Финальный этап 44-й версии легендарного ралли-марафона «Дакар» превзошёл все ожидания и по накалу страстей был близок к хорошо спродюсированному голливудскому фильму или драматическому произведению, признанному классическим. Как ни старался титулованный раллийный гонщик Себастьен Лёб отыграть отставание от лидера авто-класса, ему это не удалось – четырёхкратным обладателем «Золотого бедуина» стал катарец Нассер Аль-Аттия. Чемпионом «Дакар-2022» в мото-зачёте стал британец Сэм Сандерленд, вышедший в лидеры лишь на предпоследнем спецучастке. Уверенного триумфа в классе квадроциклов добился Александр Жиру, конкуренты которого выбыли из соревнований по ходу ралли-марафона.

К радости российских болельщиков, грандиозного триумфа на «Дакар-2022» добился Дмитрий Сотников, завоевавший второй в карьере чемпионский титул в классе грузовиков. Кроме того, 36-летний российский гонщик и помог великой «Синей Армаде» в пятый в истории завоевать полный комплект медалей легендарного ралли-марафона. Историю «Дакар» переписал Сэт Квинтеро, победив на 11 из 12 возможных этапов ралли-рейда. А вот обладателем чемпионского титула в классе мотовездеходов стал Остин Джонс.

Пропустил важные события «Дакар-2022»? Читай о случившемся на предыдущих этапах легендарного ралли-марафона.

Смотри обзор ключевых моментов двенадцатого этапа «Дакар-2022» прямо сейчас:

Дмитрий Сотников – двукратный чемпион «Дакар» в классе грузовиков

Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов, Владимир Чагин и Дмитрий Сотников © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Россиянин Дмитрий Сотников стал триумфатором легендарного ралли-марафона «Дакар-2022» в Саудовской Аравии. 36-летний гонщик завоевал блестящую победу на финальном спецучастке, на 32 секунды опередив чеха Мартина Мацика, ставшего на 12-м этапе вторым. Третье время в гонке показал напарник Сотникова по «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев с отставанием от лидера на минуту 40 секунд.

Именно Николаев стал вице-чемпионом «Дакар-2022», уступив Сотников в турнирной таблице 10 минут. Бронзовые награды 44-й версии легендарного ралли-марафона достались ещё одному пилоту великолепной «Синей Армады» Антону Шибалову, проигравшему чемпиону более часа. Таким образом, российский коллектив в пятый раз в своей истории занял весь пьедестал почёта по итогам «Дакар».

«Дакар-2022». Этап 12. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 01:42:41 Мартин Мацик (Iveco) +00:00:32 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:01:40

«Дакар-2022». Итоговый результат. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37:34 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:09:58 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 01:11:11

Сэм Сандерленд – чемпион «Дакар-2022» в классе мотоциклов

Сэм Сандерленд берёт новую вершину на легендарном ралли-марафоне "Дакар" © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Британец Сэм Сандерленд из команды GASGAS FACTORY RACING стал обладателем «Золотого бедуина» в мото-зачёте. Для 32-летнего гонщика этот трофей стал вторым в карьере. В итоговой турнирной таблице Сандерленд опередил Пабло Кинтанилью, уступившего чемпиону три с половиной минуты. Замкнул тройку призёров Маттиас Валькнер из Red Bull KTM Factory Team, проигравший Сэму почти семь минут.

А вот лучшее время на заключительном 12-м этапе «Дакар-2022» показал Пабло Кинтанилья лишь на 18 секунд опередив Тоби Прайс из Red Bull KTM Factory Team и на 29 секунд чилийца Хосе Игнасио Корнехо Флоримо.

«Дакар-2022». Этап 12. Мотоциклы:

Пабло Кинтанилья (Honda) — 01:40:00 Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) + 00:00:18 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) + 00:00:29

«Дакар-2022». Итоговый результат. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) — 38:47:30 Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:03:27 Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:06:47

Нассер Аль-Аттия – триумфатор «Дакар-2022» в классе внедорожников

Нассер Аль-Аттия летит за трофеем легендарного ралли-марафона "Дакар-2022" © Marcelo Maragni

Катарец Нассер Аль-Аттия завоевал четвёртый титул чемпиона «Дакар-2022» в классе внедорожников. В генеральной классификации авто-зачёта 51-летний гонщик на 27 минут 46 секунд опередил именитого Себастьена Лёба, ставшего вице-чемпионом «Дакар-2022». Третье место в итоговой таблице класса автомобилей занял Язиид Аль-Раджхи из Саудовской Аравии, проигравший лидеру более часа.

В то же время, победителем финального этапа «Дакар-2022» в зачёте автомобилей стал Хэнк Лейтган, опередивший ставшего вторым титулованного Стефана Петеранселя на 49 секунд. Третьим с отставанием на две минуты от победителя этапа к финишу добрался именитый Брайан Барагванат.

«Дакар-2022». Этап 12. Автомобили:

Хэнк Лейтган (TOYOTA GAZOO RACING) — 01:35:19 Стефан Петерансель (TEAM AUDI SPORT) + 00:00:49 Брайан Барагванат (CENTURY RACING) + 00:01:51

«Дакар-2022». Итоговый результат. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 38:33:03 Себастьен Лёб (BRX) + 00:27:46 Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 01:01:13

Сэт Квинтеро переписывает историю ​​«Дакар»

Сэт Квинтеро мчит к финишу ралли-марафона "Дакар-2022" © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро переписал историю ​​«Дакар», завоевав наибольшее количество побед в рамках одного ралли-марафона без завоевания чемпионского титула. Американец выиграл 12 из 13 спецучастков 44-й версии легендарного ралли-рейда, однако из-за аварии на втором этапе и 10-часового штрафа, выбыл из борьбы за трофей ещё на старте ​​«Дакар-2022». В финальной гонке Квинтеро на минуту 23 секунды опередил Себастьяна Эрикссона, добравшегося до финиша вторым. Третье время на спецучастке показал Франсиско Лопес Контардо, уступивший лидеру пять с половиной минут.

По иронии судьбы, именно чилиец Франсиско Лопес Контардо стал обладателем «Золотого бедуина» в классе лёгких прототипов, при этом не завоевав ни единой победы на этапах ​​«Дакар-2022». Более того, его отрыв от шведа Себастьяна Эрикссона, ставшего вице-чемпионом, составил чуть менее часа. Третье место в итоговой таблице класса лёгких прототипов заняла Кристина Гутьеррес отставшая от чемпиона на четыре с половиной часа.

​​«Дакар-2022». Этап 12. Лёгкие протопиты:

Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 01:48:46 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:01:23 Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) + 00:05:31

«Дакар-2022». Итоговый результат. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 45:50:51 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:51:28 Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 04:34:43

Остин Джонс – чемпион «Дакар-2022» в классе мотовездеходов

История мотовездеходов пишется в финале легендарного ралли-марафона "Дакар" © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Литовец Рокас Бацюшка стал победителем 12-го этапа «Дакар-2022», на пять минут 50 секунд опередив поляка Марека Гочала, добравшегося до финиша вторым. Третье время на финальном спецучастке показал Остин Джонс, проиграв победителю почти шесть минут.

Благодаря этому результату именно Остин Джонс стал чемпионом «Дакар-2022». Серебряный комплект медалей достался Жерару Фарресу Гуэлю, проигравшему чемпиону две с половиной минуты. Бронзовые награды завоевал Рокас Бацюшка, отставший от лидера на 15 минут с небольшим.

«Дакар-2022». Этап 12. Мотовездеходы:

Рокас Бацюшка (SOUTH RACING CAN-AM) — 01:51:15 Родриго Луппи де Оливейра (SOUTH RACING CAN-AM) + 00:03:23 Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:05:47

«Дакар-2022». Итоговый результат. Мотовездеходы:

Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 47:22:50 Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:02:37 Рокас Бацюшка (SOUTH RACING CAN-AM) + 00:15:18

Александр Жиру уверенно завоевал золото «Дакар-2022» в зачёте квадроциклов

Борьба за победу в классе квадроциклов на легендарном ралли-марафоне © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Француз Александр Жиру уверенно завоевал титул сильнейшего квадроциклиста «Дакар-2022», опередив ближайшего соперника в итоговой таблице Франсиско Морено более чем на два часа. Третьим в итоговой генеральной классификации зачёта оказался Камил Вишневски, проигравший чемпиону чуть менее двух с половиной часов.

Жиру осторожничал на финальном спецучастке, поэтому финишировал вне первой тройки. А вот лучшее время на 12-м этапе показал аргентинец Франсиско Морено, опередив поляка Камил Вишневски на две минуты 43 секунды. Третьим к финишу добрался бразилец Марсело Медейруш, уступивший победителю этапа почти восемь минут!

«Дакар-2022». Этап 12. Квадроциклы:

Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) — 02:14:13 Камил Вишневски (Yamaha) + 00:02:43 Марсело Медейруш (TEAM MARCELO MEDEIROS) + 00:07:42

«Дакар-2022». Итоговый результат. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 50:00:51 Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 02:21:11 Камил Вишневски (Yamaha) + 02:27:25