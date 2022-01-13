Эдуард Николаев победил на 11 этапе и настиг лидера перед финалом «Дакар»
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Эдуард Николаев победил на 11 этапе и настиг лидера перед финалом «Дакар»

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» стал победителем предпоследнего спецучастка легендарного ралли-марафона и обострил интригу в зачёте грузовиков накануне решающей гонки.
Автор Evgeniy Kolychev
Читать 7 минОпубликовано
Предпоследний 11-й этап 44-й версии легендарного ралли-марафона «Дакар-2022» в Саудовской Аравии оказался полон интриг и неожиданностей. Очередной победный хет-трик в классе грузовиков завоевала именитая российская команда «КАМАЗ-мастер». В зачёте мотоциклов и мотовездеходов произошла смена лидера. Накал страстей вырос и в авто-классе, где лидерство удерживает Нассер Аль-Аттия. Александр Жиру ушёл в отрыв в генеральной классификации квадрациклов, а Сэт Квинтеро добыл 11-ю победу среди лёгких прототипов.
Пропустил важные события «Дакар-2022»? Читай о случившемся на предыдущих этапах легендарного ралли-марафона.
Обзор этапов «Дакар-2022»

«КАМАЗ-мастер» победным дублем начал ралли «Дакар» 2022

Экипажи Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева …

Андрей Каргинов завоевал первую победу на «Дакар» с …

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» отпраздновал …

Дмитрий Сотников упрочил лидерство в классе грузовиков …

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» завоевал важную …

Эдуард Николаев стал сильнейшим на четвёртом этапе …

Российский гонщик показал лучшее время на …

Данило Петруччи стал первым гонщиком MotoGP, …

31-летний итальянец провел сезон-2021 MotoGP в …

«КАМАЗ-мастер» завоевала тройной подиум на шестом …

Экипажи великолепной «Синей Армады» заняли три …

Антон Шибалов завоевал первую победу на «Дакар-2022»

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» финишировал …

Маттиас Экстрём добыл первую победу на «Дакар-2022»

Чемпион мира по ралли-кроссу 2016 года и …

Эдуард Николаев стал победителем девятого этапа …

Пилот «КАМАЗ-мастер» отпраздновал третью победу …

Дмитрий Сотников упрочил защиту титула победой на 10-м …

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» завоевал свою 15 …

Смотри обзор ключевых моментов одиннадцатого этапа «Дакар-2022» прямо сейчас:
18 мин.
Dakar Daily – День 11

Николаев победил и сохранил интригу накануне финала

Anton Shibalov (RUS), del KAMAZ Master, durante la etapa 5 del Rally Dakar 2022 de Riyadh a Buraydah, Arabia Saudita el 7 de enero de 2022.
«КАМАЗ-мастер» мчит за полным комплектом наград в классе грузовиков
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool
Пятикратный обладатель «Золотого бедуина» в качестве боевого пилота Эдуард Николаев стал победителем 11-го этапа 44-й версии легендарного ралли-марафона «Дакар-2022» в Саудовской Аравии. 37-летний россиянин на 15 секунд опередил своего напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал ещё один представитель великой «Синей Армады» Дмитрий Сотников, принеся коллективу победный хет-трик на этапе.
Именно Сотников удерживает лидерство в генеральной классификации грузового зачёта, опережая Николаева на восемь минут 18 секунд. А это означает, что интрига в борьбе за титул в классе грузовиков сохранится до самого финиша. Третье место в зачёте занимает ещё один пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, уступающий лидеру чуть более часа. Таким образом, российская команда претендует на завоевание полного комплекта медалей на «Дакар-2022».
Эдуард Николаев мчит к победе
Эдуард Николаев мчит к победе
© Red Bull Content Pool
«Сегодня был сложный и интересный спецучасток, мне он напомнил аргентинские этапы «Дакара» в Южной Америке. Гонка была на выносливость. Очень сильное бездорожье, много сложных песков и дюн. Но мы справились. В одном месте с другими экипажами пришлось покрутиться в поисках скрытой контрольной точки. На одной из дюн застрял Дмитрий Сотников, и мы помогли нашему экипажу выбраться. До зоны нейтрализации добрались уже втроем – к нам присоединился Андрей Каргинов. Настоящий дакаровский рабочий день, таких бы нам побольше. Для многих такие условия стали неожиданными», – приводит слова Эдуарда Николаев официальный сайт «КАМАЗ-мастер».
«Дакар-2022». Этап 11. Грузовики:
  1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 03:54:45
  2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») + 00:00:15
  3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 00:02:00
«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:
  1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54:53
  2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:08:18
  3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 01:04:50

Сэм Сандерленд выходит в лидеры перед финальным этапом

Sam Sunderland rips through a dune in the Dubai desert while filming his new edit, Yalla.
Сэм Сандерленд продолжает погоню за "Золотым бедуином" на "Дакар-2022"
© Naim Chidiac/Red Bull Content Pool
Предпоследний 11-й этап ралли-марафона «Дакар-2022» в классе-мотоциклов оказался полон неожиданностей. Победу в гонке добыл аргентинец Кевин Бенавидес из команды Red Bull KTM Factory Team, всего на четыре секунды опередив британца Сэма Сандерленда. Спустя две минуты с лишним к финишу добрался португалец Хоаким Родригес, ставший третьим.
Благодаря успеху на этапе и провалу Адриена ван Беверена, финишировавшего 15-м, Сэм Сандерленд возглавил генеральную классификацию зачёта мотоциклов накануне решающей гонки. Его отрыв от ближайшего преследователя Пабло Кинтанилья составляет без малого семь минут. На третье место в классе поднялся Маттиас Валькнер из команды Red Bull KTM Factory Team, уступая лидеру семь минут 15 секунд.
«Дакар-2022». Этап 11. Мотоциклы:
  1. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) — 03:30:56
  2. Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) + 00:00:04
  3. Хоаким Родригес (HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY) + 00:02:26
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:
  1. Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) — 37:04:05
  2. Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:06:52
  3. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:07:15

