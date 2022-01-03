«КАМАЗ-мастер» победным дублем начал ралли «Дакар» 2022

44-й ежегодный ралли-марафон «Дакар» в Саудовской Аравии по маршруту из Хаиль в Джидду, традиционно стартовавший в первый день нового года, удивил любителей гонок множеством ярких моментов. Победным дублем в классе грузовиков на первом этапе, разделенном на два спецучастка, отметились экипажи легендарной российской команды «КАМАЗ-мастер». Пальму первенства в зачёте мотоциклов завоевал Дэниэл Сандерс, а у автомобилистов лучшим оказался титулованный Нассер Аль-Аттия. Успех Сэта Квинтеро позволил ему возглавить турнирную таблицу зачёта лёгких прототипов, в то время как в ходе яростной борьбы лучшее время среди гонщиков на мотовездеходах показал Арон Домжала. Кроме того, сенсация произошла и в классе квадрациклов, где зачёт возглавил андердог из Литвы Лаисвидас Канциус.

«КАМАЗ-мастер» мчит за победой на «Дакар-2022»

Дмитрий Сотников © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Хет-триком на стартовом отрезке первого этапа ралли «Дакар-2022» отметилась команда «КАМАЗ-мастер» . В первый день соревнований экипажи Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова заняли три первых места в зачёте грузовиков. При этом разрыв между победителем Николаевым и финишировавшим третьим Каргиновым составил всего 15 секунд. Однако второй день ралли-марафона в статусе лидера завершил уже Дмитрий Сотников, оторвавшийся от Эдуарда Николаева на 38 секунд. А вот Андрей Каргинов, столкнувшийся со сложностями с навигацией, уступил третье место чеху Алеш Лопрайсу, проигравшего лидеру девять минут и 15 секунд. Таким образом по итогам первого этапа зачёт грузовиков возглавил Сотников, выигрывая у Николаева 31 секунду, Лопрайс уступает лидеру без малого 10 минут.

«КАМАЗ-мастер» идёт за победой на «Дакар-2022» © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

«Первая часть этапа была песчаной, немного непонятной по навигации. Где-то километров через 50 пришлось поменяться местами с Эдиком: возвращались за скрытой путевой точкой. Дорога была чистой и без пыли, что позволяло ехать максимально быстро. А ближе к зоне нейтрализации попался сложный триалистый подъём. Выбрали правое направление, но дорога стала сужаться, и пришлось не рисковать и спускаться – в этот момент мимо нас проскочили Эдик и Андрей, и мы поехали за ними.

После 20-минутного отдыха выехали на участок, по которому ездили ещё в 2020 году: большие спуски, песчаная и бугристая дорога. А дальше всех ждала навигационная путаница – видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку. Подъехали и другие участники «Дакара» из разных категорий – все искали выход, ориентируясь на более опытные экипажи. К сожалению, Андрей не смог быстро решить эту головоломку и потерял много времени», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

«Дакар-2022». Этап 1А. Грузовики:

Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 00:13:01 Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 00:00:07 Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») + 00:00:15

«Дакар-2022». Этап 1В. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 04:06:22 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:00:38 Алеш Лопрайс (Praga) + 00:09:15

«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 04:06:22 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:00:31 Алеш Лопрайс (Praga) 00:09:58

Дэниэл Сандерс делает шаг навстречу победе

Дэниэл Сандерс закладывает фундамент в борьбе за титул © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Австралийский гонщик Дэниэл Сандерс затмил конкурентов на двух стартовых отрезках ралли-марафона «Дакар-2022». В субботу Сандерс на минуту опередил чилийца Пабло Кинтанилью и почти на две – Росса Бранча из Ботсваны. А уже на более продолжительном отрезке в воскресенье увеличил отрыв от Кинтанилья ещё на две с небольшим минуты. Третьим во второй день первого этапа к финишу добрался Матиас Уолкер из команды Red Bull KTM Factory Team, отставший от лидера на восемь с половиной минут.

Таким образом по итогам первого этапа отрыв Дэниэла Сандерса от Пабло Кинтанилья составил три минуты и семь секунд. В это же время Матиас Уолкер отстаёт от лидера зачёта на 11 минут и шесть секунд.

«Дакар-2022». Этап 1А. Мотоциклы:

Дэниэл Сандерс (Gas Gas) — 00:55:30 Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:01:00 Росс Бранч (Yamaha) + 00:01:55

«Дакар-2022». Этап 1В. Мотоциклы:

Дэниэл Сандерс (Gas Gas) — 03:43:10 Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:02:07 Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:08:31

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:

Дэниэл Сандерс (Gas Gas) — 04:38:40 Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:03:07 Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:11:06

Нассер Аль-Аттия начал поход за «Золотым бедуином»

Нассер Аль-Аттия начал поход за «Золотым бедуином» © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Трёхкратный победитель ралли-марафона «Дакар» в зачёте внедорожников (2011 на Volkswagen, 2015 на Mini, 2019 на Toyota) в этом году нацелен вернуть трофей в свои руки. На двух стартовых отрезках первого этапа катарский автогонщик не оставил шансов титулованным соперникам, отпраздновав победу с большим отрывом. И если в первой части этапа перевес над финишировавшим вторым Карлосом Сайнсом и добравшимся до финиша третьим Брайаном Барагванатом составил 12 и 36 секунд соответственно. То уже в воскресенье Аль-Аттия в буквальном смысле не снимал ноги с педали газа, оторвавшись от ближайшего преследователя легендарного Себастьена Лёба более чем на 12 минут. А вот третьим во второй день соревнований сенсационно финишировал чех Мартин Прокоп, отставший от Нассер Аль-Аттия на 21 минуту и 21 секунду.

