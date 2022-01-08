«КАМАЗ-мастер» завоевала тройной подиум на шестом этапе «Дакар-2022»

Шестой этап оказался одним из самых интересных в календаре «Дакар-2022». К радости наших болельщиков, очередной тройной подиум по итогам спецучастка завоевала российская команда «КАМАЗ-мастер». Кроме того, победу в классе квадроциклов отпраздновал наш соотечественник Александр Максимов. Ещё один россиянин – Сергей Карякин – добрался до финиша третьим в классе мотовездеходов. В зачёте лёгких прототипов пятую победу добыл американец Сэт Квинтеро, а следом за ним финишировала испанка Кристина Гутьеррес – на данный момент единственная девушка призёр «Дакар-2022». Победу в автомобильном классе сенсационно завоевал Орландо Терранова, опередив именитого короля DTM Маттиаса Экстрёма. А вот в мото-зачёте после победы Дэниэла Сандерса борьба за титул только обострилась.

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Dakar Daily – День 6

«КАМАЗ-мастер» приблизились к завоеванию полного комплекта наград «Дакар-2022»

Дмитрий Сотников удерживает лидерство в классе грузовиков © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Андрей Каргинов завоевал вторую подряд и третью в этом году победу на ралли «Дакар». Россиянин всего на девять секунд опередил своего напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. Третьим к финишу добрался Эдуард Николаев, уступив победителю 45 секунд. Таким образом, великолепная «Синяя Армада» добыла очередной победный хет-трик и ещё на шаг приблизилась к завоеванию полного комплекта наград на «Дакар-2022». После шестого этапа лидерство в классе грузовиков единолично принадлежит Дмитрию Сотникову, опережающему на 10 минут 29 секунд Эдуарда Николаева. Третье место в общем зачёте у Антона Шибалова, уступающего лидеру 38 минут 17 секунд.

Антон Шибалов идёт третьим в генеральной классификации грузового зачёта © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

«Сегодня штурманский день. Ехать первым было не совсем удобно – грузовики, несмотря на имеющиеся следы, пишут свой курс, подрезают трассу. И в этом плане остальным было проще, они видели наши следы, которые служили для них ориентиром. Понимали такой расклад и старались ехать быстро, совершать много подрезок, но такой стиль вождения рискован – никто не знает, что ждет в промоинах и руслах, есть ли там камни или нет. Единственная заминка произошла ближе к финишу. Потеряли секунд 30 в поиске верного курса, но это не критично. Встретили верблюдов, которые могут представлять опасность, но заранее взяли в сторону и объехали их на безопасном расстоянии.

С машиной всё отлично – коробка передач больше не беспокоит, за что спасибо механикам. Видел, что видеоролик с моим проездом через речку стал популярным. Это произошло уже после того, как нас вытащили из грязи: нужно было перебраться на другой берег и увидели подходящее место. Да, понимал, что там глубокий брод, но берег казался преодолимым, и я решил рискнуть. Единственное, выехали тяжеловато, но это связано с неработающей коробкой. Со стороны, конечно, такой штурм реки выглядит эффектно», – приводит слова Андрея Каргинова официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар-2022». Этап 6. Грузовики:

Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 03:16:16 Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 00:00:09 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:00:45

«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 22:25:45 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:10:29 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:38:17

Битва за титул в мото-зачёте обострилась

Австралиец Дэниэл Сандерс стал победителем шестого этапа «Дакар-2022» в мото-зачёте. Гонщик на две минуты 26 секунд обогнал лидера классификации Сэма Сандерленда, добравшегося до финиша вторым. Третьим финишную черту пересёк Матиас Уолкер из команды Red Bull KTM Factory Team, уступив Сандерленду всего 10 секунд.

На данный момент именно Сандерленд находится ближе всего к завоеванию титула чемпиона «Дакар-2022». Однако его преимущество над Уолкер не так уж и велико и составляет всего две минуты 39 секунд. Третьим в битве за титул идёт Сандерс, отстающий от лидера на пять минут 35 секунд.

