Маттиас Экстрём добыл первую победу на «Дакар-2022»

Восьмой этап легендарного ралли-марафона «Дакар»в Саудовской Аравии оказался полон острых и ярких моментов. К радости российских болельщиков, три лучших результата в классе грузовиков показали экипажи титулованной команды «КАМАЗ-мастер» . Кроме того, третье время в зачёте лёгких прототипов продемонстрировал россиянин Павел Лебедев. Благодаря победе на спецучастке в лидеры мото-зачёта вышел Сэм Сандерленд. Успех в гонке Александр Жиру позволил ему оторваться от преследователей в борьбе за титул в классе квадроциклов. Первую победу на «Дакар» в этом году добыл автогонщик Маттиас Экстрём, а братья Гочалы отпраздновали успех в зачёте мотовездеходов.

Смотри обзор ключевых моментов восьмого этапа «Дакар-2022» прямо сейчас:

Dakar Daily – День 8

Сотников победил и ещё на шаг приблизился к защите титула

Сотников победил и ещё на шаг приблизился к защите титула © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Действующий чемпион «Дакар» и нынешний лидер зачёта класса грузовиков Дмитрий Сотников стал победителем восьмого этапа легендарного ралли-марафона. Российский пилот на три минуты 11 секунд опередил своего соотечественника и напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал ещё один пилот великолепной «Синей Армады» Эдуард Николаев, проигравший победителю шесть минут 11 секунд. Таким образом, российский коллектив «КАМАЗ-мастер» укрепил свои шансы на завоевание победного хет-трика по итогам ралли-рейда.

Российский коллектив сделал шаг навстречу золотому хет-трику © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Лидерство в общем зачёте уверенно принадлежит Дмитрию Сотникову. Гандикап 36-летнего гонщика над Эдуардом Николаевым составляет 11 минут 25 секунд. Третье место в генеральной классификации грузовиков занимает Антон Шибалов, уступая лидеру чуть более 40 минут.

«У нас всё хорошо на финише, обошлось без потерь. Первая половина этапа была полностью песчаной, были дюны второго и третьего уровней, причем они отличались от прошлых дней – были намного суше и мягче, и проблем хватало у всех участников. Мы сами не везде могли заехать по прямой, приходилось даже объезжать одну дюну. В зоне нейтрализации не увидел наших основных соперников. Как понимаю, у них возникли сложности в дюнах.

Дмитрий Сотников продолжает возглавлять общий зачёт в классе грузовиков © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Вторая половина была с жестким дорожным покрытием, красивыми каньонами и каменистыми руслами, с небольшим триалом и почти без дюн. На быстрой каменистой и навигационной части маршрута старались выбрать баланс темпа и надежности», – приводит слова Дмитрия Сотникова официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар-2022». Этап 8. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 03:56:42 Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») + 00:03:11 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:06:11

«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 30:02:36 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:11:25 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:40:23

Сэм Сандерленд вышел в лидеры мото-зачёта

Сэм Сандерленд вышел в лидеры мото-зачёта © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Сэм Сандерленд стал победителем девятого спецучастка «Дакар-2022», опередив на без малого три минуты чилийца Пабло Кинтанилью, финишировавшего вторым. Третье время в гонке показал гонщик команды Red Bull KTM Factory Team Маттиас Валькнер, уступивший лидеру четыре минут 11 секунд. Благодаря этому результату Сандерленд вышел на первое место в общем зачёте мото-класса. Его отрыв от ближайшего преследователя Валькнера составляет три минуты 45 секунд. На третье место в классе переместился Адриен ван Беверен, проигрывающий лидеру четыре минуты 43 секунды.

«Дакар-2022». Этап 8. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) — 03:48:02 Пабло Кинтанилья (Honda) +00:02:53 Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:04:11

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) — 27:38:42 Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:03:45 Адриен ван Беверен (Yamaha) + 00:04:43

Маттиас Экстрём добыл первую победу на «Дакар-2022»

Маттиас Экстрём добыл первую победу на «Дакар-2022» © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Чемпион мира по ралли-кроссу и двукратный чемпион DTM Маттиас Экстрём впервые в этом году стал победителем этапа «Дакар». Шведский гонщик на 49 секунд опередил легендарного французского пилота Стефана Петеранселя. Третьим к финишу добрался Себастьен Лёб, уступивший победителю три минуты с небольшим.

