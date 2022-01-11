Эдуард Николаев стал победителем девятого этапа «Дакар-2022»

Девятый этап «Дакар-2022» оказался полон взлётов и падений, борьбы на полной скорости, проколов и обидных сходов. К радости российских болельщиков, победным дублем в классе грузовиков отметились пилоты «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Пилот Red Bull Off-Road Junior Team Сэт Квинтеро завоеввл седьмую подряд победу в классе лёгких прототипов, а гонщик Red Bull KTM Factory Team Маттиас Валькнер возглавил зачёт мотоциклом. Первый успех на «Дакар-2022» в авто-классе отпраздновал опытный Жиниэль де Вильерс. Марек Гочал добыл пятую победу в классе мотовездеходов, а Пабло Копетти оказался лучшим в зачёте квадроциклов.

Смотри обзор ключевых моментов девятого этапа «Дакар-2022» прямо сейчас:

Dakar Daily – День 9

Пропустил важные события «Дакар-2022»? Читай о случившемся на предыдущих этапах легендарного ралли-марафона.

Николаев добился успеха и сократил отставание от лидера

«КАМАЗ-мастер» продолжает погоню за полным комплектом наград «Дакар-2022» © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев показал лучшее время на девятом этапе «Дакар-2022», опередив на две с половиной минуты своего напарника по команде и лидера зачёта грузовиков Дмитрия Сотникова, ставшего вторым. Третье время на спецучастке продемонстрировал Мартин Мацик из команды IVECO.

Лидерство в общем зачёте удерживает действующий обладатель «Золотого бедуина» Дмитрий Сотников. 36-летний пилот на две с половиной минуты опережает своего напарника Эдуарда Николаева. Третье место в генеральной классификации зачёта грузовиков занимает Антон Шибалов, уступающий лидеру 41 минуту с небольшим. Таким образом, именитая «Синяя Армада» имеет весомые завоевать тройной подиум по итогам 44-й версии легендарного ралли-марафона.

«Хороший спецучасток с камнями и руслами. Дюн было поменьше, чем вчера, и по сложности они были проще. Проблем у нашего экипажа не возникло –с навигацией справились, техника не подвела. Не повезло Андрею Каргинову, который менял колесо, и Дмитрию Сотникову, потерявшему время на поиске скрытой точки», – приводит слова Эдуарда Николаева официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

«Дакар-2022». Этап 9. Грузовики:

Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 02:38:43 Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 00:02:34 Мартин Мацик (IVECO) + 00:02:37

«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:43:53 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:08:51 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:41:18

Маттиас Валькнер возглавил зачёт мотоциклов

Маттиас Валькнер возглавил зачёт мотоциклов © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Хосе Игнасио Корнеджо стал победителем девятого этапа ралли-марафона «Дакар-2022». Чилиец на минуту 26 секунд опередил Кевина Бенавидеса из команды Red Bull KTM Factory Team, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал Рикки Брабек, уступивший победителю минуту 47 секунд.

В то же время генеральную классификацию мото-класса возглавил пилот Red Bull KTM Factory Team Маттиас Валькнер. Австриец обошёл в турнирной таблице провалившего девятый этап британца Сэма Сандерленда и теперь опережает его в борьбе за титул на две минуты 12 секунд. Третью строчку в зачёте занимает Адриен ван Беверен, уступающий лидеру без малого четыре минуты.

«Дакар-2022». Этап 9. Мотоциклы:

Хосе Игнасио Корнеджо (Honda) — 02:29:30 Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) + 00:01:26 Рикки Брабек (Honda) + 00:01:47

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:

Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — 30:14.03 Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) + 00:02:12 Адриен ван Беверен (Yamaha) + 00:03:56

Жиниэль де Вильерс отпраздновал первую победу на «Дакар-2022» © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро завоевал девятую победу на ​​«Дакар-2022»

Сэт Квинтеро завоевал девятую победу на ​​«Дакар-2022» © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро добыл очередную седьмую подряд победу на этапах ​​«Дакар-2022». Американец на две минуты 20 секунд опередил напарницу по команде RED BULL OFF-ROAD TEAM USA Кристину Гутьеррес. Третьим к финишу добрался лидер зачёта Франсиско Лопес Контардо, уступивший победителю пять с половиной минут. К слову, для чилийца этот финиш в призах стал первым за последних три этапа ​​«Дакар-2022».

Тем не менее Контардо более чем уверенно удерживает пальму лидерства опережая ближайшего преследователя в лице Себастьяна Эрикссона на час 20 минут. Более чем на три часа от лидера отстает Фернандо Альварез, расположившийся на третьем месте генеральной классификации класса лёгких прототипов.

Несмотря на победы в девяти из десяти возможных спецучастков ​​«Дакар-2022», Сэт Квинтеро фактически лишил себя шансов на титул. На втором этапе ралли-марафона американец сошёл с дистанции, за что получил 10-часовой штраф.

​​«Дакар-2022». Этап 9. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 02:50:04 Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 00:02:20 Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:05:29

«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 35:47:12 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 01:19:51 Фернандо Альварез (Can-Am) + 03:06:21

Джонс не победил, но увеличил отрыв

Борьба в классе мотовездеходов на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии © Marcelo Maragni

Марек Гочал добыл вторую подряд и пятую для себя победу на «Дакар-2022», опередив в рамках девятого этапа ралли-марафона на 58 секунд американца Остина Джонса. Третьим к финишу добрался родной брат победителя Михал, уступивший родственнику чуть больше двух с половиной минут.

Лидерство в классе удерживает Джонс, увеличив гандикап от испанца Жерара Фарреса Гуэля до 13 минут 47 секунд. Следом за ними в турнирной таблице генеральной классификации зачёта мотовездеходов располагается Михал Гочал, уступающий лидеру 16 минут 27 секунд.

«Дакар-2022». Этап 9. Мотовездеходы:

Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) — 03:00:52 Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:00:58 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:02:36

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:

Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 37:14:28 Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:13:47 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:16:27

Копетти победил и слегка сократил отставание от лидера

Неуступчивая борьба в классе квадрациклов © Alfred Jürgen Westermeyer

Пабло Копетти стал победителем девятого этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов. Американец на шесть минут 16 секунд опередил лидера зачёта квадроциклов Александра Жиру из Франции. Третье место на спецучастке показал аргентинец Франсиско Морено, уступивший лидеру девять минут с небольшим.

Впрочем, отрыв Жиру от Копетти в генеральной классификации зачёта квадроциклов всё ещё является внушительным и составляет 24 с половиной минуты. Третью строчку в классе занимает Камил Вишневски, уступая лидеру более двух с половиной часов.

«Дакар-2022». Этап 9. Квадроциклы:

Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) — 03:18:58 Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:06:16 Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 00:09:05

«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 38:06:16 Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:24:31 Камил Вишневски (Yamaha) + 02:38:02