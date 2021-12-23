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Ралли «Дакар-2022»: закулисные истории, которые тебе будет интересно узнать
В рамках «Дакара» почти 300 участников проедут 7 500 тысяч километров, поэтому невозможно знать все о самой эпичной гонке в мире автоспорта. Читай все самое интересное, чтобы почувствовать себя своим.
Ралли «Дакар» – это не просто одна большая история, а бесчисленное множество маленьких нюансов. Как иначе, когда более 1000 человек (среди которых гонщики, райдеры и их команды) собираются вместе, чтобы пересечь 7 500 км по пустыням Саудовской Аравии. Каждый из них вложил много сил, чтобы попасть сюда, и когда так много на кону, драматичных историй не избежать.
Это могут быть как истории о таких известных гонщиках, как Себастьен Леб, Стефан Петерансель и Карлос Сайнс, так и случаи с десятками других райдеров и гонщиков, соревнующихся между собой за каждый участок пустыни. Мы выбрали несколько историй – как больших, так и маленьких, – которые сделают турнир еще более интригующим.
01
Класс T1+ – вот где нас ждет настоящая битва
В последние годы за победу в высшем классе сражались такие команды, как X-Raid (Mini John Cooper Works) и Overdrive + Toyota Gazoo Racing. При этом они соревновались по двум разным техническим критериям – для привода с двумя ведущими колесами (багги) и для полного привода. Последние несколько лет у полноприводных автомобилей были небольшие шины, которые больше подвержены проколам и отличаются более слабой колесной базой. В этом году разрешили использовать более широкие шины, более широкие рамы и увеличить ход подвески.
Водители багги с приводом с двумя ведущими колесами по-прежнему могут спускать/накачивать шины прямо из кабины для повышения производительности и оптимизации расхода топлива. Чтобы сбалансировать подачу мощности, FIA введет правила по размеру приточных заслонок.
Таким образом, обе команды выйдут на маршрут на новых автомобилях, поэтому турнирная таблица будет непредсказуемой. Команда Mini выиграла последние два ралли «Дакар», однако в тех двух гонках Toyota Нассера собрала более 80 проколов. Поможет ли ему новый автомобиль выиграть «Дакар» в четвертый раз?
02
Дакар – первая остановка в новой серии чемпионата мира FIA
После долгих лет обсуждений и переговоров наконец-то появился настоящий годичный чемпионат мира по кросс-кантри, одобренный FIA, и сезон начинается на ралли "Дакар". Ранее гонщики могли участвовать в Кубке мира по кросс-кантри ралли, но он не включал ралли "Дакар", которое является важнейшей гонкой в этой дисциплине.
03
Новый Audi RS Q e-tron
В кругах «Дакара» много говорят о 671-HP Audi RS Q e-tron. Этот гибрид, совмещающий в себе преимущества электрического привода и двигателя внутреннего сгорания, – большой шаг в исследованиях и разработках, цель которых – сделать электрокары серьезным участником ралли по бездорожью. Этот автомобиль еще не участвовал в гонках, но, судя по слухам об испытаниях, он один из лучших по производительности. Что бы ни случилось в песках, эта модель наверняка поднимет напряжение (извините за каламбур) среди поклонников «Дакара» по всему миру – тем более что за рулем будут такие первоклассные гонщики, как Петерансель и Сайнс, а также талант-универсал Маттиас Экстрём, участвующий во втором для себя «Дакаре».
04
Лайя Санс пересела с мотоцикла на автомобиль, чтобы доказать свои навыки и целеустремленность
Лайя Санс поставила один из самых впечатляющих рекордов в истории «Дакара» – вот уже 11 лет подряд она финиширует на каждом этапе. Наконец-то она сменила мотоцикл на автомобиль, и хотя ей еще многому нужно научиться, ее навыки и выносливость ставят ее в один ряд с лучшими гонщиками. Стоит ей хорошенько разогнаться – перегнать будет сложно!
05
Молодые гонщики
Как мы уже знаем, пробиться в «Дакар» не так-то просто. Даже чтобы оказаться у стартовой линии, не обойтись без большого бюджета – обычно это является главным препятствием для начинающих гонщиков. Но в последние годы это изменилось, ведь поклонники «Дакара» жаждут увидеть новые таланты.
За кем будет интересно следить? Например, это участники команды Red Bull Off-Road Junior Team Сет Кинтеро и Митч Гутри – мл. – оба уже опробовали пески «Дакара» и хорошо показали себя на соревнованиях в прошлом году. В классе мотоциклов интерес вызывает молодой американец Мейсон Клейн, который хорошо чувствует себя на маршруте и быстро приходит к финишу, а также его товарищ по команде Брэдли Кокс, сын легенды «Дакара» Альфи Кокса. Оба являются членами команды Bas Dakar, гонщики из которой со временем нередко попадают в команды производителей автомобилей.
06
Продуманная навигация и осторожное вождение – вот главные факторы победы
Чем острее конкуренция, тем выше скорость – и риски. Организаторы гонки постараются сдержать скорости за счет сложных дорог и запутанных маршрутов. Разумеется, скорость тоже играет большую роль, но теперь умение читать карту и искать верный маршрут станет особенно важным. Теперь карта предоставляется в цифровом формате, поэтому гонщики не успеют изучить ее и подготовиться – им придется искать маршрут в реальном времени.
07
На мотоциклах победить может кто угодно
В последних пяти ралли «Дакар» побеждали пять разных мотоциклистов, и каждый из них до сих пор участвует в гонках. В этот раз победителем может оказаться каждый из этих пяти, а также множество других талантливых мотоциклистов – как молодых (например, Дэниел Сандерс), так и опытных (например, Начо Корнехо). От команды Red Bull KTM Factory Racing в гонке будут участвовать четыре победителя «Дакара» на своих новых мотоциклах. Среди них победитель последней гонки, Кевин Бенавидес, и победитель чемпионата мира по кросс-кантри 2021, Маттиас Уолкнер. Гарантирована ли кому-либо победа? В «Дакаре» – никогда.
08
Гарантируется только одно: захватывающая победа
Вот что мы знаем точно: гонка стартует 1 января, будет много песка, будет долго и очень сложно. Ведь в «Дакаре» гонщики не соревнуются в контролируемых условиях закрытых кругов, со строгими правилами и под присмотром стюардов – все ровно наоборот. Здесь все зависит только от твоих действий и решений. Если что-то сломается, чинить тебе. Это путешествие в неизвестное, и что бы ни случилось, оно будет эпичным.
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