Эдуард Николаев победил на 11 этапе и настиг лидера перед финалом «Дакар»

Предпоследний 11-й этап 44-й версии легендарного ралли-марафона «Дакар-2022» в Саудовской Аравии оказался полон интриг и неожиданностей. Очередной победный хет-трик в классе грузовиков завоевала именитая российская команда «КАМАЗ-мастер». В зачёте мотоциклов и мотовездеходов произошла смена лидера. Накал страстей вырос и в авто-классе, где лидерство удерживает Нассер Аль-Аттия. Александр Жиру ушёл в отрыв в генеральной классификации квадрациклов, а Сэт Квинтеро добыл 11-ю победу среди лёгких прототипов.
Пропустил важные события «Дакар-2022»? Читай о случившемся на предыдущих этапах легендарного ралли-марафона.
Смотри обзор ключевых моментов одиннадцатого этапа «Дакар-2022» прямо сейчас:
Dakar Daily – День 11
Николаев победил и сохранил интригу накануне финала
Пятикратный обладатель «Золотого бедуина» в качестве боевого пилота Эдуард Николаев стал победителем 11-го этапа 44-й версии легендарного ралли-марафона «Дакар-2022» в Саудовской Аравии. 37-летний россиянин на 15 секунд опередил своего напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал ещё один представитель великой «Синей Армады» Дмитрий Сотников, принеся коллективу победный хет-трик на этапе.
Именно Сотников удерживает лидерство в генеральной классификации грузового зачёта, опережая Николаева на восемь минут 18 секунд. А это означает, что интрига в борьбе за титул в классе грузовиков сохранится до самого финиша. Третье место в зачёте занимает ещё один пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, уступающий лидеру чуть более часа. Таким образом, российская команда претендует на завоевание полного комплекта медалей на «Дакар-2022».
«Сегодня был сложный и интересный спецучасток, мне он напомнил аргентинские этапы «Дакара» в Южной Америке. Гонка была на выносливость. Очень сильное бездорожье, много сложных песков и дюн. Но мы справились. В одном месте с другими экипажами пришлось покрутиться в поисках скрытой контрольной точки. На одной из дюн застрял Дмитрий Сотников, и мы помогли нашему экипажу выбраться. До зоны нейтрализации добрались уже втроем – к нам присоединился Андрей Каргинов. Настоящий дакаровский рабочий день, таких бы нам побольше. Для многих такие условия стали неожиданными», – приводит слова Эдуарда Николаев официальный сайт «КАМАЗ-мастер».
«Дакар-2022». Этап 11. Грузовики:
- Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 03:54:45
- Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») + 00:00:15
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 00:02:00
«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54:53
- Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:08:18
- Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 01:04:50
Сэм Сандерленд выходит в лидеры перед финальным этапом
Предпоследний 11-й этап ралли-марафона «Дакар-2022» в классе-мотоциклов оказался полон неожиданностей. Победу в гонке добыл аргентинец Кевин Бенавидес из команды Red Bull KTM Factory Team, всего на четыре секунды опередив британца Сэма Сандерленда. Спустя две минуты с лишним к финишу добрался португалец Хоаким Родригес, ставший третьим.
Благодаря успеху на этапе и провалу Адриена ван Беверена, финишировавшего 15-м, Сэм Сандерленд возглавил генеральную классификацию зачёта мотоциклов накануне решающей гонки. Его отрыв от ближайшего преследователя Пабло Кинтанилья составляет без малого семь минут. На третье место в классе поднялся Маттиас Валькнер из команды Red Bull KTM Factory Team, уступая лидеру семь минут 15 секунд.
«Дакар-2022». Этап 11. Мотоциклы:
- Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) — 03:30:56
- Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) + 00:00:04
- Хоаким Родригес (HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY) + 00:02:26
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:
- Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) — 37:04:05
- Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:06:52
- Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:07:15
Сайнс побеждает, Аль-Аттия сохраняет лидерство
Именитый испанец и отец пилота Ф-1 Карлос Сайнс-старший стал победителем 11-го этапа «Дакар-2022». Четырехкратный обладатель «Золотого бедуина» на три минуты с небольшим опередил аргентинца Лусио Альвареса, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке продемонстрировал швед Маттиас Экстрём, уступивший победителю без малого четыре минуты.
