Дмитрий Сотников упрочил лидерство в классе грузовиков «Дакар-2022»

Третий этап легендарного ралли-марафона «Дакар-2022», проходящего по необъятной пустыне Саудовской Аравии, оказался полон ярких моментов. К радости российских болельщиков в тройку сильнейших генеральной классификации по итогам 225-километрового спецучастка попали наши соотечественники в трёх классах. В зачёте грузовиков за золотой хет-трик сражается прославленная команда «КАМАЗ-мастер», в классе квадроциклов положение улучшил Александр Максимов, кроме того в зачёте лёгких прототипов в тройке лидеров держится Павел Лебедев. Кроме того, у автомобилистов 40-ю победу на «Дакар» добыл легендарный Карлос Сайнс. В мотозачёте в третий раз подряд весь призовой подиум заняли новые гонщики, а в зачёте мотовездеходов призы завоевали спортсмены из Польши.

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Dakar Daily – День 3

Дмитрий Сотников упрочил лидерство в классе грузовиков

Дмитрий Сотников упрочил лидерство в классе грузовиков © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Спецучасток третьего этапа «Дакар-2022» оказался самым коротким в первой половине ралли-марафона. Его протяженность составила всего 255 километров. Лучше всех с прохождением трассы справился экипаж №500 «КАМАЗ-мастер» , упрочивший лидерство в генеральной классификации грузового зачета. Дмитрий Сотников показал на финише первое время – 2 часа 43 минуты 25 секунд, снова продемонстрировав высокий потенциал нового автомобиля, произведенного в 2021 году. Всего минуту 10 секунд победителю уступил напарник по команде Андрей Каргинов. Третьим к финишу добрался голландец Янус ван Кастерен.

Благодаря этому успеху Дмитрий Сотников упрочил своё положение в генеральной классификации, увеличив отрыв от напарника Эдуарда Николаева до 11 минут 45 секунд. Андрей Каргинов занимает третье место и отстаёт от лидера на 19 минут 44 секунды.

«В целом каждый день всё лучше и лучше, понимание машины приходит. Конечно, в каких-то моментах мы аккуратничаем, вся гонка впереди, надо сберечь машину и сохранить темп. Сегодня всё было хорошо, старались не рисковать. Проехали по камням, но колёса остались целыми. Многие спрашивают, на сколько процентов мы едем. Я пока не знаю ответ, но на сто процентов можно выйти только здесь, на “Дакаре”. Немного сдерживаемся, но запас у нас есть», — сказал Сотников.

«Дакар-2022». Этап 3. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 02:43:25 Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») + 00:01:10 Янус ван Кастерен (PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO) + 00:03:08

«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 10:42:32 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:11:45 Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») + 00:19:44

Родригес побеждает в мото-классе, Сандерленд теряет гандикап

Тоби Прайс из Red Bull KTM Factory Racing мчит по дюнам Саудовской Аравии © DPPI / Red Bull Content Pool

В мотоциклетном классе третий этап подряд призёрами оказываются новые гонщики. На этот раз лучшее время на спецучастке показал португалец Жуакин Родригес на минуту с небольшим опередивший австралийца Тоби Прайса из команды Red Bull KTM Factory Team. Третьим к финишу добрался американец Майсон Кляйн, всего на 11 секунд отставший от Прайса.

Несмотря на то, что тройка лидеров по итогам третьего этапа никак не изменилась, лидер зачёта Сэм Сандерленд потерял какое-либо преимущество и теперь его отрыв от француза Адриена ван Беверена составляет мизерных четыре секунды. Третьим в генеральной классификации числится Матиас Уолкер из Red Bull KTM Factory Team, уступающий лидеру полторы минуты.

«Дакар-2022». Этап 3. Мотоциклы:

Жуакин Родригес (HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY) – 02:34:41 Тоби Прайс (RED BULL KTM FACTORY RACING) + 00:01:03 Майсон Кляйн (BAS DAKAR KTM RACING TEAM) + 00:01:14

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (Gas Gas) – ​​11:13:40 Адриен ван Беверен (Yamaha) + 00:00:04 Матиас Уолкер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:01:30

Сайнс демонстрирует класс, Аль-Аттия удерживает лидерство

Карлос Сайнс одержал 40-ю победу на «Дакар» © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Для 59-летнего Карлоса Сайнса нынешний ралли-марафон «Дакар-2022» стал 16-м в карьере. Испанец четырежды завоевывал «Золотого бедуина» в классе автомобилей и крайний раз увозил главный трофей соревнований в 2020 году. Разумеется, в этом году легендарный гонщик прибыл в Саудовскую Аравию отнюдь не с целью отбыть номер. На третье этапе Сайнс-старший продемонстрировал выдающееся пилотирование и добыл 40-ю победу на «Дакар». В 38 секундах позади него финишировал южноамериканец Хэнк Лейтган. Третьим на спецучастке стал именитый Стефан Петерансель, отставший от Сайнса на минуту 41 секунду.

