Эдуард Николаев стал победителем девятого этапа "Дакар-2022"
© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Эдуард Николаев стал победителем девятого этапа «Дакар-2022»

Пилот «КАМАЗ-мастер» отпраздновал третью победу на спецучастке в этом году и приблизил российский коллектив к завоеванию полного комплекта наград.
Автор Evgeniy Kolychev
Читать 6 минОпубликовано
Девятый этап «Дакар-2022» оказался полон взлётов и падений, борьбы на полной скорости, проколов и обидных сходов. К радости российских болельщиков, победным дублем в классе грузовиков отметились пилоты «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Пилот Red Bull Off-Road Junior Team Сэт Квинтеро завоеввл седьмую подряд победу в классе лёгких прототипов, а гонщик Red Bull KTM Factory Team Маттиас Валькнер возглавил зачёт мотоциклом. Первый успех на «Дакар-2022» в авто-классе отпраздновал опытный Жиниэль де Вильерс. Марек Гочал добыл пятую победу в классе мотовездеходов, а Пабло Копетти оказался лучшим в зачёте квадроциклов.

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Dakar Daily – День 9

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Николаев добился успеха и сократил отставание от лидера

Dmitry Sotnikov (RUS), del KAMAZ Master, durante la etapa 5 del Rally Dakar 2022 de Riyadh a Buraydah, Arabia Saudita el 7 de enero de 2022.
«КАМАЗ-мастер» продолжает погоню за полным комплектом наград «Дакар-2022»
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool
Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев показал лучшее время на девятом этапе «Дакар-2022», опередив на две с половиной минуты своего напарника по команде и лидера зачёта грузовиков Дмитрия Сотникова, ставшего вторым. Третье время на спецучастке продемонстрировал Мартин Мацик из команды IVECO.
Лидерство в общем зачёте удерживает действующий обладатель «Золотого бедуина» Дмитрий Сотников. 36-летний пилот на две с половиной минуты опережает своего напарника Эдуарда Николаева. Третье место в генеральной классификации зачёта грузовиков занимает Антон Шибалов, уступающий лидеру 41 минуту с небольшим. Таким образом, именитая «Синяя Армада» имеет весомые завоевать тройной подиум по итогам 44-й версии легендарного ралли-марафона.
«Хороший спецучасток с камнями и руслами. Дюн было поменьше, чем вчера, и по сложности они были проще. Проблем у нашего экипажа не возникло –с навигацией справились, техника не подвела. Не повезло Андрею Каргинову, который менял колесо, и Дмитрию Сотникову, потерявшему время на поиске скрытой точки», – приводит слова Эдуарда Николаева официальный сайт «КАМАЗ-мастер».
«Дакар-2022». Этап 9. Грузовики:
  1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 02:38:43
  2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 00:02:34
  3. Мартин Мацик (IVECO) + 00:02:37
«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:
  1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:43:53
  2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:08:51
  3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:41:18

Маттиас Валькнер возглавил зачёт мотоциклов

Matthias Walkner
Маттиас Валькнер возглавил зачёт мотоциклов
© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
Хосе Игнасио Корнеджо стал победителем девятого этапа ралли-марафона «Дакар-2022». Чилиец на минуту 26 секунд опередил Кевина Бенавидеса из команды Red Bull KTM Factory Team, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал Рикки Брабек, уступивший победителю минуту 47 секунд.
В то же время генеральную классификацию мото-класса возглавил пилот Red Bull KTM Factory Team Маттиас Валькнер. Австриец обошёл в турнирной таблице провалившего девятый этап британца Сэма Сандерленда и теперь опережает его в борьбе за титул на две минуты 12 секунд. Третью строчку в зачёте занимает Адриен ван Беверен, уступающий лидеру без малого четыре минуты.
«Дакар-2022». Этап 9. Мотоциклы:
  1. Хосе Игнасио Корнеджо (Honda) — 02:29:30
  2. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) + 00:01:26
  3. Рикки Брабек (Honda) + 00:01:47
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:
  1. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — 30:14.03
  2. Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) + 00:02:12
  3. Адриен ван Беверен (Yamaha) + 00:03:56
Жиниэль де Вильерс отпраздновал первую победу на «Дакар-2022»
Жиниэль де Вильерс отпраздновал первую победу на «Дакар-2022»
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро завоевал девятую победу на ​​«Дакар-2022»

