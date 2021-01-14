Аль-Аттия вернулся в погоню за титулом на десятом этапе «Дакар-2021»
© Eric Vargiolu /DPPI
Катарский гонщик сократил отставание от лидера зачёта автомобилей Стефана Петеранселя в борьбе за чемпионство.
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Десятый этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2021» по 342-километровому маршруту между городами Неом и Аль-Ула в Саудовской Аравии удивил именами победителей в классах грузовиков, мотовездеходов, автомобилей и мотоциклов. А вот лидер генерального зачёта квадроциклов оказался единственным, кто смог увеличить отрыв от конкурента за титул. К радости россиян, наша «Синяя Армада» продолжает уверенно двигаться к рекордному четвёртому завоеванию полного комплекта наград по итогам ралли-рейда.
Мацик удивляет, «КАМАЗ-мастер» мчит за наградами
Вторую победу подряд на этапах «Дакар-2021» завоевал пилот Iveco Мартин Мацик-младший. Чешский гонщик на минуту и 40 секунд опередил лидера зачёта грузовиков россиянина Дмитрия Сотникова. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер», пилотируемый Айратом Мардеевым, уступил победителю три минуты и 16 секунд. Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Антон Шибалов, стали пятым и шестым. А вот конкурент наших экипажей в борьбе за награды Алеш Лопрайс из Чехии финишировал седьмым. Таким образом, три гоночных экипажа из России, управляемые Сотниковым, Шибаловым и Мардеевым продолжили удерживать лидерство генеральной классификации с реальными шансами на победный хет-трик.
«Все грузовики стартовали в интервале в 30 секунд. Было очень много пыли. Мы обгоняли джипы, упирались в Мацика, который очень хорошо ехал и держал высокий темп. Как только мы его догнали, он взвинтил темп и стал отрываться. Не стали за ним гнаться, важно было пройти этап надёжно и без ошибок. Видно было, что он атаковал сегодня. Понимали, что он „привезёт“ нам какое-то время. Но также осознавали, что цифра будет не такой большой. После зоны нейтрализации ничего не поменялось: быстрая дорога, много камней, много навигации, где нужно было уходить курсом и найти в большом количестве следов свой трек», — рассказал Айрат Мардеев.
«Дакар-2021». Десятый этап. Грузовики:
- Мартин Мацик-младший (Iveco) — 03:13:02
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +00:01:40
- Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +00:03:16
В мотоциклетном классе сменился лидер
Десятый этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2021» ознаменовался большими изменениями в генеральной классификации мотоциклетного зачёта. Лидировавший перед стартом 342-километрового спецучастка по маршруту из Неома в Аль-Ула гонщик Хосе Игнасио Корнехо Флоримо на 252-м километре попал в аварию. Пилот Honda сумел финишировать, уступив победителю Рикки Брабеку 17 минут. Уже после финиша Флоримо принял решение сняться с соревнований. Вторым на этапе стал Хоан Барреда Борт, уступивший победителю три минуты и 15 секунд. Третье место на девятом спецучастке занял Кевин Бенавидес, вышедший в лидеры общего зачёта. Его отрыв от Брабека составляет 51 секунду.
«Дакар-2021». Десятый этап. Мотоциклы:
- Рикки Брабек (Honda) — 03:12:33
- Хоан Барреда Борт (Honda) — +00:03:15
- Кевин Бенавидес (Honda) — +00:05:11
Аль-Раджи победил, Аль-Аттия вернулся в погоню за титул
Язид Аль-Раджи сотворил очередную сенсацию на ралли «Дакар-2021», победив на девятом этапе в классе автомобилей. Гонщик из Саудовской Аравии на две минуты и четыре секунды опередил катарского пилота Нассера Аль-Аттия. Третье место на 342-километровом спецучастке занял лидер зачёта француз Стефан Петерансель. Таким образом, Аль-Аттия отыграл у Стефан Петеранселя 49 секунд и теперь его отставание от главного претендента на титул сократилось до 17 минут и одной секунды.
«Дакар-2021». Десятый этап. Автомобили:
- Язид Аль-Раджи (Toyota) — 03:03:57
- Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +00:2:04
- Стефан Петерансель (MINI) — +00:2:53
Карякин принёс России победу
Подарок всем россиянам на девятом этапе «Дакар-2021» преподнёс Сергей Карякин, победивший в классе мотовездеходов. 29-летний уроженец Свердловска на 29 секунд опередил Остина Джонса из США. Третьим к финишу добрался Михал Гочал, отставший от победителя на минуту и 10 секунд. Лидер генеральной классификации Франсиско Лопес Контардо показал на 342-километровом спецучастке из Неома в Аль-Ула шестое время. В общем зачёте чилиец опережает Джонса на 10 минут и 13 секунд.
«Дакар-2021». Десятый этап. Мотовездеходы:
- Сергей Карякин (Can-Am) — 03:31:17
- Остин Джонс (Can-Am) — +00:00:29
- Марек Гочал (Can-Am) — +00:01:10
Андухар увеличивает отрыв
Ежедневник «Дакар» 2021 – десятый спецучасток
На десятом этапе «Дакар-2021» в классе квадроциклов Пабло Себастьян Копетти финишировал первым, но получил пятиминутный штраф от судей и пропустил вперёд сразу троих соперников, откатившись на четвёртую позицию. Таким образом, первое место перешло к Итало Педемонте. Две минуты и 45 секунд уступил ему лидер генеральной классификации Мануэль Андухар. Третьи место досталось Александр Жиру, который теперь уступает Андухару в общем зачёте 21 минуту.
«Дакар-2021». Десятый этап. Квадроциклы:
- Итало Педемонте (Yamaha) — 04:19:07
- Мануэль Андухар (Yamaha) — +00:02:45
- Александр Жиру (Yamaha) — +00:03:57