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Готов к приключению? Выбери, как пройдет твое ралли «Дакар»
Эта виртуальная гонка – твой шанс узнать, насколько сложной является настоящее ралли «Дакар».
Предупреждаем: скорее всего, у тебя не получится пройти игру с первого раза. Но переживать не стоит – никому не удается покорить ралли «Дакар» с первой попытки. Это одна из самых сложных гонок в мире по нескольким веским причинам, но вот две основные.
Во-первых, она очень долгая – занимает до 14 дней. Во-вторых, ты на самом деле не понимаешь, куда едешь, пока не доберешься до пункта назначения. Хотя гонки на выносливость по пересеченной местности (также известные как ралли-рейды) отличает уникальная черта – использование стенограмм, – необходимо постоянно принимать важные решения.
В этой викторине тебе придется принять несколько таких решений. Но учти – легко не будет. Опять же, так можно сказать и о ралли «Дакар». Сколько попыток потребуется тебе?