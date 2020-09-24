5 любимых вещей Даниила Квята перед Гран-при России в Ф-1

С 25 по 27 сентября на трассе «Сочи Автодром» состоится долгожданный Гран-при России. Ведущие гонщики со всего мира проявят своё мастерство, сражаясь за победу в гонке. Разумеется, внимание наших соотечественников будет приковано к уроженцу Уфы Даниилу Квяту, выступающему в составе команды-дебютанта Формулы-1 – AlphaTauri.

Scuderia AlphaTauri – это парадокс мира королевских гонок. В предыдущем воплощении под названием Scuderia Toro Rosso команда принимала участие в самой престижной гоночной серии планеты с 2006 года. А уже в сезоне-2020 команда начала новый этап своей истории, получив от Red Bull возможность популяризировать собственный фешн-бренд AlphaTauri, который был создан в 2016 году и теперь дал имя команде Ф-1.

Название заимствовано красного гиганта в созвездии Тельца и одной из ярчайших звёзд на ночном небе. Так что AlphaTauri – это прямая отсылка к компании Red Bull, в переводе на русский – красный бык. С момента запуска, бренд участвовал на различных международных выставках моды, например, на FashionTech или на проводимой дважды в год Берлинской неделе моды.Там AlphaTauri продемонстрировали свои инновационные технологии 3D в разработке одежды, с помощью 3D Knit lab от японской компании Shima Seiki.

Более того, Alpha Tauri постоянно разрабатывает и уже успела запатентовать собственные текстильные технологии, такие как Taurex. Она была разработана в сотрудничестве со швейцарской компанией Schoeller Textil AG, специализирующаяся на развитии и производстве инновационных тканей и текстильных технологий.

Само собой, это перекликается с фирменным стилем Формулы-1, которую болельщики любят за регулярные инновационные разработки, утончённый дизайн болидов, а также их яркие ливреи. Любят подчеркнуть свой стиль и сами пилоты. Именно поэтому накануне домашнего Гран-при в Сочи россиянин Даниил Квят рассказал о шести любимых предметах гардероба из новой коллекции AlphaTauri осень/зима 2020.

Черные брюки PORTA

Даниил Квят в одежде AlphaTauri © alphatauri.com

Это одна из излюбленных вещей Дани на ближайшие месяцы. Эти черные брюки созданы для того, чтобы обеспечить идеальную комбинацию для переходных образов от дневного к ночному как осенью, так и зимой. PORTA имеют прямой крой, но с инновационным изгибом в районе коленей, а также регулируемым шнурком на талии. Приятным бонусом брюк являются их водоотталкивающие свойства, которые позволят насладиться прогулкой на свежем воздухе даже в непогоду.

Оксфордская рубашка WIDT

Даниил Квят в рубахе WIDT © Scuderia AlphaTauri

Оксфордская рубашка – это базовая мужская сорочка. Её отличительная черта – пристяжной воротник и особая ткань. История возникновения достаточно интересна и обязана маленькой текстильной революции, случившейся в Шотландии в XIX веке. Регион стал производить собственные виды ткани, которым дали названия в честь четырех крупнейших университетов: Оксфорда, Йеля, Кембриджа и Гарварда. В итоге выжила только оксфордская ткань. При её создании используется плетение рогожка. Чаще всего это две нити разного цвета, которые и создают визуальный эффект меланжа. Предпочтительный вариант для мужчин – голубой расцветки. Именно такую и выбрал Даниил в модели WIDT.

Футболка JANOS

Любимые вещи Даниила Квята из новой коллекции AlphaTauri © alphatauri.com

Это отсылка к современной тенденции в моде, которая имеет хлёсткое название Normcore. Суть стиля заключается в выборе непритязательной одежды и стремление выглядеть «обычно», «как все», не выделяться. Можно сказать, что это некий противовес понятию hardcore, которое многие понимают, как «интенсивный» и «безжалостный». Футболка JANOS легко сочетается с брюками PORTA, подчёркивая и раскрывая стиль.

Двусторонняя куртка FJOOM

Это трикотажное изделие, выбранное Даниилом, создано по технологии WHOLEGARMENT. Двусторонняя куртка оснащена интегрированной системой быстрой упаковки, которая делает её практичной и стильной для образа жизни в темпе Формулы-1, путешествий и соревнований.

Толстовка FURAP

Новый лук Даниила Квята от AlphaTauri © alphatauri.com