Аль-Аттия вернулся в погоню за титулом на десятом этапе «Дакар-2021»

Десятый этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2021» по 342-километровому маршруту между городами Неом и Аль-Ула в Саудовской Аравии удивил именами победителей в классах грузовиков, мотовездеходов, автомобилей и мотоциклов. А вот лидер генерального зачёта квадроциклов оказался единственным, кто смог увеличить отрыв от конкурента за титул. К радости россиян, наша «Синяя Армада» продолжает уверенно двигаться к рекордному четвёртому завоеванию полного комплекта наград по итогам ралли-рейда.

Десятый этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2021» по 342-километровому маршруту между городами Неом и Аль-Ула в Саудовской Аравии удивил именами победителей в классах грузовиков, мотовездеходов, автомобилей и мотоциклов. А вот лидер генерального зачёта квадроциклов оказался единственным, кто смог увеличить отрыв от конкурента за титул. К радости россиян, наша «Синяя Армада» продолжает уверенно двигаться к рекордному четвёртому завоеванию полного комплекта наград по итогам ралли-рейда.

Десятый этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2021» по 342-километровому маршруту между городами Неом и Аль-Ула в Саудовской Аравии удивил именами победителей в классах грузовиков, мотовездеходов, автомобилей и мотоциклов. А вот лидер генерального зачёта квадроциклов оказался единственным, кто смог увеличить отрыв от конкурента за титул. К радости россиян, наша «Синяя Армада» продолжает уверенно двигаться к рекордному четвёртому завоеванию полного комплекта наград по итогам ралли-рейда.

Мацик удивляет, «КАМАЗ-мастер» мчит за наградами

Вторую победу подряд на этапах «Дакар-2021» завоевал пилот Iveco Мартин Мацик-младший. Чешский гонщик на минуту и 40 секунд опередил лидера зачёта грузовиков россиянина Дмитрия Сотникова. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер», пилотируемый Айратом Мардеевым, уступил победителю три минуты и 16 секунд. Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Антон Шибалов, стали пятым и шестым. А вот конкурент наших экипажей в борьбе за награды Алеш Лопрайс из Чехии финишировал седьмым. Таким образом, три гоночных экипажа из России, управляемые Сотниковым, Шибаловым и Мардеевым продолжили удерживать лидерство генеральной классификации с реальными шансами на победный хет-трик.

Вторую победу подряд на этапах «Дакар-2021» завоевал пилот Iveco Мартин Мацик-младший. Чешский гонщик на минуту и 40 секунд опередил лидера зачёта грузовиков россиянина Дмитрия Сотникова. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер», пилотируемый Айратом Мардеевым, уступил победителю три минуты и 16 секунд. Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Антон Шибалов, стали пятым и шестым. А вот конкурент наших экипажей в борьбе за награды Алеш Лопрайс из Чехии финишировал седьмым. Таким образом, три гоночных экипажа из России, управляемые Сотниковым, Шибаловым и Мардеевым продолжили удерживать лидерство генеральной классификации с реальными шансами на победный хет-трик.

Вторую победу подряд на этапах «Дакар-2021» завоевал пилот Iveco Мартин Мацик-младший. Чешский гонщик на минуту и 40 секунд опередил лидера зачёта грузовиков россиянина Дмитрия Сотникова. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер», пилотируемый Айратом Мардеевым, уступил победителю три минуты и 16 секунд. Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Антон Шибалов, стали пятым и шестым. А вот конкурент наших экипажей в борьбе за награды Алеш Лопрайс из Чехии финишировал седьмым. Таким образом, три гоночных экипажа из России, управляемые Сотниковым, Шибаловым и Мардеевым продолжили удерживать лидерство генеральной классификации с реальными шансами на победный хет-трик.