Перед вторым этапом отрыв Нассера Аль-Аттия от Себастьена Лёба составляет 12 минут 44 секунды. Мартин Прокоп отстаёт от лидера на 22 минуты 39 секунд.

«Дакар-2022». Этап 1А. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 00:10:56 Карлос Сайнс (Audi) + 00:00:12 Брайан Барагванат (Century) + 00:00:36

«Дакар-2022». Этап 1В. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 03:19:57 Себастьен Лёб (BRX) + 00:12:07 Мартин Прокоп (Ford) + 00:21:21

«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 03:30:53 Себастьен Лёб (BRX) + 00:12:44 Мартин Прокоп (Ford) + 00:22:39

Сэт Квинтеро уходит в отрыв в классе лёгких прототипов

Сэт Квинтеро уходит в отрыв в классе лёгких прототипов © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Американец Сэт Квинтеро уверенно начал поход за золотом «Дакар-2022», победив на двух отрезках стартового этапа легендарного ралли-марафона. В первой короткой части этапа Сэт на три секунды опередил именитого раллийного гонщика норвежца Андреаса Миккельсена и на пять секунд чилийца Франсиско Лопес Контардо. Однако уже на втором отрезке трассы в воскресенье Квинтеро сумел уйти в отрыв, опередив на без малого две минуты Контардо, вышедшего на второе место. Третьим к финишу добрался швед Себастьян Эрикссон, отставший от Квинтеро на шесть с небольшим минут.

Благодаря успеху Сэт Квинтеро возглавил зачёт класса Т3 с гандикапом в без малого две минуты от Франсиско Лопес Контардо. Почти на семь минут от лидера турнирной таблицы класса отстаёт Себастьян Эрикссон.

«Дакар-2022». Этап 1А. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (OT3) — 00:13:07 Андреас Миккельсен (OT3) + 00:00:03 Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) + 00:00:05

«Дакар-2022». Этап 1В. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (OT3) — 4:08:28 Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) + 00:01:53 Себастьян Эрикссон (Can-Am) + 00:06:11

«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (OT3) — 04:21:35 Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) + 00:01:58 Себастьян Эрикссон (Can-Am) + 00:06:52

Домжала отобрал пальму первенства у соотечественника

Борьба в классе мотовездеходов © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Польские гонщики разыграли победу в классе мотовездеходов на первом этапе ралли-рейда «Дакар-2022». В первый день победу завоевал Марек Гочал, опередив на 14 секунд своего брата Михала и на 18 секунд бразильца Родриго Луппи де Оливейра. Однако во второй день в борьбу включился Арон Домжала, перехвативший лидерство у соотечественника. Поляк на две с лишним минуты опередил американца Остина Джонса и на четыре с половиной минуты – Родриго Луппи де Оливейра. Благодаря этому результату Домжала возглавил зачёт мотовездеходов с гандикапом в без малого две минуты от Джонса и в четыре с малым от Оливейры.

«Дакар-2022». Этап 1А. Мотовездеходы:

Марек Гочал (Can-Am) – 00:13:22 Михал Гочал (Can-Am) + 00:00:14 Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) + 00:00:18

«Дакар-2022». Этап 1В. Мотовездеходы:

Арон Домжала (Can-Am) – 04:23:19 Остин Джонс (Can-Am) + 00:02:07 Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) + 00:04:29

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:

Арон Домжала (Can-Am) – 04:37:26 Остин Джонс (Can-Am) + 00:01:58 Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) + 00:04:02

Андердог из Литвы возглавил зачёт квадроциклов

Андердог из Литвы возглавил зачёт квадроциклов © iGo2Dakar

Первый этап ралли марафона «Дакар-2022» в классе квадроциклов оказался самым загадочным и непредсказуемым во всём зачёте. Победу на первом коротком отрезке в субботу отпраздновал действующий чемпион аргентинец Мануэль Андухар, оторвавшийся от француза Александра Жиру на минуту и 35 секунд, а также от вице-чемпиона 2021 года чилийца Джованни Энрико на две минуты и 35 секунд.

Однако уже во время второй части первого этапа ситуация в классе резко изменилась. Лидерство сенсационно вырвал литовец Лаисвидас Канциус. Андердог на 10 минут с небольшим опередил американца Пабло Копетти, ставшего на этапе 1В вторым. Третьим к финишу вновь добрался Джованни Энрико, отстав от лидера на 12 минут.

Благодаря успеху Канциус впервые в карьере возглавил зачёт класса квадроциклов на «Дакар» с гандикапом более чем в шесть минут от Энрико. На третьем месте располагается Копетти с отставанием почта на 10 минут.

«Дакар-2022». Этап 1А. Квадроциклы:

Мануэль Андухар (Yamaha) — 01:10:10 Александр Жиру (Yamaha) + 00:01:35 Джованни Энрико (Yamaha) + 00:02:35

«Дакар-2022». Этап 1В. Квадроциклы:

Лаисвидас Канциус (Yamaha) — 04:57:02 Пабло Копетти (Yamaha) + 00:10:11 Джованни Энрико (Yamaha) + 00:12:00

«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:

Лаисвидас Канциус (Yamaha) — 06:15:37 Джованни Энрико (Yamaha) + 00:06:10 Пабло Копетти (Yamaha) + 00:09:36