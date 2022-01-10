Антон Шибалов завоевал первую победу на «Дакар-2022»

Успешным для россиян оказался седьмой этап «Дакар-2022» в Саудовской Аравии. Дебютную победу на спецучастке в этом году добыл пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, разделивший подиум со своим напарником по команде Эдуардом Николаевым. Впервые в этом году в тройке лидеров класса лёгких прототипов финишировал наш соотечественник Павел Лебедев. Более того, третье место в генеральной классификации класса квадроциклов удержал россиянин Александр Максимов. Интрига в мото-классе достигла апогея, когда лидера зачёте сместил Адриен ван Беверен. В автомобильном первенстве победу добыл именитый Себастьен Лёб, а в классе мотовездеходов лучшее время показал Жерар Фаррес Гуэль.
Смотри обзор ключевых моментов седьмого этапа «Дакар-2022» прямо сейчас:
Dakar Daily – День 7
Шибалов завоевал первую победу на «Дакар-2022»
Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов стал победителем седьмого этапа легендарного ралли-марафона «Дакар-2022». Наш соотечественник на полторы минуты опередил своего партнера по команде Эдуарда Николаева. Третий результат на спецучастке показал Мартин ван ден Бринк, проигравший победителю четыре минуты 25 секунд. В заключительной части гонки голландец опередивший Дмитрия Сотникова, финишировавшего в минуте с лишним позади. На 13 секунд быстрее Сотникова дистанцию проехал Андрей Каргинов, ставший в воскресенье четвертым.
Лидерство в общем зачёте класса грузовиков удерживает Дмитрий Сотников с отрывом в пять минут 14 секунд от напарника Эдуарда Николаева. На третьем месте в турнирной таблице располагается Антон Шибалов, уступающий лидеру более получаса. Таким образом, титулованная российская «Синяя Армада» стала ещё на шаг ближе к завоеванию золотого хет-трика на «Дакар-2022».
«Сегодня выдался настоящий рабочий спецучасток. Очень сложный в плане навигации – много коротких привязок, где никто не проехал чисто. Судя по тому, сколько заблудившихся грузовиков встретили на пути, с навигацией наш экипаж справился получше остальных», – приводит слова Антона Шибалова официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
«Дакар-2022». Этап 7. Грузовики:
- Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 03:33:17
- Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:01:37
- Мартин ван дер Бринг (MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY IVECO) + 00:04:25
«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 26:05:54
- Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:05:14
- Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:31:25
В мото-зачёте состоялась смена лидера
Большие перемены в стане лидеров класса мотоциклов произошли на седьмом этапа «Дакар-2022». Один из главных фаворитов на титул Дэниел Сандерс попал в аварию ещё до старта этапа, из-за чего был вынужден сойти. Австралиец травмировал левую руку на лиазоне. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу. В то же время победу на спецучастке завоевал Хосе Игнасио Корнеджо, опередив на 44 секунды Кевина Бенавидеса из Red Bull KTM Factory Team. Третьим к финишу добрался аргентинец Хоан Барреда, уступивший победителю две минуты 51 секунду.
Воспользовавшись осечкой лидера, пальму первенства в мото-зачёте захватил француз Адриен ван Беверен. Его отрыв от ближайшего преследователя Матиаса Уолкера из Red Bull KTM Factory Team составляет пять минут 12 секунд. Ещё один гонщик Red Bull KTM Factory Team Кевин Бенавидес благодаря подиуму на воскресном спецучастке поднялся на третье место в общем зачёте, уступая лидеру пять минут 23 секунды.
