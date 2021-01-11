«КАМАЗ-мастер» на седьмом этапе сделал шаг к рекорду

Седьмой этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2021» преподнёс немало сюрпризов во всех классах гонки. И если в соревнованиях грузовиков речь идёт о битве за рекорд для российской «Синей армады», то у автомобилистов, мотоциклистов, а также же в зачёте квадроциклов и мотовездеходов будущее обладателя титула всё ещё остаётся туманным.

«КАМАЗ-мастер» нацелен на полный комплект наград

«КАМАЗ-мастер» нацелен на полный комплект наград © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

За 32-летнюю историю команды «КАМАЗ-мастер», россияне всего трижды завоёвывали весь комплект наград легендарного ралли «Дакар». Это происходило в 2011, 2013 и 2015 годах. В этом году «Синяя армада» может установить исторический рекорд, в четвёртый раз заняв весь подиум по итогам ралли-марафона. На седьмом этапе «Дакар-2021» по маршруту Хаиль – Сакака экипажи российской команды заняли призовые места с первого по третье, увеличив отрыв от соперников в общем зачёте. Победу на 471-километровом спецучастке завоевал Дмитрий Сотников. Вторым, с отставанием в три минуты и 23 секунды от триумфатора, финишировал Айрат Мардеев. Тройку сильнейших замкнул гонщик Антон Шибалов, уступивший победителю восемь минут и 22 секунды.

«Спецучасток начался с мокрых песчаных дюн, было похоже на бездорожье. В одном месте не смогли взять крутой скользкий подъём. Пришлось объезжать и потерять немного времени. Первую половину участка было непросто ехать с полными баками и нагруженными запчастями. Потом нащупали свой темп, благополучно выехали из дюн. Начали догонять Айрата, и он пропустил нас. В зоне нейтрализации встретились с ребятами, поехали дальше вместе, но чуть позже наш караван немного растянулся из-за пыли. Не рисковали, чтобы не пробить колёса. Думаю, что командная тактика сегодня оправдалась», — подытожил Сотников.

«Дакар-2021». Седьмой этап. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 04:45:52 Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +00:03:23 Антон Шибалов(«КАМАЗ-мастер») — +00:08:22

Брабек побеждает, разрыв в борьбе за титул сократился до 0,1 секунды

Тоби Прайс отстаёт от лидера на 0,1 секунды © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Несмотря на финиш на седьмой позиции с отставанием от победителя этапа по маршруту из Хаиль в Сакаку Рикки Брабека на пять с лишним секунд, австралийский пилот Red Bull KTM Factory Team Тоби Прайс сохранил весомые шансы на титул. И хотя формальное лидерство в зачёте мотоциклов перехватил Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, который финишировал на седьмом этапе вторым с отставанием от Брабека на две минуты и семь секунд, гандикап чилийца над 33-летним Прайсом составляет всего 0,1 секунды.

«Дакар-2021». Седьмой этап. Мотоциклы:

Рикки Брабек (Honda) — 04:37.44 Росс Бранч (Yamaha) — +00:02:07 Скайлер Хауэс (KTM) — +00:02:19

Аль-Раджи преподнёс сюрприз

Петерансель удерживает лидерство в классе автомобилей © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Победу на седьмом этапе «Дакар-2021» в классе автомобилей сенсационно завоевал местный гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи. Вторым 471-километровый маршрут преодолел лидер зачёта Стефан Петерансель, отставший от победителя на 48 секунд. Третьим к финишу добрался Карлос Сайнс с отставанием от Аль-Раджи на минуту и 15 секунд. Четвёртое место на седьмом спецучастке занял Нассер Аль-Аттия, отставание которого от Петеранселя в борьбе да титул выросло до семи минут и 53 секунд. Россиянин Владимир Васильев отстал от Аль-Раджи на 20 минут и 59 секунд, однако в общем зачёте поднялся на шестое место.

«Дакар-2021». Седьмой этап. Автомобили:

Язид Аль-Раджи (Toyota) — 4:21.59 Стефан Петерансель (MINI) — +00:00:48 Карлос Сайнс (MINI) — +00:01:15

Контардо побеждает и надеется догнать Домжала

Контардо побеждает и надеется догнать Домжала © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

В зачёте мотовездеходов победу на седьмом спецучастке завоевал Франсиско Лопес Контардо. Второе место занял Салех Аль-Саиф, отставший от победителя на две с небольшим секунды. Третье место досталось Рейналдо Маркесу Вареле, уступившему Контардо семь с лишним секунд. Россиянин Сергей Карякин занял на седьмом этапе 12-е место, но всё же сохранил пятое место в общем зачёте. А вот лидерство в классе по-прежнему удерживает поляк Арон Домжала, опережающий Остина Джонса почти на 10 секунд, а Франсиско Лопес Контардо – на 25 с лишним.

«Дакар-2021». Седьмой этап. Мотовездеходы:

Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 05:15:34 Салех Аль-Саиф(Can-Am) — +00:05:12 Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +00:07:13

Андухар упрочил лидерство и оторвался от Жиру

Ежедневник «Дакар» 2021 – седьмой спецучасток

Победителем седьмого этапа «Дакар-2021» стал Мануэль Андухар. Благодаря этому аргентинский гонщик упрочил лидерство в классе квадроциклов. Вторым к финишу добрался чилиец Итало Педемонте с отставанием от лидера на три с лишним минуты. Третье место у француза Александра Жиру, который теперь уступает в генеральной классификации Андухару более 20 минут.

«Дакар-2021». Седьмой этап. Квадроциклы: