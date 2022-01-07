Данило Петруччи стал первым гонщиком MotoGP, выигравшим этап «Дакара»

Пятый этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2022», проходящий по территории Саудовской Аравии, оказался богатым на громкие события. Именитая российская команда «КАМАЗ-мастер» сделала очередной победный хет-трик сделав ещё один шаг на встречу завоевания полного комплекта наград. Итальянец Данило Петруччи стал первым в истории «Дакар» гонщиком MotoGP, завоевавшим победу на этапе. Южноамериканец Хэнк Лейтган сотворил сенсацию в классе автомобилей, финишировав первым на спецучастке. Американец Сэт Квинтеро завоевал пятую победу в классе лёгких прототипов. Бразилец Родриго Луппи де Оливейра добыл первую победу на «Дакар-2022» и возглавил зачёт мотовездеходов, а француз Александр Жиру повторил это же достижение в классе квадроциклов.

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Dakar Daily – День 5

«КАМАЗ-мастер» завоевал победный хет-трик на пятом этапе «Дакар-2022»

«КАМАЗ-мастер» завоевал победный хет-трик на пятом этапе «Дакар-2022» © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Россиянин Андрей Каргинов добыл вторую победу на ралли «Дакар-2022», опередив напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова на две минуты 25 секунд. Третье время на пятом этапе ралли-марафона показал ещё один россиянин Эдуард Николаев, уступивший лидеру пять минут с небольшим. Благодаря очередному тройному подиуму, легендарная «Синяя Армада» претендует на победный хет-трик. Первое место в зачёте занимает Дмитрий Сотников, опережая на девять минут 53 секунды Эдуарда Николаева и на 27 минут 27 секунд Антон Шибалова, также представляющего «КАМАЗ-мастер».

«Сегодня был рабочий спецучасток: очень много камней и извилистых дорожек, где можно было найти свою траекторию, подрезать, тем более наши машины позволяют это делать. Взяли высокий темп со старта, пытались накатить впереди идущие грузовики и смогли обогнать шесть соперников. В такие моменты видишь преимущество КАМАЗа и наших экипажей, которые могут ехать быстрее других представителей зачета. Старались держаться к нашим ребятам поближе, чтобы в случае чего оперативно помочь запчастями», – приводит слова Андрея Каргинова официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар-2022». Этап 5. Грузовики:

Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 04:03:02 Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 00:02:25 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:05:08

«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 19:09:20 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:09:53 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:27:27

Данило Петруччи переписал историю «Дакар»

Данило Петруччи переписал историю «Дакар» © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Итальянец Данило Петруччи, выступавший в сезоне-2021 MotoGP в составе Tech3 KTM Factory Racing, стал первым в истории «Дакар» гонщиком чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, ставшим победителем этапа легендарного ралли-марафона. 31-летний гонщик всего лишь на две секунды опередил Росса Бранча из Ботсваны и на пять секунд – чилийца Хосе Игнасио Корнеджо.

Лидерство в общем зачёте продолжает удерживать британец Сэм Сандерленд. Однако его гандикап над Матиасом Уолкером из Red Bull KTM Factory Team по итогам пятого этапа сократился на полминуты и теперь составляет две минуты 29 секунд. Третье место в классе занимает француз Адриен ван Беверен, уступающий лидеру без малого шесть минут.

«Дакар-2022». Этап 5. Мотоциклы:

Данило Петруччи (KTM) — 03:23:46 Росс Бранч (Yamaha) + 00:00:02 Хосе Игнасио Корнеджо (Honda) + 00:00:05

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (Gas Gas) – ​​19:01:50 Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:02:29 Адриен ван Беверен (Yamaha) + 00:05:59

Хэнк Лейтган преподносит сенсацию

Лёб сократил отставание от лидера и претендует на победу на «Дакар-2022» © DPPI/Red Bull Content Pool

Сенсационную победу в классе автомобилей на пятом этапе «Дакар-2022» добыл южноафриканец Хэнк Лейтган, опередивший без малого на две минуты Себастьена Лёба, добравшегося до финиша вторым. Третье время на спецучастке показал аргентинец Лусио Альварес, уступивший победителю две минуты 10 секунд. Благодаря этому результату, Альварес сумел выйти на третье место в зачёте, уступая лидеру авто-класса Нассер Аль-Аттия 51 минуту 15 секунд. А вот идущий вторым в зачёте Лёб сократил отставание от катарца на три минуты до 35 минут 10 секунд.

«Дакар-2022». Этап 5. Автомобили:

Хэнк Лейтган (TOYOTA GAZOO RACING) – 03:53:28 Себастьен Лёб (BRX) + 00:01:58 Лусио Альварес (Toyota) + 00:02:10

«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 17:24:23 Себастьен Лёб (BRX) + 00:35:10 Лусио Альварес (Toyota) + 00:51:15

Сэт Квинтеро выиграл пятый спецучасток на «Дакар-2022»

Сэт Квинтеро выиграл пятый спецучасток на «Дакар-2022» © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро завоевал свою пятую победу на «Дакар-2022», опередив на восемь минут 46 секунд чилийца Франсиско Лопеса Контардо, финишировавшего вторым. Третье место на пятом этапе «Дакар-2022» занял швед Себастьян Эрикссон. Несмотря на этот успех, после провала на втором этапе Квинтеро находится за пределами лидирующей тройки генеральной классификации класса лёгких прототипов, который возглавляет Контардо. Отрыв чилийца от разместившегося на втором месте в зачёте Эрикссона составляет 22 минуты 16 секунд. Третье место удерживает француз Филипп Пинчедез, уступая лидеру больше двух часов.

«Дакар-2022». Этап 5. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 04:21:10 ​​Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:08:46 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:10:03

«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) – 20:38:29 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:22:16 Филипп Пинчедез (Can-Am) + 02:05:38

Родриго Луппи де Оливейра прерывает гегемонию поляков

Интрига в классе SSV сохраняется © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Родриго Луппи де Оливейра впервые победил на «Дакар-2022», прервав гегемонию польских гонщиков, финишировавших первыми на всех предыдущих спецучастках. Бразилец на две минуты 33 секунды опередил Михала Гочала из Польши и на четыре минуты 10 секунд россиянина Сергея Карякина. Успех на пятом этапе ралли-марафона позволил Родриго Луппи де Оливейра возглавить зачёт мотовездеходов с гандикапом в четыре минуты 27 секунд над идущим вторым Остином Джонсом. На третье место в зачёте поднялся испанец Жерар Фаррес Гуэль, уступающий лидеру 23 минуты 28 секунд.

«Дакар-2022». Этап 5. Мотовездеходы:

Родриго Луппи де Оливейра – 04:44:54 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:02:33 Сергей Карякин (BRP Can-Am) + 00:04:10

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:

Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) – 21:21:33 Остин Джонс (Can-Am) + 00:04:27 Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) + 00:23:28

Жиру побеждает и выходит в лидеры

Сражение за победу в классе квадроциклов на «Дакаре» в Саудовской Аравии © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Александр Жиру стал победителем пятого этапа ралли «Дакар-2022» в классе квадроциклов. Француз на 12 минут 41 секунду опередил Камила Вишневски из Польши. Третьим к финишу добрался американец Пабло Копетти, уступивший лидеру 17 минут 13 секунд. Благодаря этому успеху Жиру вышел на первое место в генеральной классификации зачёта квадроциклов, опережая Копетти на три минуты 53 секунды. На третье место в классе вышел действующий чемпион «Дакар» аргентинец Мануэль Андухар, уступающий лидеру 33 минуты 13 секунд.

«Дакар-2022». Этап 5. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 04:28:09 Камил Вишневски (Yamaha) + 00:12:41 Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:17:13

«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 24:08:10 Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:03:53 Мануэль Андухар (7240 TEAM) + 00:33:13