Впрочем, пальму лидерства в зачёте автомобилистов всё ещё удерживает Нассер Аль-Аттия. Однако, его гандикап над Себастьеном Лёбом сократился на семь минут и теперь составляет без малого 38 минут. Третье место авто-классе занимает Язиид Аль-Раджхи, уступающий лидеру 53 минуты с небольшим.

«Дакар-2022». Этап 8. Автомобили:

Маттиас Экстрём (Audi) — 03:43:21 Стефан Петерансель (Audi) + 00:00:49 Себастьен Лёб (BRX) + 00:03:08

«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 27:45:52 Себастьен Лёб (BRX) + 00:37:58 Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 00:53:13

Сэт Квинтеро вновь оказался лучшим

Сэт Квинтеро вновь оказался лучшим © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро из команды Red Bull Off-Road Junior Team добыл восьмую из девяти возможных побед на спецучастках «Дакар-2022». Однако, после провала на втором этапа и 10-часового штрафа, американец не является претендентом на титул. На очередном этапе ралли-марафона Квинтеро на без малого 12 минут опередил Себастьяна Эрикссона, финишировавшего вторым. Всего спустя полминуты после шведа до финиша добрался россиянин Павел Лебедев, ставший в гонке третьим.

Лидерство в классе удерживает Франсиско Лопес Контардо с отрывом от ближайшего преследователя Эрикссона на час 19 минут с небольшим. Удивительно, но чилиец не выиграл ни одного этапа на «Дакар-2022», а на двух последних спецучастках даже не пробился в тройку лучших. Всё это говорит о том, что Контардо решил не рисковать и постарается добыть титул с минимальными потерями для себя, даже если трофей не будет подкреплен сладостью победе. А вот третье место в классе занимает испанка Кристина Гутьеррес, успевающая лидеру без малого три часа.

«Дакар-2022». Этап 8. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 04:17:14 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:11:57 Павел Лебедев (MSK RALLY TEAM) + 00:12:32

«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 32:51:39 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 01:19:01 Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 02:55:30

Братья Гочалы завоевали победный дубль

Домжала победил и нацелился побороться с Лопесом Контардо © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Поляк Марек Гочал завоевал победу на девятом спецучастке легендарного ралли-марафона «Дакар-2022», опередив на две минуты 48 секунд своего брата Михала, финишировавшего вторым. Третье место в гонке занял американец Остин Джонс, уступивший победителю восемь минут 10 секунд.

Впрочем, именно Джонс продолжает удерживать лидерство в классе мотовездеходов с отрывом от ближайшего преследователя в лице Жерара Фарреса Гуэля в шесть минут 38 секунд. Третье место в зачёте занимает Михал Гочал, уступающий лидеру без малого 15 минут.

«Дакар-2022». Этап 8. Мотовездеходы:

Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) — 04:36:14 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:02:48 Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:08:10

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:

Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 34:12:38 Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + ​​00:06:38 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:14:49

Жиру победил и увеличил отрыв

Борьба в классе квадроциклов достигла предела © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Победителем восьмого этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов стал лидер зачёте Александр Жиру. Француз на 48 секунд опередил бразильца Марсело Медейроса, победившего на предыдущем спецучастке. Третьим к финишу добрался американец Пабло Копетти, отставший от победителя на 12 минут 26 секунд.

Таким образом, преимущество Жиру над Копетти в генеральной классификации по итогам этапа увеличилось и достигло чуть более получаса. А вот на третье место в турнирной таблице по итогам спецучастка взобрался поляк Камил Вишневски, уступающий лидеру более двух часов.

«Дакар-2022». Этап 8. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) — 05:02:08 Марсело Медейрос (TEAM MARCELO MEDEIROS) + 00:00:48 Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:12:26

«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 34:41:02 Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:30:47 Камил Вишневски (Yamaha) + 02:12:11