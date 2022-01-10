Антон Шибалов завоевал первую победу на «Дакар-2022»

Успешным для россиян оказался седьмой этап «Дакар-2022» в Саудовской Аравии. Дебютную победу на спецучастке в этом году добыл пилот

Антон Шибалов, разделивший подиум со своим напарником по команде Эдуардом Николаевым. Впервые в этом году в тройке лидеров класса лёгких прототипов финишировал наш соотечественник Павел Лебедев. Более того, третье место в генеральной классификации класса квадроциклов удержал россиянин Александр Максимов. Интрига в мото-классе достигла апогея, когда лидера зачёте сместил Адриен ван Беверен. В автомобильном первенстве победу добыл именитый Себастьен Лёб, а в классе мотовездеходов лучшее время показал Жерар Фаррес Гуэль.