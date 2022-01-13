Эдуард Николаев победил на 11 этапе и настиг лидера перед финалом «Дакар»

Пятикратный обладатель «Золотого бедуина» в качестве боевого пилота Эдуард Николаев стал победителем 11-го этапа 44-й версии легендарного ралли-марафона «Дакар-2022» в Саудовской Аравии. 37-летний россиянин на 15 секунд опередил своего напарника по команде

Андрея Каргинова, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал ещё один представитель великой «Синей Армады» Дмитрий Сотников, принеся коллективу победный хет-трик на этапе.