Сайнс побеждает, Аль-Аттия сохраняет лидерство

Нассер Аль-Аттия – один из главный фаворитов в борьбе за победу на «Дакар»
Нассер Аль-Аттия – один из главный фаворитов в борьбе за победу на «Дакар»
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool
Именитый испанец и отец пилота Ф-1 Карлос Сайнс-старший стал победителем 11-го этапа «Дакар-2022». Четырехкратный обладатель «Золотого бедуина» на три минуты с небольшим опередил аргентинца Лусио Альвареса, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке продемонстрировал швед Маттиас Экстрём, уступивший победителю без малого четыре минуты.
Лидерство в зачёте перед решающим спецучастком сохранил катарец Нассер Аль-Аттия. Его гандикап над ближайшим преследователем накануне финального этапа составляет 33 минуты 19 секунд, что делает Аль-Аттия главным претендентом на титул. Третье место в генеральной классификации зачёта внедорожников занимает Язиид Аль-Раджхи, уступающий лидеру более часа.
«Дакар-2022». Этап 11. Автомобили:
  1. Карлос Сайнс (​​TEAM AUDI SPORT) — 03:29:32
  2. Лусио Альварес (OVERDRIVE TOYOTA) + 00:03:10
  3. Маттиас Экстрём (TEAM AUDI SPORT) + 00:03:53
«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:
  1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:49:51
  2. Себастьен Лёб (BRX) + 00:33:19
  3. Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 01:03:43

Сэт Квинтеро поднимает планку до нового предела

Quintero
Quintero
© Art Eugenio / Red Bull Content Pool
Сэт Квинтеро завоевал 11-ю победу на ​​«Дакар-2022», однако из-за провала на втором этапе ралли-марафона, по итогам которого 19-летний гонщик получил 10-часовой штраф, американец не является претендентом на чемпионский титул. На предпоследнем спецучастке 44-й версии «Дакар» Квинтеро на 15 минут с небольшим опередил Себастьяна Эрикссона, финишировавшего вторым. Спустя 20 секунд после шведа к финишу добрался Франсиско Лопес Контардо, являющийся лидером зачёта лёгких прототипов.
В генеральной классификации зачёта чилиец опережает Эрикссона на 55 минут с небольшим. Третье место в турнирной таблице занимает испанка Кристина Гутьеррес, проигрывая лидеру более четырёх с половиной часов.
​​«Дакар-2022». Этап 11. Лёгкие протопиты:
  1. Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 03:57:53
  2. Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:15:18
  3. Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:15:38
«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:
  1. Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 43:56:34
  2. Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:55:36
  3. Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 04:31:22

Жерар Фаррес Гуэль вышел в лидеры перед финальным этапом

Борьба за победу в зачёте мотовездеходов
Борьба за победу в зачёте мотовездеходов
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Поляк Марек Гочал добыл шестую победу в рамках легендарного ралли-марафона «Дакар-2022», опередив на три с половиной минуты Жерара Фарреса Гуэля, ставшего вторым. Третьим к финишу добрался литовец Рокас Бацюшка, уступивший лидеру чуть более шести минут.
Благодаря показанному на 11-м этапе результату, Жерар Фаррес Гуэль возглавил общий зачёт класса мотовездеходов, опередив в нём Остина Джонса, финишировавшего на спецучастке лишь шестым. Таким образом, перед финальным этапом гандикап Гуэля над Джонсом составляет всего минуту и 41 секунду. А это означает, что борьба за титул в зачёте будет как никогда горячей. Третье место в классе занимает Марек Гочал, уступая лидеру 18 минут и также претендуя на титул.
«Дакар-2022». Этап 11. Мотовездеходы:
  1. Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) — 04:13:12
  2. Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:03:37
  3. Рокас Бацюшка (SOUTH RACING CAN-AM) + 00:06:08
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:
  1. Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 45:24:07
  2. Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:01:41
  3. Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:17:59

Александр Жиру уходит в отрыв от преследователей

Casale en la etapa diez del Dakar
Гонки на пределе возможностей в классе квадроциклов на легендарном "Дакаре"
© [unknown]
Марсело Медейруш стал победителем 11-го этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов, опередив на пять с небольшим минут Камила Вишневски, ставшего вторым. Третье время на спецучастке показал Франсиско Морено, уступивший победителю без малого 10 минут.
Лидерство в общем зачёте с огромным отрывом от преследователей удерживает Александр Жиру. Второе место в генеральной классификации занимает Франсиско Морено, уступая лидеру два часа 41 минуту. Третьим в зачёте числится Камил Вишневски, проигрывающий лидеру два часа 45 минут!
«Дакар-2022». Этап 11. Квадроциклы:
  1. Марсело Медейруш (TEAM MARCELO MEDEIROS) — 04:53:29
  2. Камил Вишневски (Yamaha) + 00:05:04
  3. Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 00:09:48
«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:
  1. Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 47:26:25
  2. Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 02:41:24
  3. Камил Вишневски (Yamaha) + 02:44:55