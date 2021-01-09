«КАМАЗ-мастер» делает хет-трик на шестом этапе «Дакар-2021»

Шестой этап ралли-рейда «Дакар-2021» принёс сразу несколько сенсаций. Тройной подиум российской команды «КАМАЗ-мастер» в классе грузовиков принёс ей юбилейную победу в легендарном ралли-марафоне. В классе мотовездеходов дебютную победу добыл 18-летний юноша. В мото-зачёте пальму лидерства вернул гонщик, от которого этого уже мало кто мог ожидать. А в классификации автомобилей борьба за титул после 448-километрового спецучастка «Бурайда – Хаиль» только возросла.

Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум шестого этапа

Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум шестого этапа «Дакар-2021» © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Благодаря победе на шестом спецучастке «Дакар-2021» по маршруту из Бурайды в Хаиль, российский пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев сумел выйти на третье место общего зачёта в классе грузовиков и включиться в реальную борьбу за призы. Спустя минуту с небольшим, следом за Мардеевым к финишу добрался лидер классификации Дмитрий Сотников.

Третье место на этапе протяжённостью 448 км занял Антон Шибалов. Таким образом, экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум шестого этапа. Более того, именно эта тройка пилотов возглавляет зачёт грузовиков и имеет огромные шансы завоевать для России полный комплект наград. Важно отметить, что победа на шестом этапе стала для команды 150-й на «Дакаре».

«Был хороший спецучасток. С самого старта начали атаковать, так как были дюны и впереди нас шёл Лопрайс. Понимали, что он ближайший конкурент по общему зачёту. Вместе с ним догнали и обошли Шолтыса, а затем обогнали и Лопрайса. Дальше стояла задача оторваться, но он вцепился в меня, как клещ, не отпускал и держался позади. На песчаном бездорожье добавили в темпе и оторвались от него. Держали этот темп до финиша, и когда узнали о победе, были довольны. Радует, что смогли привезти достаточно много Мацику и поднялись на третье место», — рассказал Мардеев.

«Дакар-2021». Шестой этап. Грузовики:

Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 04:08:52 Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +00:01:08 Антон Шибалов(«КАМАЗ-мастер») — +00:04:49

Борт побеждает, Прайс захватывает лидерство

Борт побеждает, Прайс захватывает лидерство © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

В это мало кто мог поверить, но австралийскому пилоту Red Bull KTM Factory Team удалось вернуть себе пальму первенства в зачёте мотоциклов. 33-летний гонщик захватил лидерство на первом этапе «Дакар-2021», но уже на следующем спецучастке потерпел сокрушительное поражение, финишировав 28-м. Казалось, шансы на титул сведены к нулю. Но уже на третьем этапе Прайс победил. На пятом финишировал третьим. А на шестом воспользовался осечкой ладера Кевина Бенавидеса, добравшегося до финиша на 17-м месте с отставанием от победителя Хоана Барреда Борта на без малого 10 минут.

А вот Прайс проиграл Борту меньше четырёх минут, финишировав на 448-километровом спецучастке седьмым. Благодаря этому австралиец вновь возглавил зачёт байков с гандикапом от Бенавидеса в две минуты и 16 секунд. К слову, второе место на шестом спецучастке занял Росс Бранч, тройку сильнейших на этапе по маршруту из Бурайды в Хаиль замкнул пилот Red Bull KTM Factory Team Дэниел Сандерс.

«Дакар-2021». Шестой этап. Мотоциклы:

Хоан Барреда Борт (Honda) — 03:45:27 Росс Бранч (Yamaha) — +00:00:13 Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — +00:00:53

Сайнс триумфально победил, Аль-Аттия сократил отставание от Петеранселя

Сайнс триумфально победил, Аль-Аттия сократил отставание от Петеранселя © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Не менее ожесточённой была борьба за победу на шестом этапе «Дакар-2021» в классе автомобилей. Победителем 448-километрового спецучастка оказался многократный победитель легендарного ралли-марафона Карлос Сайнс. Испанец на четыре с лишним минуты опередил Язида Аль-Раджи из Саудовской Аравии. В семи минутах и 16 секундах от победителя финишировал Нассер Аль-Аттия, опередивший лидера Стефана Петеранселя. Благодаря этому катарец сократил отставание от француза в общем зачёте класса автомобилей до 5 минут и 53 секунд.

«Дакар-2021». Шестой этап. Автомобили:

Карлос Сайнс (MINI) — 03:38:27 Язид Аль-Раджи (Toyota) — +00:04:03 Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +00:07:16

Сет Кинтеро сотворил сенсацию

Сет Кинтеро сотворил сенсацию © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Автором главной сенсации шестого этапа ралли «Дакар-2021» стал 18-летний Сет Кинтеро. Юный американец завоевал победу на спецучастке по маршруту из Бурайды в Хаиль и вышел на третье место общего зачёта в классе мотовездеходов, сократив отставание от лидера Арона Домжала до восьми с половиной минут. Второе место на этапе досталось Халифу Аль-Аттия, проигравшему 18-летнему Сету Кинтеро 23 секунды. Тройку лучших замкнул Жерард Фаррес Гуэль, отставший от победителя на четыре минуты и 34 секунды. Россиянин Сергей Карякин финишировал восьмым и продолжает занимать пятое место в общем зачёте. Экс-лидер генеральной классификации Франсиско Лопес Контардо потерял на этапе 53 с половиной минуты и теперь идёт четвёртым, опережая Карякина менее чем на минуту.

«Дакар-2021». Шестой этап. Мотовездеходы:

Сет Кинтеро (Overdrive) — 04:20:23 Халифа Аль-Аттия (Can-Am) — +00:00:23 Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +00:04:34

Жиру побеждает и возвращается в большую игру

Ежедневник «Дакар» 2021 – шестой спецучасток

Александр Жиру стал победителем шестого этапа «Дакар-2021» в классе квадроциклов. Для французского гонщика победа стала второй на спецучастках в этом году. Пилот на 34 секунды опередил Джованни Энрико, ставшего вторым. Третье место у лидера классификации Николас Кавильяссо, отставшего от Жиру на две с небольшим минуты. Кавильяссо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте квадроциклов. Его гандикап от Мануэля Андухара составляет более 33 минут. Жиру отстаёт на 45 с лишним минут, хотя и сохраняет шансы на титул.

«Дакар-2021». Шестой этап. Квадроциклы: