Эдуард Николаев стал сильнейшим на четвёртом этапе «Дакар-2022»

Четвёртый этап ралли-марафона «Дакар-2022» в Саудовской Аравии оказался одним из самых продолжительных в календаре соревнований – маршрут спецучастка составил 460 километров. Триумфом он завершился для россиянина Эдуарда Николаева, который вместе с титулованной командой «КАМАЗ-мастер» имеет весомые шансы занять весь подиум по итогам ралли-рейда. В мото-зачёте гонщик Red Bull KTM Factory Team вплотную приблизился к лидеру, а в авто-классе ещё на шаг к четвёртому титулу прибился Нассер Аль-Аттия. В зачёте лёгких прототипов Сэт Квинтеро добыл третью победу, у квадроциклистов третьим финишировал россиянин Александр Максимов, а в классе мотовездеходов вновь победил спортсмен из Польши.

Смотри обзор ключевых моментов четвёртого этапа «Дакар-2022» прямо сейчас:

Dakar Daily – День 4

Эдуард Николаев завоевал уверенную победу на четвёртом этапе

«КАМАЗ-мастер» удерживает лидерство на «Дакар-2022» в классе грузовиков © DPPI / Red Bull Content Pool

Россиянин Эдуард Николаев во второй раз в этом году показал лучшее время на спецучастке ралли-марафона «Дакар». Титулованный гонщик на минуту 35 секунд опередил своего напарника по «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова. Третий результат на четвёртом этапе показал голландец Янус ван Кастерен. Лидер зачёта Дмитрий Сотников по окончанию спецучастка получил минутный штраф и оказался на четвёртом месте.

Несмотря на это, Сотников уверенно лидирует в классе грузовиков, опережая Николаева на семь минут 10 секунд. Третье место занимает ещё один наш соотечественник Антон Шибалов, с отставанием от лидера на 24 минуты с небольшим. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» претендует на завоевание победного хет-трика на «Дакар-2022».

«Всё отлично, хороший результат. Ехали ровно и стабильно, у многих были проблемы с навигацией - искали скрытую точку. У нас же с этим вопросов не возникло. Сегодня у Владимира Геннадьевича день рождения. Хотели ему подарить хороший результат, и, думаю, это нам удалось», – приводит слова Эдуарда Николаева официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар-2022». Этап 4. Грузовики:

Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 04:14:46 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:01:35 Янус ван Кастерен (PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO) + 00:03:44

«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 15:03:53 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:07:10 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:24:05

Матиас Уолкер приблизился к лидеру мото-зачёта

Матиас Уолкер приблизился к лидеру мото-зачёта © KTM Images

Хоан Барреда оказался быстрейшим на четвёртом этапе «Дакар-2022» в классе мотоциклов. Испанец на три минуты 37 секунд опередил чилийца Пабло Кинтанилья, финишировавшего вторым. Третьим финишную черту пересёк португалец Руй Гонсалвеш, проигравший победителю без малого семь минут.

Впрочем, несмотря на вторую в 2022 году победу, Хоан Барреда всё ещё находится за пределами первой тройки турнирной таблицу. Пальму первенства в ней по-прежнему удерживает Сэм Сандерленд. На второе место вышел пилот Red Bull KTM Factory Team, уступающий лидеру всего три минуты. Третье место в генеральной классификации занимает француз Адриен ван Беверен, проигрывающий лидеру без малого пять минут.

«Дакар-2022». Этап 4. Мотоциклы:

Хоан Барреда (Honda) – 04:07:76 Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:03:37 Руй Гонсалвеш (Sherco) + 00:06:59

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (Gas Gas) – ​​15:30:01 Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:03:00 Адриен ван Беверен (Yamaha) + 00:04:54

Аль-Аттия увеличил отрыв от конкурентов на пути к четвёртому «Золотому бедуину»

Аль-Аттия увеличил отрыв от конкурентов на пути к 4-му «Золотому бедуину» © DPPI / Red Bull Content Pool

Наиболее плотная конкуренция в борьбе за победу на четвёртом этапе произошла в классе автомобилей, где победителя и обладателя бронзовых наград спецучастка разделили всего 52 секунды. Победу в принципиальной борьбе вырвал трёхкратный обладатель «Золотого бедуина» и пятикратный вице-чемпион ралли «Дакар» Нассер Аль-Аттия. 51-летний катарец на 25 секунд опередил главного конкурента в борьбе за титул Себастьена Лёба. Третье место на четвёртом этапе занял Карлос Сайнс.