«Дакар-2022». Этап 6. Мотоциклы:

Дэниэл Сандерс (Gas Gas) – 00:51:43 Сэм Сандерленд (Gas Gas) + 00:02:26 Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:02:36

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (Gas Gas) – ​​19:55:59 Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:02:39 Дэниэл Сандерс (Gas Gas) + 00:05:35

Терранова преподносит сенсацию

Язиид Аль-Раджхи вышел на второе место в общем зачёте класса автомобилей © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Сенсационную победу на шестом этапе легендарного ралли-марафона «Дакар-2022» завоевал аргентинец Орландо Терранова. 42-летний гонщик на минуту и шесть секунд опередил двукратного чемпиона DTM Маттиаса Экстрёма из Швеции. Третьим к финишу добрался Язиид Аль-Раджхи из Саудовской Аравии, проигравший победителю минуту 49 секунд.

Лидерство в классе по-прежнему принадлежит Нассеру Аль-Аттия, который на огромных 48 минут 54 секунды опережает Аль-Раджхи. Третье место в зачёте у Себастьена Лёба, уступающего лидеру 50 минут 25 секунд.

«Дакар-2022». Этап 6. Автомобили:

Орландо Терранова (BRX) – 03:06:45 Маттиас Экстрём (00:01:06) + 00:01:06 Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 00:01:49

«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 20:37:24 Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 00:48:54 Себастьен Лёб (BRX) + 00:50:25

Сэт Квинтеро добыл шестую победу на «Дакар-2022»

Сэт Квинтеро добыл шестую победу на «Дакар-2022» © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро продолжает демонстрировать мастерство и чистую страсть к гонкам, завоёвывая одну за другой победы на этапах «Дакар-2022». При этом, американец лишился даже математических шансов на титул ещё на втором этапе ралли-марафона, когда сошёл с дистанции и получил за это 10-часовой штраф. Тем не менее на седьмом спецучастке Квинтеро добыл шестую победу в этом году, на 11 минут 21 секунду опередив испанку Кристину Гутьеррес – единственную девушку, завоевашую призы по ходу «Дакар-2022». Третьим к финишу добрался лидер зачёта Франсиско Лопес Контардо, уступивший победителю 13 минут 25 секунд.

Именно чилиец удерживает пальму первенства в классе лёгких прототипов, хотя сам ещё ни разу не побеждал на этапах «Дакар». Следом за ним в турнирной таблице располагается швед Себастьян Эрикссон с отставанием от лидера в 23 минуты с небольшим. Третье место занимает Кристина Гутьеррес, проигрывая Контардо два часа 20 минут с небольшим.

«Дакар-2022». Этап 6. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 03:27:23 Кристина Гутьеррес (OT3) + 00:11:21 ​​Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:13:25

«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) – 24:19:17 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:23:09 Кристина Гутьеррес (OT3) + 02:20:16

Россиянин Карякин вновь финишировал на призовом месте

Россиянин Карякин вновь финишировал на призовом месте © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Марек Гочал завоевал третью победу на спецучастке «Дакар-2022». Поляк на три минуты с небольшим опередил лидера зачёта Родриго Луппи де Оливейра. Всего в двух секундах позади бразильца финишировал наш соотечественник Сергей Карякин, для которого этот подиум стал вторым подряд.

Первое место в классе мотовездеходов уверенно занимает Родриго Луппи де Оливейра с гандикапом от Остина Джонса без малого в семь минут. На третьем месте располагается Михал Гочал, уступая лидеру 28 минут с небольшим.

«Дакар-2022». Этап 6. Мотовездеходы:

Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) – 03:39:24 Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) + 00:03:04 Сергей Карякин (BRP Can-Am) + 00:03:06

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:

Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) – 25:04:01 Остин Джонс (Can-Am) + 00:06:56 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) +00:28:06

Триумф Максимова в классе квадрациклов

Сражение за успех в классе квадроциклов в Саудовской Аравии © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Россиянин Александр Максимов стал главной звездой шестого этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов, завоевав блестящую победу на финише спецучастка. Наш соотечественник всего на девять секунд опередил лидера зачёта Александра Жиру из Франции. Третьим финишную черту пересёк француз Себастьен Суде, уступивший лидеру 39 секунд.

Пальму первенства в классе квадроциклов уверенно удерживает Жиру, опережая ближайшего преследователя американца Пабло Копетти на четыре минуты 52 секунды. Максимов проигрывает лидеру 36 минут 15 секунд.

«Дакар-2022». Этап 6. Квадроциклы:

Александр Максимов (Yamaha) – 01:10:10 Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:00:09 Себастьен Суде (Yamaha) + 00:00:39

«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 25:18:29 Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) + 00:04:52 Александр Максимов (Yamaha) + 00:36:15