и Аль-Аттие. На девятом этапе он проиграл 22 минуты и 30 секунд и теперь его общее отставание от лидера составляет более часа.

«Дакар-2021». Девятый этап. Автомобили:

Стефан Петерансель (MINI) — 04:50:27 Нассер Салех Аль-Аттия (Toyota) — +00:12:00 Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +00:12:19

Контардо победил и захватил лидерство в зачёте

Контардо победил и захватил лидерство в зачёте © Flavien Duhamel

В зачёте мотовездеходов первое место по итогам девятого спецучастка завоевал Франсиско Лопес Контардо. Вторым стал Халиф Аль-Аттия, отставший от победителя на 11 минут и 34 секунды. Тройку лучших замкнул Михал Гочал, проигравший Контардо 16 минут и 46 секунд. Благодаря успеху на 375-километрового спецучастка, Лопес Контардо перехватил лидерство в общем зачёте у Остина Джонса, который на девятом этапе показал только 10-е время. Теперь гандикап чилийца над американцем составляет 12 минут и 25 секунд.

«Дакар-2021». Девятый этап. Мотовездеходы:

Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 05:31:4 Халифа Аль-Аттия (Can-Am) — +00:11:34 Марек Гочал (Can-Am) — +00:16:46

Энрико побеждает и увеличивает интригу

Ежедневник «Дакар» 2021 – девятый спецучасток

Победу на девятом этапе «Дакар-2021» в классе квадроциклов завоевал один из претендентов на чемпионство Джованни Энрико. Чилиец на полторы минуты опередил француза Александра Жиру. Третьим на спецучастке по направлению в Неом занял лидер зачёта мотовездеходов Мануэль Андухар, отставший от победителя на минуту и 45 секунд. Теперь отрыв аргентинца Андухара от француза Жиру в генеральной классификации составляет 19 минут и 28 секунд. Энрико отстаёт от лидера на 24 минуты и 15 секунд.

«Дакар-2021». Девятый этап. Квадроциклы: