Ралли «Дакар-2022»: закулисные истории, которые тебе будет интересно узнать

Ралли «Дакар» – это не просто одна большая история, а бесчисленное множество маленьких нюансов. Как иначе, когда более 1000 человек (среди которых гонщики, райдеры и их команды) собираются вместе, чтобы пересечь 7 500 км по пустыням Саудовской Аравии. Каждый из них вложил много сил, чтобы попасть сюда, и когда так много на кону, драматичных историй не избежать.

Это могут быть как истории о таких известных гонщиках, как Себастьен Леб , Стефан Петерансель и Карлос Сайнс , так и случаи с десятками других райдеров и гонщиков, соревнующихся между собой за каждый участок пустыни. Мы выбрали несколько историй – как больших, так и маленьких, – которые сделают турнир еще более интригующим.

01 Класс T1+ – вот где нас ждет настоящая битва

В последние годы за победу в высшем классе сражались такие команды, как X-Raid (Mini John Cooper Works) и Overdrive + Toyota Gazoo Racing. При этом они соревновались по двум разным техническим критериям – для привода с двумя ведущими колесами (багги) и для полного привода. Последние несколько лет у полноприводных автомобилей были небольшие шины, которые больше подвержены проколам и отличаются более слабой колесной базой. В этом году разрешили использовать более широкие шины, более широкие рамы и увеличить ход подвески.

Водители багги с приводом с двумя ведущими колесами по-прежнему могут спускать/накачивать шины прямо из кабины для повышения производительности и оптимизации расхода топлива. Чтобы сбалансировать подачу мощности, FIA введет правила по размеру приточных заслонок.

Нассер Аль-Аттия надеется одержать победу на «Дакаре» в четвертый раз © Marian Chytka/Red Bull Content Pool

Таким образом, обе команды выйдут на маршрут на новых автомобилях, поэтому турнирная таблица будет непредсказуемой. Команда Mini выиграла последние два ралли «Дакар», однако в тех двух гонках Toyota Нассера собрала более 80 проколов. Поможет ли ему новый автомобиль выиграть «Дакар» в четвертый раз?

02 Дакар – первая остановка в новой серии чемпионата мира FIA

После долгих лет обсуждений и переговоров наконец-то появился настоящий годичный чемпионат мира по кросс-кантри, одобренный FIA, и сезон начинается на ралли "Дакар". Ранее гонщики могли участвовать в Кубке мира по кросс-кантри ралли, но он не включал ралли "Дакар", которое является важнейшей гонкой в этой дисциплине.

03 Новый Audi RS Q e-tron

В кругах «Дакара» много говорят о 671-HP Audi RS Q e-tron. Этот гибрид, совмещающий в себе преимущества электрического привода и двигателя внутреннего сгорания, – большой шаг в исследованиях и разработках, цель которых – сделать электрокары серьезным участником ралли по бездорожью. Этот автомобиль еще не участвовал в гонках, но, судя по слухам об испытаниях, он один из лучших по производительности. Что бы ни случилось в песках, эта модель наверняка поднимет напряжение (извините за каламбур) среди поклонников «Дакара» по всему миру – тем более что за рулем будут такие первоклассные гонщики, как Петерансель и Сайнс, а также талант-универсал Маттиас Экстрём, участвующий во втором для себя «Дакаре».

04 Лайя Санс пересела с мотоцикла на автомобиль, чтобы доказать свои навыки и целеустремленность

Лайя Санс поставила один из самых впечатляющих рекордов в истории «Дакара» – вот уже 11 лет подряд она финиширует на каждом этапе. Наконец-то она сменила мотоцикл на автомобиль, и хотя ей еще многому нужно научиться, ее навыки и выносливость ставят ее в один ряд с лучшими гонщиками. Стоит ей хорошенько разогнаться – перегнать будет сложно!

Лайя Санс меняет мотоцикл на автомобиль © Marian Chytka/Red Bull Content Pool

05 Молодые гонщики

Как мы уже знаем, пробиться в «Дакар» не так-то просто. Даже чтобы оказаться у стартовой линии, не обойтись без большого бюджета – обычно это является главным препятствием для начинающих гонщиков. Но в последние годы это изменилось, ведь поклонники «Дакара» жаждут увидеть новые таланты.

За кем будет интересно следить? Например, это участники команды Red Bull Off-Road Junior Team Сет Кинтеро и Митч Гутри – мл. – оба уже опробовали пески «Дакара» и хорошо показали себя на соревнованиях в прошлом году. В классе мотоциклов интерес вызывает молодой американец Мейсон Клейн, который хорошо чувствует себя на маршруте и быстро приходит к финишу, а также его товарищ по команде Брэдли Кокс, сын легенды «Дакара» Альфи Кокса. Оба являются членами команды Bas Dakar, гонщики из которой со временем нередко попадают в команды производителей автомобилей.

06 Продуманная навигация и осторожное вождение – вот главные факторы победы

Чем острее конкуренция, тем выше скорость – и риски. Организаторы гонки постараются сдержать скорости за счет сложных дорог и запутанных маршрутов. Разумеется, скорость тоже играет большую роль, но теперь умение читать карту и искать верный маршрут станет особенно важным. Теперь карта предоставляется в цифровом формате, поэтому гонщики не успеют изучить ее и подготовиться – им придется искать маршрут в реальном времени.

07 На мотоциклах победить может кто угодно

Маттиас Уолкнер победил в ралли «Дакар» в 2018 году © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

В последних пяти ралли «Дакар» побеждали пять разных мотоциклистов, и каждый из них до сих пор участвует в гонках. В этот раз победителем может оказаться каждый из этих пяти, а также множество других талантливых мотоциклистов – как молодых (например, Дэниел Сандерс), так и опытных (например, Начо Корнехо). От команды Red Bull KTM Factory Racing в гонке будут участвовать четыре победителя «Дакара» на своих новых мотоциклах. Среди них победитель последней гонки, Кевин Бенавидес, и победитель чемпионата мира по кросс-кантри 2021, Маттиас Уолкнер. Гарантирована ли кому-либо победа? В «Дакаре» – никогда.

08 Гарантируется только одно: захватывающая победа

Вот что мы знаем точно: гонка стартует 1 января, будет много песка, будет долго и очень сложно. Ведь в «Дакаре» гонщики не соревнуются в контролируемых условиях закрытых кругов, со строгими правилами и под присмотром стюардов – все ровно наоборот. Здесь все зависит только от твоих действий и решений. Если что-то сломается, чинить тебе. Это путешествие в неизвестное, и что бы ни случилось, оно будет эпичным.

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