Seth Quintero (EE.UU.), del Red Bull off-road Junior Team USA, durante la etapa 8 del Rally Dakar 2022 de Al Dawadimi a Wadi Dawasir,Arabia Saudita el 10 de enero de 2022.
Сэт Квинтеро завоевал девятую победу на ​​«Дакар-2022»
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool
Сэт Квинтеро добыл очередную седьмую подряд победу на этапах ​​«Дакар-2022». Американец на две минуты 20 секунд опередил напарницу по команде RED BULL OFF-ROAD TEAM USA Кристину Гутьеррес. Третьим к финишу добрался лидер зачёта Франсиско Лопес Контардо, уступивший победителю пять с половиной минут. К слову, для чилийца этот финиш в призах стал первым за последних три этапа ​​«Дакар-2022».
Тем не менее Контардо более чем уверенно удерживает пальму лидерства опережая ближайшего преследователя в лице Себастьяна Эрикссона на час 20 минут. Более чем на три часа от лидера отстает Фернандо Альварез, расположившийся на третьем месте генеральной классификации класса лёгких прототипов.
Несмотря на победы в девяти из десяти возможных спецучастков ​​«Дакар-2022», Сэт Квинтеро фактически лишил себя шансов на титул. На втором этапе ралли-марафона американец сошёл с дистанции, за что получил 10-часовой штраф.
​​«Дакар-2022». Этап 9. Лёгкие протопиты:
  1. Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 02:50:04
  2. Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 00:02:20
  3. Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:05:29
«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:
  1. Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 35:47:12
  2. Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 01:19:51
  3. Фернандо Альварез (Can-Am) + 03:06:21

Джонс не победил, но увеличил отрыв

Борьба в классе мотовездеходов на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии
Борьба в классе мотовездеходов на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии
© Marcelo Maragni
Марек Гочал добыл вторую подряд и пятую для себя победу на «Дакар-2022», опередив в рамках девятого этапа ралли-марафона на 58 секунд американца Остина Джонса. Третьим к финишу добрался родной брат победителя Михал, уступивший родственнику чуть больше двух с половиной минут.
Лидерство в классе удерживает Джонс, увеличив гандикап от испанца Жерара Фарреса Гуэля до 13 минут 47 секунд. Следом за ними в турнирной таблице генеральной классификации зачёта мотовездеходов располагается Михал Гочал, уступающий лидеру 16 минут 27 секунд.
«Дакар-2022». Этап 9. Мотовездеходы:
  1. Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) — 03:00:52
  2. Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:00:58
  3. Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:02:36
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:
  1. Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 37:14:28
  2. Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:13:47
  3. Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:16:27

Копетти победил и слегка сократил отставание от лидера

Неуступчивая борьба в классе квадрациклов
Неуступчивая борьба в классе квадрациклов
© Alfred Jürgen Westermeyer
Пабло Копетти стал победителем девятого этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов. Американец на шесть минут 16 секунд опередил лидера зачёта квадроциклов Александра Жиру из Франции. Третье место на спецучастке показал аргентинец Франсиско Морено, уступивший лидеру девять минут с небольшим.
Впрочем, отрыв Жиру от Копетти в генеральной классификации зачёта квадроциклов всё ещё является внушительным и составляет 24 с половиной минуты. Третью строчку в классе занимает Камил Вишневски, уступая лидеру более двух с половиной часов.
«Дакар-2022». Этап 9. Квадроциклы:
  1. Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) — 03:18:58
  2. Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:06:16
  3. Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 00:09:05
«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:
  1. Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 38:06:16
  2. Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:24:31
  3. Камил Вишневски (Yamaha) + 02:38:02