Таким образом Аль-Аттия ещё больше увеличил и без того огромный отрыв от именитого француза, доведя его до неприличных 38 минут с хвостиком. На третье место в турнирной таблице сенсационно поднялся аравиец Язиид Аль-Раджхи, уступающий лидеру 49 минут 15 секунд.

«Дакар-2022». Этап 4. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 03:54:40 Себастьен Лёб (BRX) + 00:00:25 Карлос Сайнс (TEAM AUDI SPORT) + 00:00:52

«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 13:26:02 Себастьен Лёб (BRX) + 00:38:05 Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 00:49:15

Победитель трёх этапов «Дакар-2022» всё ещё далёк от группы лидеров

Победитель трёх этапов «Дакар-2022» всё ещё далёк от группы лидеров © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро добыл четвёртую победу на пяти спецучастках «Дакар-2022». На чётвертом этапе ралли-рейда американец на семь минут 50 секунд опередил ​​Гийома де Мевиуса, добравшегося до финиша вторым. Третьим спецучасток завершил Франсиско Лопес Контардо, отставший от победителя на 15 минут 26 секунд.

Однако, именно чилиец возглавляет зачёт лёгких прототипов с колоссальным отрывом от шведа Себастьяна Эрикссона в без малого 21 минуту. На третье место сенсационно прорвался француз Филипп Пинчедез, проигрывающий лидеру почти два часа. Вследствии провала на втором этапе, победитель первого, третьего и четвёртого этапов Сэт Квинтеро располагается следом за лидерами и пока не претендует на завоевание «Золотого бедуина».

«Дакар-2022». Этап 4. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 04:25:13 ​​Гийом де Мевиус (OT3) + 00:07:50 Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:15:26

«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) – 16:08:33 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:20:59 Филипп Пинчедез (Can-Am) + 01:46:09

Джонс удерживает лидерство без золота в копилке

Сражение за победу к зачёте SSV © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Удивительный зачёт мотовездехов – во всех пяти спецучастках «Дакар-2022» победу завоевали польские гонщики, а пальму лидерства в генеральной классификации удерживает американец. На четвёртом этапа легендарного ралли-марафона успех отпраздновал Михал Гочал, сравнявшись по числу побед со своим братом Мареком. Поляк на четыре минуты 11 секунд опередил бразильца Родриго Луппи де Оливейра. Третьим к финишу добрался Остин Джонс, уступивший победителю пять минут 21 секунду.

Именно Джонс, не выигравший ни единой гонки в этом году, удерживает лидерство в зачёте с гандикапом четыре минуты 13 секунд над Родриго Луппи де Оливейра. Следом за ними в турнирной таблице зачёта расположился Михал Гочал, отстающий от лидера на 10 минут 33 секунды.

«Дакар-2022». Этап 4. Мотовездеходы:

Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) – 04:44:54 Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) + 00:04:11 Остин Джонс (Can-Am) – 00:05:21

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:

Остин Джонс (Can-Am) – 16:44:08 Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) + 00:04:13 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:10:33

Действующий чемпион пытается защитить титул, но претенденты пока впереди

Сражние за успех на"Дакар" в Саудовской Аравии в классе квадарациклов © Dan Vojtech

Аргентинец Мануэль Андухар стал победителем четвёртого этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов. Действующий чемпион легендарного ралли-марафона на минуту 16 секунд опередил француза Александр Жиру. К радости отечественных болельщиков, третьим к финишу добрался россиянин Александр Максимов, уступивший лидеру две с небольшим минуты.

Впрочем, лидерство в классе продолжает удерживать американец Пабло Копетти. Его преимущество над расположившимся в турнирной таблице вторым французом Александром Жиру составляет 13 минут 20 секунд. Третье место в зачёте занимает Александр Максимов из России, отстающий от лидера на 27 минут 55 секунд.

«Дакар-2022». Этап 4. Квадроциклы:

Мануэль Андухар (7240 TEAM) – 05:12:20 Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + ​​00:01:16 Александр Максимов (CHYR MARI) + 00:02:08

«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:

Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) – 19:26:41 Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:13:20 Александр Максимов (CHYR MARI) + 00:27:55