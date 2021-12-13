Лучшие гонщики на ралли «Дакар-2022»

Лучшие представители мира гонок по бездорожью ждут начала ралли «Дакар-2022» и усиленно готовятся покорять дикие пески Саудовской Аравии.

14-кратный чемпион «Дакара» Стефан Петерансель , легендарный испанский гонщик Карлос Сайнс и бывший победитель чемпионата мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрём представляют команду Audi Sport, которая впервые выведет на трассу автомобиль Audi RS Q e-tron.

Audi Sport – первая команда, которая постарается одержать победу на «Дакаре» на автомобиле с электрической трансмиссией в комбинации с эффективным устройством преобразования энергии.

«Я рад участвовать в этом потрясающем проекте, – сказал трехкратный победитель "Дакар" Сайнс. – У нас есть четкая цель – мы хотим сразу выйти в лидеры».

Команда Audi Sport — Петерансель, Сайнс и Экстрём © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Команду Toyota Gazoo Racing представляют два бывших чемпиона – Нассер Аль-Аттия из Катара и Жиниэль де Вильерс из Южной Африки. Трехкратный чемпион «Дакара» Аль-Аттия хочет стать первым гонщиком из Ближнего Востока, который победит в ралли на домашней арене, и постарается это сделать на новой модели Toyota Hilux T1+.

«Мы отправляемся на "Дакар" на нашей новой машине T1+, – сказал Аль-Аттия. – Теперь у нас больше колеса и ход подвески – это серьезное преимущество на пересеченной местности».

Нассер Аль-Аттия и Матьё Бомель на испытаниях перед «Дакаром» в Дубае © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Жиниэль де Вильерс на ралли «Дакар-2021» © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

9-кратный победитель чемпионата мира по ралли Себастьен Лёб тоже будет участвовать в «Дакаре-2022» на автомобиле T1+. Француз уже дважды поднимался на подиум «Дакара»; в этот раз он сядет за руль Prodrive BRX Hunter вместе с новым напарником Фабьеном Луркином.

«Сейчас мы в лучшей форме по сравнению с предыдущим годом, поэтому будем бороться за лидерство на каждом этапе», – рассказал Лёб.

На гонке в Саудовской Аравии Лайя Санс пересядет с мотоцикла на автомобиль. Гонщица из Испании уже 11 раз участвовала в ралли «Дакар» – в том числе была в десятке лучших, – и теперь будет бороться за победу на MINI JCW Buggy. Куба Пжигонски из Польши – еще один представитель команды, которая шесть раз побеждала на «Дакаре», и тоже будет за рулем полноприводного MINI JCW Buggy.

«Я знаю, что машина не доставит мне хлопот, и это вселяет уверенность, – говорит Санс. – На таком автомобиле я смогу хорошо начать гонку и достойно финишировать».

В 2022 году Себастьен Лёб постарается впервые победить на «Дакаре» © Kin Marcin/Red Bull Content Pool В этом году Лайя Санс уже соревновалась в нескольких гоночных дисциплинах © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В ралли 2022 года Сирил Деспрэ, пятикратный победитель «Дакара», представит амбициозный проект GEN Z. Главная цель GEN Z – выиграть «Дакар» на автомобиле с водородным двигателем.

«Нам не терпится испытать автомобиль с полностью водородным двигателем в условиях "Дакара", – сказал Деспрэ. – Это большой шаг в развитии гоночного спорта».

Это большой шаг в развитии гоночного спорта Сирил Деспрэ

Ралли «Дакар» займет две недели и пройдет по новому маршруту, который простирается на 8 000 км. Гонка начнется 1 января с 19-километрового пролога между городами Джидда и Хаил. Затем нас ждут 12 этапов с однодневной остановкой на отдых в Эр-Рияде 8 января, а закончится гонка в Джидде 14 января.

Практически на каждом этапе «Дакара», который в третий раз пройдет в Саудовской Аравии, гонщикам придется преодолевать песчаные дюны, поднимающие сложность гонки на новый уровень. Более чем на 70 % гонка состоит из новых трасс, поэтому даже самым опытным водителям нужно быть начеку.