«Дакар-2022». Этап 7. Мотоциклы:
- Хосе Игнасио Корнеджо (Honda) – 03:28:46
- Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) + 00:00:44
- Хоан Барреда (Honda) + 00:02:51
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:
- Адриен ван Беверен (Yamaha) – 23:45:02
- Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:05:12
- Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) + 00:05:23
Себастьен Лёб делает выпад в сторону трофея
Легендарный французский гонщик Себастьен Лёб стал победителем седьмого этапа ралли «Дакар-2022», на пять минут 26 секунд опередив своего главного конкурента в борьбе за титул Нассера Аль-Аттия. Третьим к финишу добрался именитый испанец Карлос Сайнс-старший, уступивший победителю семь минут 43 секунды. Лидерство в зачёте по итогам седьмого этапа удержал Аль-Аттия. Его отрыв от Лёба сократился до без малого 45 минут. Третье место в зачёте занимает Язиид Аль-Раджхи из Саудовской Аравии, уступающий Аль-Аттия 53 минуты 31 секунду.
«Дакар-2022». Этап 7. Автомобили:
- Себастьен Лёб (BRX) – 03:09:32
- Нассер Аль-Аттия (Toyota) + 00:05:26
- Карлос Сайнс (Audi) + 00:07:43
«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:
- Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 23:52:22
- Себастьен Лёб (BRX) + 00:44:59
- Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 00:53:31
Сэт Квинтеро завоевал седьмую победу на «Дакар-2022»
Американец Сэт Квинтеро стал победителем восьмого спецучастка «Дакар-2022», однако после громкого провала на втором этапе и 10-часового штрафа, не является претендентом на трофей в этом году. На финише Сэт на семь минут 11 секунд опередил испанку Кристину Гутьеррес. На 11 минут 51 секунду от победителя отстал россиянин Павел Лебедев, впервые финишировавший в призах на этапе «Дакар-2022».
Пальму первенства в классе лёгких прототипов занимает чилиец Франсиско Лопес Контардо с гигантским гандикапом в час 24 минуты с небольшим от шведа Себастьяна Эрикссона. Третье место в генеральной классификации у Кристины Гутьеррес, проигрывающей лидеру два часа 14 минут 40 секунд.
«Дакар-2022». Этап 7. Лёгкие протопиты:
- Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 03:45:20
- Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 00:07:11
- Павел Лебедев (MSK RALLY TEAM) + 00:11:51
«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:
- Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) – 28:17:24
- Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 01:24:05
- Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 02:14:40
Жерар Фаррес Гуэль победил и догнал лидера
Испанец Жерар Фаррес Гуэль выжал максимум для себя на седьмом этапе «Дакар-2022». Гонщик на минуту 18 секунд опередил поляка Михала Гочала, добравшегося до финиша вторым. Третьим на спецучастке стал Марек Гочал, уступивший победителю без малого три минуты.
По итогам этапа лидерство в классе удержал американец Остин Джонс. Благодаря успеху на воскресном спецучастке, на второе место вырвался Жерар Фаррес Гуэль, уступающий лидеру шесть минут 33 секунды. Третье место в классе мотовездеходов занимает поляк Михал Гочал, проигрывая Джонсу 20 минут с небольшим.
«Дакар-2022». Этап 7. Мотовездеходы:
- Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) – 04:01:38
- Арон Домжала (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:01:18
- Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:02:57
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:
- Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) – 29:28:14
- Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:06:33
- Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:20:11
Марсело Медейрос впервые победил на «Дакар-2022»
Марсело Медейрос завоевал первую победу на ралли «Дакар-2022». На первом после субботнего перерыва спецучастке ралли-марафона бразилец на три минуты семь секунд опередил француза Александра Жиру, финишировавшего вторым. Третьим к финишу добрался американец Пабло Копетти, проигравший лидеру 16 минут 36 секунд. По итогам седьмого этапа «Дакар-2022» лидерство в зачёте удерживает Жиру с гандикапом от Копетти в 18 минут 21 секунду. Третье место в турнирной таблице занимает россиянин Александр Максимов, проигрывающий лидеру один час и 10 минут с небольшим.
- «Дакар-2022». Этап 7. Квадроциклы:
- Марсело Медейрос (TEAM MARCELO MEDEIROS) – 04:17:18
- Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:03:07
- Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:16:36
«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:
- Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 29:38:54
- Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:18:21
- Александр Максимов (Yamaha) + 01:10:39