Лидерство в зачёте перед решающим спецучастком сохранил катарец Нассер Аль-Аттия. Его гандикап над ближайшим преследователем накануне финального этапа составляет 33 минуты 19 секунд, что делает Аль-Аттия главным претендентом на титул. Третье место в генеральной классификации зачёта внедорожников занимает Язиид Аль-Раджхи, уступающий лидеру более часа.
«Дакар-2022». Этап 11. Автомобили:
- Карлос Сайнс (TEAM AUDI SPORT) — 03:29:32
- Лусио Альварес (OVERDRIVE TOYOTA) + 00:03:10
- Маттиас Экстрём (TEAM AUDI SPORT) + 00:03:53
«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:
- Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:49:51
- Себастьен Лёб (BRX) + 00:33:19
- Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 01:03:43
Сэт Квинтеро поднимает планку до нового предела
Сэт Квинтеро завоевал 11-ю победу на «Дакар-2022», однако из-за провала на втором этапе ралли-марафона, по итогам которого 19-летний гонщик получил 10-часовой штраф, американец не является претендентом на чемпионский титул. На предпоследнем спецучастке 44-й версии «Дакар» Квинтеро на 15 минут с небольшим опередил Себастьяна Эрикссона, финишировавшего вторым. Спустя 20 секунд после шведа к финишу добрался Франсиско Лопес Контардо, являющийся лидером зачёта лёгких прототипов.
В генеральной классификации зачёта чилиец опережает Эрикссона на 55 минут с небольшим. Третье место в турнирной таблице занимает испанка Кристина Гутьеррес, проигрывая лидеру более четырёх с половиной часов.
«Дакар-2022». Этап 11. Лёгкие протопиты:
- Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 03:57:53
- Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:15:18
- Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:15:38
«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:
- Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 43:56:34
- Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:55:36
- Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 04:31:22
Жерар Фаррес Гуэль вышел в лидеры перед финальным этапом
Поляк Марек Гочал добыл шестую победу в рамках легендарного ралли-марафона «Дакар-2022», опередив на три с половиной минуты Жерара Фарреса Гуэля, ставшего вторым. Третьим к финишу добрался литовец Рокас Бацюшка, уступивший лидеру чуть более шести минут.
Благодаря показанному на 11-м этапе результату, Жерар Фаррес Гуэль возглавил общий зачёт класса мотовездеходов, опередив в нём Остина Джонса, финишировавшего на спецучастке лишь шестым. Таким образом, перед финальным этапом гандикап Гуэля над Джонсом составляет всего минуту и 41 секунду. А это означает, что борьба за титул в зачёте будет как никогда горячей. Третье место в классе занимает Марек Гочал, уступая лидеру 18 минут и также претендуя на титул.
«Дакар-2022». Этап 11. Мотовездеходы:
- Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) — 04:13:12
- Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:03:37
- Рокас Бацюшка (SOUTH RACING CAN-AM) + 00:06:08
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:
- Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 45:24:07
- Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:01:41
- Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:17:59
Александр Жиру уходит в отрыв от преследователей
Марсело Медейруш стал победителем 11-го этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов, опередив на пять с небольшим минут Камила Вишневски, ставшего вторым. Третье время на спецучастке показал Франсиско Морено, уступивший победителю без малого 10 минут.
Лидерство в общем зачёте с огромным отрывом от преследователей удерживает Александр Жиру. Второе место в генеральной классификации занимает Франсиско Морено, уступая лидеру два часа 41 минуту. Третьим в зачёте числится Камил Вишневски, проигрывающий лидеру два часа 45 минут!
«Дакар-2022». Этап 11. Квадроциклы:
- Марсело Медейруш (TEAM MARCELO MEDEIROS) — 04:53:29
- Камил Вишневски (Yamaha) + 00:05:04
- Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 00:09:48
«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:
- Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 47:26:25
- Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 02:41:24
- Камил Вишневски (Yamaha) + 02:44:55