Однако, результаты третьего этапа никоим образом не сказались на расположении сил в турнирной таблице зачёта автомобилей. Лидерство в классе по-прежнему удерживает Нассер Аль-Аттия. Более того, из-за поломки карданного вала на третьем этапе ралли-марафона, отставание его главного конкурента в борьбе за титул Себастьена Лёба выросло ещё больше и теперь составляет 37 минут 40 секунд. Третьим в турнирной таблице идёт Лусио Альварес, уступающий лидеру 42 минуты с небольшим.

«Дакар-2022». Этап 3. Автомобили:

Карлос Сайнс (TEAM AUDI SPORT) – 02:26:51 Хэнк Лейтган (TOYOTA GAZOO RACING) + 00:00:38 Стефан Петерансель (TEAM AUDI SPORT) + 00:01:41

«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 09:31:22 Себастьен Лёб (BRX) + 00:37:40 Лусио Альварес (Toyota) + 00:42:06

Сэт Квинтеро сделал попытку вернуть утраченное лидерство

Сэт Квинтеро сделал попытку вернуть утраченное лидерство © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Победителем третьего этапа «Дакар-2022» в классе лёгких прототипов стал Сэт Квинтеро, отпраздновавший успех на третьем из четырех спецучастков в этом году. Американец на пять минут 16 секунд опередил чилийца Франсиско Лопеса Контардо, возглавившего зачёт по итогам второго этапа, на котором Квинтеро допустил драматическую ошибку, ценой которой стала потеря пальмы первенства. Третье время на спецучастке показал Себастьян Эрикссон, уступивший лидеру семь с небольшим минут.

По итогам трёх этапов первое место в генеральной классификации занимает Франсиско Лопес Контардо. Его отрыв от идущего вторым Себастьяна Эрикссона составляет девять с небольшим минут. На третьем месте располагается наш соотечественник Павел Лебедев, уступающий лидеру 27 с небольшим минут.

«Дакар-2022». Этап 3. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 02:52:23 Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:05:16 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:07:03

«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) – 11:27:54 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:09:09 Павел Лебедев (Can-Am) + 00:27:05

Польский хет-трик в классе мотовездеходов

Борьба в классе мотовездеходов в Саудовской Аравии © Flavien Duhamel

Братья Марек и Михал Гочал с разницей в две минуты 50 секунд добрались до финиша третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2022», оформив победный дубль для своей семьи. А благодаря третьему месту Арона Домжалы, отставшего от лидера на три с небольшим минуты, весь подиум третьего спецучастка достался представителям Польши.

Однако, успех польских гонщиков никоим образов не повлиял на распределение сил в тройке лидеров генеральной классификации зачёта мотовездеходов. Лидерство в классе по-прежнему удерживает американец Остин Джонс с гандикапом пять минут 23 секунды над бразильцем Родриго Луппи де Оливейра. Третье место занимает испанец Жерар Фаррес Гуэль, отстающий от лидера на 14 с небольшим минут.

«Дакар-2022». Этап 3. Мотовездеходы:

Марек Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) – 02:58:46 Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:02:50 Арон Домжала (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:03:08

«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:

Остин Джонс (Can-Am) – 11:53:53 Родриго Луппи де Оливейра (Can-Am) + 00:05:23 Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) + 00:14:04

Пабло Копетти воспользовался сходом лидера

Битва за титул в классе квадрациклов в Саудовской Аравии © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Андердог из Литвы Лаисвидас Канциус, лидировавший в зачёте квадроциклов после двух стартовых этапов ралли-марафона «Дакар-2022», потерпел неудачу во вторник и выбыл из борьбы за главный трофей соревнований. Осечкой лидера воспользовался американец Пабло Копетти, завоевавший победу на спецучастке с отрывом в две с небольшим минуты от Александр Жиру, финишировавшего вторым. Третий результат показал аргентинец Мануэль Андухар, отставший от лидера на четыре минуты 14 секунд.

Благодаря победе на третьем этапе, Пабло Копетти вышел в лидеры зачёта квадроциклов с внушительным отрывом от Александра Жиру в 15 с половиной минут. Отличной новостью для наших соотечественников оказался выход на третье место генеральной классификации россиянина Александра Максимова, отстающего от Копетти на 29 минут 12 секунд.

«Дакар-2022». Этап 3. Квадроциклы:

Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) — 03:12:48 Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:02:04 Мануэль Андухар (7240 TEAM) + 00:04:14

«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:

Пабло Копетти (DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) – 14:10:56 Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:15:29 Александр Максимов (CHYR MARI) + 00:29:12