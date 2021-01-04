Сотников захватывает лидерство на ралли «Дакар-2021»

Более 200 экипажей в классах автомобилей, мотоциклов, грузовиков, квадроциклов и SSV отправились за победой в самой сложной гонке на планете – ралли «Дакар». Первый этап протяжённостью 277 км взял своё начало в Джидде и стал счастливым как для уже известных гонщиков, так и для андердогов. Долгожданную победу в классе грузовиков уверенно добыл россиянин Дмитрий Сотников.

Статус одного из величайших автогонщиков планеты в очередной раз подтвердил и Карлос Сайнс, став лучшим в классе автомобилей. Фундамент к третьей в карьере победе в легендарном ралли-рейде заложил и мотогонщик Тоби Прайс. А вот главную сенсацию на первом этапе преподнесла Кристина Гутьеррес Эрреро, ставшая лучшей в классе мотовездеходов.

Сотников выходит в лидеры

Сотников выходит в лидеры © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

«Синяя Армада» нацелена на 18-ю победу на «Дакаре». Об этом с уверенностью можно заявить, взглянув на результаты первого спецучастка в Саудовской Аравии. По итогам первого этапа в зачёте грузовиков лидерство захватил гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе место занимает Алеш Лопрайс, тройку лучших замкнул ещё один представитель российской команды Антон Шибалов.

Победитель легендарного ралли-рейда Айрат Мардеев замкнул топ-10. Ещё одна наша машина, управляемая Андреем Каргиновым, в ходе первого этапа столкнулась с техническими трудностями — в итоге россиянин проиграл лидеру полтора часа. Хотя и лидер зачёта ощутил на себе всю сложножность маршрута.

«КАМАЗ-мастер» готовы к борьбе за титул © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

«Очень напряжённый и тяжёлый этап. Весь день мы ехали в пыли, и это было кошмаром, ведь вокруг нас были мотоциклы, машины и деревья. Стартовать после всех остальных классов – просто сумасшествие. Мы пару раз просто чудом не наехали на гонщиков. Очень опасно стартовать за всем караваном. Благо, что грузовик повыше и мы видели чуть лучше.

Но мы работали до самого финиша. На последних километрах ехали позади Мацика. Он не реагировал на наши сигналы в „Сентинель“. Не знаю почему. Я у него спрошу. Но мы рады финишировать с хорошим результатом. Андрею Каргинову мы ничем не могли помочь и поехали дальше», — эмоционально заявил Сотников.

«Дакар-2021». Первый этап. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 03:16:47 Алеш Лопрайс (Praga) — + 00:08:00 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — + 00:08:12

Прайс открывает счёт победам

Прайс открывает счёт победам © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

С минимальным перевесом в полминуты, австралиец Тоби Прайс вырвался в лидеры зачёта мотоциклов на ралли «Дакар-2021». Двукратный победитель легендарного ралли-марафона опередил Кевина Бенавидеса на Honda и своего напарника по команде Red Bull KTM Factory Team Матиаса Уолкнера. Стоит отметить, что для это уже седьмой «Дакар» в карьере. При этом, уроженец Австралии пять раз заканчивал гонку в призах и лишь однажды не добрался до финиша, преждевременно сойдя с дистанции.

«Дакар-2021». Первый этап. Мотоциклы:

Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — 03:17:49 Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — +00:00:35 Матиас Уолкнер (Red Bull KTM Factory Team) — +00:00:35

Сайнс готовится к пятой победе

Сайнс готовится к пятой победе © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Стартовавший в Саудовской Аравии 43-й в истории ралли-марафон «Дакар» стал для 58-летнего испанца Карлоса Сайнса 15-м в карьере. Отец действующего гонщика Ф-1 победил на ралли «Дакар» в прошлом году и намерен защитить титул. На первом этапе ралли-рейда Сайнс-старший захватил лидерство, на 22 секунды опередив своего напарника по MINI Стефана Петеранселя. Третий результат на первом спецучастке показал Мартин Прокоп из Чехии. Легендарный раллийный гонщик Себастьен Лёб уступил лидеру 24 минуты. Эмоции француза после финиша были неподдельны.

Себастьен Лёб уступил лидеру 24 минуты © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

«Это был один из сложнейших этапов, который мне доводилось переживать на „Дакаре“. У нас случилось три прокола, мы вынуждены были ехать медленно. Но я знал, что в случае четвёртого прокола мой напарник где-то недалеко. Что касается машины, то в целом она была хороша, никаких проблем. Так что, с учётом всех обстоятельств, потерять только 24 минуты – не так уж и плохо. В дальнейшем мы будем атаковать. Всё возможно», — подытожил Лёб.

«Дакар-2021». Первый этап. Автомобили:

Карлос Сайнс (MINI) — 03:05:56 Стефан Петерансель (MINI) — +00:00:22 Мартин Прокоп (Ford) — +00:04:42

Первая за полтора десятка лет

Кристина Гутьеррес Эрреро © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Испанка Кристина Гутьеррес Эрреро создала самую громкую сенсацию первого этапа «Дакар-2021». 39-летняя девушка стала первой представительницей прекрасного пола, победившей в самой сложной гонке планеты с 2005 года. Кристина более чем на 20 минут опередила талантливого американца Сэта Квинтеро. Третье место у Йозефа Махачека из Чехии.

«Дакар-2021». Первый этап. Мотовездеходы:

Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) — 03:41:37 Сэт Квинтеро (OT3) — +00:20:47 Йозеф Махачек (Can-Am)— +00:25:36

Доминирование Yamaha в классе квадроциклов

Ежедневник «Дакар-2021»: первый спецучасток

По итогам первого этапа «Дакар-2021» сразу трое гонщиков Yamaha оказались в числе лидеров класса квадроциклов. Лучшее время на стартовом спецучастке показал француз Александр Жиру. Почти три минуты ему уступил Джованни Энрико. Третьим стал Пабло Себастьян Копетти, отставший от лидера почти на пять минут.

«Дакар-2021». Первый этап. Квадроциклы: